Nếu phải chọn một khoảnh khắc thời trang “gây sốc nhưng không hề phản cảm” của năm nay, thì màn xuất hiện của Charlize Theron tại press tour phim Apex chắc chắn đang nằm top đầu.

Outfit đầy quyền lực của Charlize Theron tại sự kiện ở NewYork vừa qua. Ảnh: X

Đây là moment thời trang "ngầu đét" của Charlize Theron. Nguồn: Instagram

Xuất hiện tại buổi công chiếu phim “Apex” ở New York, Charlize Theron chọn một set suit đen thuộc BST Menswear Thu/Đông 2026 của Dior. Nhưng cú twist khiến cả cõi mạng phải bàn tán lại nằm ở cách cô mặc nó: blazer mở toang, bên trong hoàn toàn là “ngực trần”. Charlize cũng kết hợp cùng quần âu cạp cao và một chiếc cổ áo xếp ly trắng mang vibe cổ điển thời Victorian.

Bộ trang phục mà nữ diễn viên diện nằm trong BST Dior Menswear Thu/Đông 2026. Ảnh: Instagram

Đây là combo thực sự mạo hiểm, nhưng khi đặt lên người nữ diễn viên 7X, nó lại trở thành định nghĩa mới cho sự quyền lực: sắc lạnh, gọn gàng, và ấn tượng đến từng chi tiết. Ảnh: X

Điểm ăn tiền của outfit này không chỉ nằm ở việc “khoe thân”, mà còn nằm ở cách nữ diễn viên kiểm soát nó. Phom suit của Dior với kĩ thuật tailoring sắc bén, vai dựng cứng cáp, đường cắt gọn ghẽ giúp tổng thể look vẫn giữ được cấu trúc, hơi thở của menswear nguyên bản. Trong khi đó, chiếc cổ áo trắng trắng lại là phần kéo toàn bộ outfit này sang một chiều không gian khác. Item này vừa cổ điển, vừa kịch tính, khiến cho minh tinh 51 tuổi như thể đang mặc một phiên bản hiện đại hóa của thời trang quý tộc thời xưa.

Chưa dừng lại ở đó, visual và thần thái của Charlize Theron cũng là điều góp phần lớn vào thành công của outfit này. Mỹ nhân sinh năm 1975 xuất hiện với tóc bob bạch kim rẽ ngôi sâu, môi đỏ trầm, làn da gần như không tì vết và quan trọng hơn cả là thần thái cân đồ vừa sắc lạnh vừa ngầu đét. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa có chút thách thức.

Với Charlize Theron, đây không phải kiểu sexy dễ dãi, mà là kiểu sexy khiến người ta phải ngước nhìn. Ảnh: X

Không ngạc nhiên khi chỉ vài giờ sau, Charlize Theron và Dior phủ sóng khắp mạng xã hội và trở thành chủ đề được giới mộ điệu bàn tán. Nhiều người gọi đây là một trong những khoảnh khắc thảm đỏ hiếm hoi cân bằng được cả ba yếu tố: thời trang – thần thái – và thông điệp. Trong thời điểm mà Hollywood đang bị bão hòa bởi váy áo cồng kềnh, nữ minh tinh lại chọn cách tối giản đến cực đoan và chính điều đó khiến cô nổi bật.

Màn xuất hiện của nữ diễn viên đang được cộng đồng mạng khen không ngớt lời.

Đáng nói, đây không phải “lần đầu làm chuyện ấy” của Charlize Theron. Nữ diễn viên gốc Nam Phi từng được mệnh danh là “nữ hoàng menswear” của Hollywood. Cô thường xuyên xuất hiện trên các thảm đỏ lẫy lừng với rất nhiều look mang hơi thở thời trang nam. Nhưng lần này, chỉ cần bỏ đi một lớp áo, thêm một chiếc phụ kiện cổ điển, cô biến thứ quen thuộc thành moment đáng nhớ. Dù đây không phải kiểu outfit mới của Charlize nhưng chắc chắn là cách mặc mới đối với cô.

Charlize Theron được mệnh danh là "Nữ hoàng Menswear" của Hollywood. Ảnh: X

Và không chỉ có 1 look, Charlize Theron đang chạy KPI thời trang khi xuất hiện trước công chúng và diện tới 5 outfit chỉ vỏn vẹn trong 24h. Trong chuyến quảng bá bộ phim “Apex” ở New York, Charlize đã xuất hiện như một sàn runway di động. Điểm qua, theo thứ tự từ sáng tới tối, nữ minh tinh đã diện những bộ đồ mới nhất của hàng loạt nhà mốt lừng danh như Alaia, Bottega Veneta, Balmain, Givenchy và cuối cùng là Dior. Tất cả các outfit này đều xoay quanh 1 trục chính đó là tối giản và cấu trúc mạnh.

Charlize Theron đã diện 5 outfit chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày. Theo thứ tự từ trái sang: Alaia, Bottega Veneta, Balmain, Givenchy, Dior.

Không phải ngẫu nhiên mà Charlize Theron luôn được xem là “định nghĩa của khí chất” trên thảm đỏ. Sinh ra tại Nam Phi, cô bước vào Hollywood không chỉ với nhan sắc sắc lạnh mà còn bằng thực lực diễn xuất đã được chứng minh qua hàng loạt vai diễn nặng ký, và đỉnh điểm là tượng vàng Oscar danh giá năm 2004 cho phim “ Monster” . Nhưng nếu điện ảnh giúp Charlize được công nhận, thì thời trang lại là nơi cô xây dựng hình ảnh riêng: tối giản, chuẩn xác và luôn có một cú “twist” vừa đủ.

Charlize Theron chiến thắng tượng vàng Oscar năm 2004 một cách thuyết phục với phim "Monster". Ảnh: X