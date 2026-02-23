Nữ chính Thỏ Ơi!! bị khui lại quá khứ cạo đầu gây sốc, chỉ xem Trấn Thành là ngoại lệ?

Pháo - một trong ba nữ chính của "Thỏ Ơi!!" đang là nhân tố có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất Tết Bính Ngọ 2026. Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất trong phim đầu tay, vẻ ngoài ngọt ngào và bí ẩn của Pháo trên màn ảnh rộng cũng khiến khán giả càng thêm bất ngờ, chứng minh đôi mắt tinh tường của đạo diễn Trấn Thành khi chọn lựa một làn gió mới.

Được biết đến là một nữ rapper có ngoại hình nổi bật hàng đầu trong thế hệ, visual của Pháo nay được "khai hoả" trên màn ảnh rộng (Ảnh IGNV).

Một số khán giả còn chia sẻ, sau khi xem xong bộ phim họ bắt đầu "tương tư" mái tóc dài của Pháo trên phim. Bởi đã khá lâu, nữ rapper sinh năm 2003 gắn liền với kiểu tóc tém cá tính - thậm chí là đầu đinh táo bạo. Pháo từng chia sẻ, mái tóc dài khiến cô cảm thấy vẻ đẹp của mình bị đại trà, trong khi tóc tém kiểu Nhật mang lại tinh thần phóng khoáng, hiện đại và lạ mắt.

Pháo và mái tóc dài trong Thỏ Ơi!! (Ảnh IGNV).



Cơ duyên đưa Pháo đến với việc thay đổi mái tóc bắt đầu từ tháng 8/2024, khi nữ rapper quyết định cạo đầu và hiến 40cm tóc cho bệnh nhân ung thư. Hình tượng mới với mái đầu đinh của Pháo từng trở thành "cú nổ" bất ngờ giữa Vbiz.

Cũng chính thời điểm này, Pháo từng tuyên bố không hợp tác với bất kỳ nhãn hàng nào yêu cầu đội tóc giả. Sau hơn 1 năm, việc Pháo góp mặt trong tác phẩm trăm tỷ của Trấn Thành với một mái tóc giả khiến đoạn tin nhắn ngày ấy được mang ra bàn tán trở lại với những ý kiến trái chiều.

Những khán giả ủng hộ Pháo cho rằng phim ảnh là hoạt động nghệ thuật, không mang tính chất như quảng cáo thương mại. Ở chiều ngược lại, một số người nêu quan điểm: "Vật chất quyết định ý thức" - cho rằng cô đã "mềm mỏng hơn" khi đứng trước cơ hội lớn.

Phát ngôn về việc không đội tóc giả của Pháo được khơi lại ở thời điểm hiện tại (Ảnh chụp màn hình).

Thực chất vào thời điểm phát ngôn này còn nóng hổi, trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Pháo từng có những chia sẻ làm rõ quan điểm của mình: Nữ rapper khẳng định bản thân chưa bao giờ tuyệt đối từ chối việc đội tóc giả. Trong những trường hợp đối với chương trình/show diễn đã ký hợp đồng từ trước, Pháo vẫn sẵn sàng sử dụng tóc giả để đảm bảo tính bảo mật.

Pháo cũng tiết lộ bối cảnh của phát ngôn gây tranh cãi. Một nhãn hàng từng liên hệ hợp tác, nhưng cách trao đổi khiến cô cảm thấy không hài lòng. Câu nói từ phía đối tác về mái tóc được xem là điểm khiến nữ rapper bức xúc và đưa ra quan điểm cứng rắn. Cô nhấn mạnh hành động cạo đầu xuất phát từ mục đích thiện nguyện, không nhằm gây chú ý hay truyền tải thông điệp tiêu cực. Vì vậy, nếu đối tác không chấp nhận hình ảnh này, việc không hợp tác là lựa chọn hợp lý cho cả hai bên.

Hình ảnh của Pháo vào lúc từ bỏ mái tóc dài (Ảnh FBNV).

"Mọi thứ sẽ không có vấn đề gì nếu như đại diện brand không hỏi quản lý của tôi rằng 'Pháo nghĩ sao về việc đội tóc giả?' vì sắp tới sẽ có một chương trình về trẻ con nên tóc của Pháo là vấn đề rất lớn. Lúc đó, chúng tôi chưa ký hợp đồng nào với nhau mà chỉ đơn thuần là trao đổi. Quản lý của tôi có giải thích nếu có trẻ con thì sẽ mặc quần áo kín, không mặc hở hang, trang phục phù hợp với sự kiện. Brand sau đó đã nhắn thêm 1 câu 'Tóc của Pháo làm bọn anh cảm thấy khóc thét'. Lúc đó là đỉnh điểm nóng giận của tôi..."

Qua những chia sẻ này, có thể thấy nữ rapper đã đặt rõ ranh giới trong việc dùng tóc giả trong các dự án nghệ thuật/giải trí là điều có thể chấp nhận khi cô đã có cam kết từ trước. Nhưng với các hoạt động thương mại, đặc biệt khi xuất phát từ thái độ thiếu thiện chí, Pháo sẽ từ chối để tôn trọng mục đích thiện nguyện từ ban đầu của mình.