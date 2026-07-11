Nữ nhiếp ảnh gia khiến 1,4 triệu người thích thú khi vừa xách Birkin vừa tác nghiệp, đi chụp show mà mặc đẹp như khách mời

Tại Fashion Week, spotlight thường thuộc về những ngôi sao ngồi hàng ghế đầu, những bộ cánh couture gây choáng ngợp hay những màn xuất hiện được chuẩn bị công phu. Thế nhưng đôi khi, nhân vật khiến cộng đồng mạng chú ý lại là một cái tên hoàn toàn nằm ngoài danh sách "main character". Một trong số đó chính là Robine Blickman, nữ nhiếp ảnh gia đang khiến mạng xã hội xôn xao sau khoảnh khắc xuất hiện tại show diễn của Rahul Mishra.

Khoảnh khắc nữ nhiếp ảnh gia một tay xách túi Birkin, một tay cầm máy ảnh tác nghiệp đang gây chú ý tại Paris Fashion Week.

Trong đoạn reel đang viral với hơn 1,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận, Robine Blickman xuất hiện tại show Rahul Mishra trong khoảnh khắc khiến nhiều người phải dừng lại. Cô đến Fashion Week với tư cách một nhiếp ảnh gia, trực tiếp tác nghiệp ghi lại những khoảnh khắc nổi bật của dàn khách mời cũng như tại các show diễn.

Tại show Rahul Mishra, Robine diện chiếc váy ngắn khoe vóc dáng khoẻ khoắn, đôi chân dài nuột nà. Kết hợp cùng giày cao gót và chiếc túi Hermès Birkin kinh điển trên tay, nữ nhiếp ảnh gia này tạo nên hình ảnh vừa nữ tính, vừa sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng đặc trưng của một người đã quá quen thuộc với thế giới thời trang.

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên thu hút chính là sự đối lập thú vị của Robine: một tay cầm máy ảnh để bắt lấy hình ảnh của người khác, một tay xách chiếc túi biểu tượng của giới xa xỉ. Cô vừa là người đứng sau ống kính, vừa vô tình trở thành nhân vật chính trong khung hình của người khác.

Không cần những màn tạo dáng cầu kỳ hay một bộ trang phục quá phô trương, Robine vẫn thu hút bởi phong thái của một tín đồ thực thụ: hiểu cách vận hành của ngành, biết mình cần xuất hiện thế nào và luôn giữ được dấu ấn cá nhân dù đang đứng trước hay sau ống kính.

Đằng sau khoảnh khắc viral tại Fashion Week không phải là một fashion influencer hay ngôi sao đang tìm kiếm ánh đèn sân khấu, mà là Robine Blickman - một gương mặt đại diện cho thế hệ sáng tạo mới của ngành thời trang. Ở cô, vai trò của một nhiếp ảnh gia không dừng lại ở việc cầm máy bắt lấy khoảnh khắc, mà mở rộng sang việc xây dựng toàn bộ ngôn ngữ hình ảnh cho thương hiệu.

Một số sản phẩm đã làm mà Robine tâm đắc nhất trong năm qua.

Robine tự định nghĩa mình là một visual storyteller, người kể chuyện bằng hình ảnh. Với cô, mỗi dự án không bắt đầu từ một bức ảnh hoàn chỉnh, mà từ ý tưởng, cảm xúc và tinh thần mà thương hiệu muốn truyền tải. Cô tham gia vào nhiều khâu trong quá trình sáng tạo, từ lên concept, định hướng thẩm mỹ, styling, nhiếp ảnh, quay phim cho đến hoàn thiện hình ảnh cuối cùng.

Chính cách tiếp cận này tạo nên dấu ấn riêng trong portfolio của Robine. Những tác phẩm của cô không đơn thuần là các bộ ảnh thời trang, mà giống như những câu chuyện được xây dựng bằng ánh sáng, bối cảnh và con người.

Dù là chiến dịch thương hiệu hay hình ảnh lifestyle, Robine luôn tập trung khai thác cá tính phía sau trang phục, biến mỗi khung hình thành một lát cắt có cảm xúc thay vì chỉ đơn giản là màn trình diễn của sản phẩm.

Nếu khoảnh khắc tại show Rahul Mishra cho thấy hình ảnh một Robine Blickman đầy quyến rũ với váy ngắn, giày cao gót và chiếc Birkin trên tay, thì phong cách đời thường của cô lại mang một tinh thần hoàn toàn khác: nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn toát lên cảm giác đắt giá. Cũng tại Haute Couture Fashion Week năm nay, Robine đã có thêm 3 màn lên đồ ấn tượng khác khi đi tác nghiệp.

Không giống phần lớn những nhiếp ảnh gia hay paparazzi xuất hiện bên ngoài show với trang phục thiên về sự thoải mái, tiện dụng để phục vụ công việc, Robine lại mang đến một hình ảnh chỉn chu và có gu hơn hẳn.

Trong lúc di chuyển, tác nghiệp giữa đám đông, Robine vẫn giữ được hình ảnh của một người làm sáng tạo với phong cách cá nhân rõ ràng: khi thì váy ngắn, giày cao gót cùng chiếc Birkin sang trọng, khi lại là những set đồ tối giản mang tinh thần quiet luxury.

Robine không phải kiểu nhân vật thời trang gây chú ý bằng những bộ cánh phô trương hay liên tục thử nghiệm những xu hướng táo bạo. Thay vào đó, cô xây dựng hình ảnh cá nhân dựa trên công thức quen thuộc của những tín đồ thời trang: casual nhưng có gu, đơn giản nhưng không hề đơn điệu.

Tủ đồ của nữ nhiếp ảnh gia xoay quanh những món đồ mang tính ứng dụng cao như áo len mỏng, sơ mi, áo thun basic, quần jeans, blazer hay những chiếc áo khoác có phom dáng đẹp. Bảng màu yêu thích của cô cũng khá đặc trưng cho tinh thần quiet luxury: trắng, đen, be, xám và những gam màu trung tính dễ phối hợp.

Phong cách của Robine không nằm ở việc phô diễn những món đồ đắt giá, mà ở cách cô biến chúng trở thành một phần tự nhiên trong hình ảnh cá nhân. Đó cũng là tinh thần của quiet luxury - sự sang trọng không đến từ việc khiến người khác lập tức nhận ra bạn đang mặc gì, mà từ cảm giác chỉn chu, phù hợp và có gu trong từng lựa chọn.

Ở Robine, những món đồ quen thuộc như blazer, áo khoác da, áo len, quần jeans hay túi xách cao cấp đều được tiết chế để tôn lên tổng thể thay vì lấn át người mặc.

Cô tạo cảm giác của một người đã có sẵn hệ thẩm mỹ riêng, hiểu rõ điều gì phù hợp với mình và không cần chạy theo mọi xu hướng để chứng minh vị trí trong thế giới thời trang.

Ngay cả khi xuất hiện tại Fashion Week hay các sự kiện lớn như LHP Cannes, Robine vẫn giữ nguyên tinh thần đó. Chiếc váy ngắn, đôi giày cao gót và chiếc Birkin trên tay chỉ là phiên bản sắc sảo hơn của phong cách thường ngày thêm phần nữ tính và nổi bật, nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên vốn có.

Robine tại Paris Fashion Week hồi tháng 1 năm nay.

Đôi khi cô cũng đổi gió, xuất hiện với những outfit cầu kì hơn tại những sự kiện lớn như LHP Cannes.

Ảnh: Instagram