Nữ idol có vòng hông đỉnh nhất phải "chịu thua" khi đụng hàng minh tinh 56 tuổi

Màn đụng hàng đang khiến dân tình bàn tán nhất lúc này thuộc về Kim Hye Soo và Yuna (ITZY) khi hai mỹ nhân cách nhau tới 33 tuổi cùng diện một set đồ đến từ thương hiệu SHUSHU/TONG. Vốn đều là những gương mặt nổi bật với nhan sắc cùng vóc dáng ấn tượng, màn "so kè" bất đắc dĩ giữa hai thế hệ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đáng nói, Yuna từ lâu đã được mệnh danh là một trong những nữ idol sở hữu vòng hông đẹp nhất Kpop, thường xuyên gây sốt với tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh. Thế nhưng trong lần đụng hàng này, lợi thế hình thể vốn là "vũ khí" của thành viên ITZY lại bất ngờ bị lu mờ trước "chị đại" màn ảnh. Nhiều netizen thậm chí cho rằng Kim Hye Soo mới là người thực sự làm chủ thiết kế, biến set đồ trẻ trung thành một màn khoe dáng đầy cuốn hút.

Màn đụng hàng của Kim Hye Soo và Yuna đang thu hút sự bàn tán trên MXH.

Kim Hye Soo gây ấn tượng với cách phối có phần cá tính và cool hơn. Set đồ của SHUSHU/TONG với phần áo ôm gọn cơ thể giúp vòng eo thon được nhấn mạnh, trong khi thiết kế chân váy phồng kết hợp cùng đôi giày platform giúp khoe triệt để lợi thế đôi chân dài. Đáng chú ý, dù thiết kế mang tinh thần trẻ trung, điệu đà nhưng nữ minh tinh mặc vẫn rất hợp, thanh thoát ở ngưỡng tuổi U60. Lợi thế hình thể với tỷ lệ chuẩn, săn chắc cùng đôi chân dài miên man khiến ngôi sao sinh năm 1970 trông cực kỳ nổi bật. Cách tạo dáng tự tin, thần thái quyến rũ càng giúp Kim Hye Soo thêm phần "hack tuổi", rạng rỡ hơn nhiều so với tuổi thật.

Kim Hye Soo khoe vòng eo siêu nhỏ, đôi chân dài miên man khó tin ở tuổi U60.

Trong khi đó, Yuna lại mang đến một hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu đúng với phong cách thường thấy. Nữ idol có cách phối tương tự đàn chị, với giày platform kết hợp cùng 1 đôi tất ton sur ton. Mỹ nhân sinh năm 2003 hoàn thiện vẻ ngoài ngọt ngào với mái tóc búi cùng layout makeup ngọt ngào. Dù vẫn ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn nhưng độ phồng khá lớn của chân váy đã vô tình khiến tỷ lệ cơ thể của Yuna trông kém gọn hơn. Đặc biệt, vòng hông vốn là ưu thế hình thể của nữ idol lại không được tôn lên rõ rệt.

Yuna mang đến 1 phiên bản ngọt ngào, kiêu kỳ.

Chính vì vậy, phần đông ý kiến của netizen lại nghiêng về phía Kim Hye Soo trong màn đụng hàng lần này. Điều khiến đàn chị ghi điểm không chỉ nằm ở thần thái mà còn ở khả năng "cân" thiết kế rất tốt. Dáng người thon mảnh, tỷ lệ cơ thể đẹp cùng đôi chân siêu dài giúp nữ diễn viên tạo được hiệu ứng thị giác ấn tượng dù diện một set đồ có thiết kế khá "teen" so với tuổi. Đặc biệt, vòng eo con kiến được nhấn mạnh bởi phần áo ôm sát càng khiến vóc dáng của Kim Hye Soo trở thành tâm điểm. Khi đứng trước ống kính, nữ minh tinh còn thể hiện sự tự tin và khí chất quyến rũ, khiến bộ trang phục trẻ trung không hề tạo cảm giác lệch tuổi.

Ngược lại, Yuna dù sở hữu lợi thế hình thể đáng nể vẫn chưa phát huy được hết điểm mạnh trong thiết kế này. Set đồ vì thế thiên nhiều hơn về vẻ dễ thương, trẻ trung thay vì khoe triệt để vóc dáng. Đây cũng là lý do màn đụng hàng trở nên thú vị: cùng một thiết kế, hai mỹ nhân lại mang đến hai màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Netizen đều cho rằng Kim Hye Soo quá đỉnh trong màn đụng hàng này.

Đáng nói, khoảng cách 33 tuổi dường như không trở thành bất lợi cho nữ minh tinh, thậm chí còn khiến màn "so kè" trở nên bất ngờ hơn. Qua lần đụng hàng này, Kim Hye Soo một lần nữa cho thấy phong độ nhan sắc và vóc dáng đáng nể, trong khi Yuna cũng chứng minh sức hút riêng dù không phải người chiến thắng trong cuộc đối đầu nhan sắc và hình thể lần này.

Body cực slay của Kim Hye Soo ở tuổi 56.

Ảnh: Instagram.