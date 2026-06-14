Huyền Lizzie sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng. Không chỉ ghi điểm nhờ diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên còn được yêu mến bởi nhan sắc ngày càng mặn mà cùng gu thời trang sành điệu. Ở tuổi 36, dù đã là mẹ một con, Huyền Lizzie vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn, săn chắc và thần thái rạng rỡ. Mỗi lần chia sẻ ảnh du lịch biển, cô đều nhận về vô số lời khen nhờ visual cuốn hút cùng loạt outfit vừa gợi cảm, vừa tinh tế.

Ngắm những màn lên đồ đi biển của Huyền Lizzie, chị em vừa được chiêm ngưỡng phong cách thời trang cuốn hút, vừa có thêm nhiều ý tưởng mua sắm cho những chuyến du lịch hè.

Mới đây nhất, Huyền Lizzie khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh đi biển "cực cháy". Là mẹ một con, Huyền Lizzie tự tin khoe vóc dáng thon gọn, đường cong hút mắt trong thiết kế bikini trắng cúp ngực. Mẫu đồ bơi liền thân với phần lưng hở tinh tế tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy cuốn hút, vừa gợi cảm vừa sang chảnh. Thiết kế tối giản nhưng đủ sức tôn lên vóc dáng nuột nà cùng làn da trắng sáng của nữ diễn viên.

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Style đi biển của Huyền Lizzie chưa một lần khiến dân tình thất vọng, cô diện đa dạng thiết kế và kiểu dáng nào cũng ghi điểm nhờ sự tinh tế, quyến rũ vừa đủ chứ không hề phô trương. Trong một chuyến nghỉ dưỡng, Huyền Lizzie lựa chọn mẫu bikini lệch vai với chi tiết cut-out ở một bên eo, khéo tôn vòng eo thon gọn và những đường cong hút mắt.

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Những thiết kế có điểm nhấn cắt xẻ luôn là lựa chọn yêu thích của Huyền Lizzie trong các chuyến đi biển. Nữ diễn viên diện mẫu bikini cổ yếm với đường khoét tinh tế, giúp tổng thể thêm nổi bật và cuốn hút. Gam màu đỏ rượu vang nổi bật tôn làn da khỏe khoắn, giúp cô trở nên cuốn hút hơn giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng.

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Bikini hai mảnh cơ bản là món đồ gần như không thể thiếu trong những chuyến đi biển của Huyền Lizzie. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế màu đen tối giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán, khoe khéo vóc dáng săn chắc. Công thức diện đồ không cầu kỳ nhưng vẫn đủ giúp cô ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, năng động và cực kỳ hút mắt.

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