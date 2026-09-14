Nữ diễn viên Hàn U50 nhưng vẫn trẻ như gái đôi mươi nhờ 3 bí quyết

Ở tuổi 48, Jung Ga Eun vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, khiến cô thường xuyên nhận được những câu hỏi về bí quyết chăm sóc nhan sắc. Mới đây, nữ diễn viên đã lần đầu chia sẻ khá chi tiết những phương pháp cô thực hiện ngay tại nhà, từ massage, uống nước cho đến một cách thư giãn vùng cổ khá đặc biệt. Trong video, nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh cách duy trì diện mạo trẻ hơn tuổi thật.

"Có rất nhiều người tò mò không biết tại sao tôi có thể chăm sóc bản thân tốt như vậy ở độ tuổi này, cũng như tôi thường làm những gì. Vì thế tôi muốn cho mọi người xem những cách mình chăm sóc cơ thể tại nhà", Jung Ga Eun chia sẻ.

Thậm chí, nữ diễn viên còn nhấn mạnh trên thumbnail của video rằng đây là "bí quyết chăm sóc giúp được khen trẻ như tuổi 20 ở tuổi 49", nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhiều người không tin Jung Ga Eun đã ở độ tuổi 48.

Chăm massage từ bàn chân đến vùng cổ

Một trong những thói quen được Jung Ga Eun duy trì thường xuyên là massage. Nữ diễn viên cho biết cô khá yêu thích việc sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để thư giãn cơ thể tại nhà, bao gồm máy bấm huyệt, gối bấm huyệt, bóng massage và các dụng cụ dành riêng cho bàn chân.

Thay vì chỉ tập trung vào việc chăm sóc da mặt, Jung Ga Eun dường như chú trọng hơn đến cảm giác thoải mái của toàn cơ thể. Những động tác massage nhẹ nhàng cũng trở thành một phần trong routine chăm sóc bản thân của cô.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chia sẻ một phương pháp khá lạ liên quan đến vùng cổ. Trong video, Jung Ga Eun cầm một chiếc kẹp quần áo và dùng nó để kẹp vào phần cơ quanh cổ. Cô giải thích rằng mình thực hiện cách này với mục đích làm thư giãn phần cơ đang bị căng cứng.

Đây là phương pháp chăm sóc khá đặc biệt và có phần "khác người", nhưng cũng cho thấy Jung Ga Eun dành sự quan tâm nhất định cho vùng cổ - khu vực thường xuyên phải chịu áp lực từ tư thế ngồi, làm việc hay sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Uống nước nhiều, từng theo dõi cả chỉ số viêm và độ ẩm da

Bên cạnh massage, uống đủ nước cũng là một thói quen mà Jung Ga Eun đặc biệt nhấn mạnh. Nữ diễn viên chia sẻ cô từng tham gia một chương trình về sức khỏe và có cơ hội theo dõi sự thay đổi của cơ thể thông qua các xét nghiệm.

Theo lời kể của Jung Ga Eun, có thời điểm cô không quá chú ý đến việc uống nước. Sau đó, cô được lấy máu để kiểm tra một số chỉ số, trong đó có chỉ số liên quan đến tình trạng viêm. Tiếp theo, nữ diễn viên thử duy trì việc uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày trong khoảng một tuần đến 10 ngày, rồi thực hiện kiểm tra lại.

Jung Ga Eun cho biết kết quả khiến cô khá bất ngờ khi chỉ số viêm giảm xuống, trong khi độ ẩm của làn da lại tăng lên. Từ trải nghiệm cá nhân này, nữ diễn viên càng chú trọng hơn đến việc bổ sung nước hàng ngày.

Tuy nhiên, lượng nước phù hợp không giống nhau với tất cả mọi người mà còn phụ thuộc vào chế độ ăn, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, con số 2,5 lít mà Jung Ga Eun chia sẻ nên được hiểu là kinh nghiệm cá nhân, không phải một công thức bắt buộc dành cho tất cả mọi người.

Không cần routine cầu kỳ, quan trọng là duy trì đều đặn

Điểm đáng chú ý trong những bí quyết của Jung Ga Eun là phần lớn đều khá đơn giản và có thể thực hiện ngay tại nhà. Nữ diễn viên không tập trung vào những phương pháp chăm sóc quá phức tạp mà lựa chọn massage, thư giãn cơ thể và chú ý đến việc uống nước như những thói quen hàng ngày.

Ở độ tuổi U50, việc Jung Ga Eun vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung không chỉ đến từ một phương pháp riêng lẻ. Những thói quen nhỏ được lặp lại đều đặn mới là điều tạo nên một routine chăm sóc cơ thể lâu dài.

Đặc biệt, cách nữ diễn viên chia sẻ về hành trình chăm sóc bản thân cũng cho thấy quan niệm "trẻ lâu" không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc chạy theo những phương pháp can thiệp cầu kỳ. Từ một chiếc bóng massage, gối bấm huyệt cho đến việc dành thời gian thư giãn cơ thể và uống đủ nước, những điều tưởng chừng đơn giản lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của Jung Ga Eun.