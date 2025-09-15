Nữ người mẫu bị chê xấu suốt 15 năm, giải nghệ rồi bỗng khẩu chiến với cư dân mạng

Đã 6 năm kể từ ngày Lê Thuý giã từ sự nghiệp thời trang để theo đuổi công việc kinh doanh và tập trung vun vén cho gia đình. Mới đây, trong buổi livestream bán hàng trên trang cá nhân, Lê Thuý có hành động đáp trả thẳng thắn khi nhiều bình luận kém duyên tiếp tục soi mói về ngoại hình của cô:

"Tôi có nói tôi đẹp đâu, tôi nói tôi xấu mà. Tôi có lên livestream kêu mọi người ngắm tôi đi đâu trời. Tôi đẹp trong mắt chồng tôi được rồi. Đừng vô đây toxic, drama mệt lắm, để tôi tập trung bán hàng đi. Mấy bà nào thấy tôi xấu quá thì kệ tôi đi, coi như tôi ít phước, mấy bà đẹp hơn tôi là mấy bà nhiều phước. Vậy đi cho khoẻ." - cựu người mẫu bức xúc nói.

Lê Thuý đáp trả anti fan ghèm pha ngoại hình (Nguồn TikTok).

Khi thấy vợ mất bình tĩnh, chồng của Lê Thuý là diễn viên Đỗ An ở bên cạnh đã lập tức xoa dịu bằng nụ hôn lên trán và xoa đầu cô. Hành động này được cư dân mạng để ý và trân trọng sự tinh tế mà Đỗ An dành cho vợ, đồng thời khen ngợi rằng Lê Thuý thật sự đáng yêu, thay cho lời an ủi cô.

Nữ người mẫu được chồng an ủi trong lúc bốc hoả.

Lê Thuý (sinh năm 1991) được phát hiện từ chương trình Vietnam's Next Top Model 2011. Sở hữu chiều cao lên tới 1,84m, body size 0 và gương mặt đậm chất high fashion, Lê Thuý là một nhân tố sáng giá của làng mốt Việt hơn 10 năm trước. Khi dừng lại ở vị trí Top 3 chung cuộc năm đó, thành tích của nàng "Cò lớn" gây nhiều tranh cãi. Cô bị nghi ngờ được các Giám khảo VNTM o bế, dù trong mắt một bộ phận khán giả Lê Thuý bị nhận xét có ngoại hình khó cảm, dáng vóc thô kệch.

Đến năm 2015, khi Lê Thuý kết hôn cùng Đỗ An - vẻ ngoài điển trai của ông xã một lần nữa khiến cô chịu lời ra tiếng vào, cặp đôi bị so sánh vì ngoại hình "đũa lệch". Tuy vậy, Lê Thuý và chồng vẫn chứng minh hạnh phúc của họ sau 10 năm chung sống.

Cuối năm 2018, sau 8 năm theo nghiệp người mẫu, Lê Thuý giã từ sàn diễn sau khi kết thúc show Thu/Đông 2018 của NTK Đỗ Mạnh Cường - người thầy đã dìu dắt và xem cô là nàng thơ đặc biệt của anh. Trong 8 năm theo nghề, phá tan những định kiến của Lê Thúy, cô là gương mặt thường trực trong mọi show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường. Nữ người mẫu cũng từng có cơ hội thể hiện khả năng "tự lực tự cường" khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan năm 2016, đánh dấu bản lĩnh của một người mẫu quốc tế chuyên nghiệp.

6 năm sau khi giải nghệ, Lê Thuý chỉ thỉnh thoảng nhận lời catwalk cho một số NTK thân thiết như Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang, Adrian Anh Tuấn. Lý do chân dài 9X rời xa ánh đèn sân khấu là vì khát khao được làm mẹ. Cô từng chia sẻ mình đã cố gắng bắt đầu ăn uống khoa học, tập thể dục nhiều hơn để tăng cân và có sức khoẻ tốt, chuẩn bị cho hành trình đón con.