Bộ phim Take Charge Of My Heart (Nạp Đầy Trái Tim) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, thu hút đông đảo khán giả nhờ cốt truyện mới lạ cùng màn kết hợp visual cực phẩm của nữ chính Chae Soo Bin và nam chính Kim Young Kwang. Không đi theo lối mòn của những câu chuyện tình cảm quen thuộc, bộ phim xây dựng tình huống đầy thú vị xoay quanh một cô gái mang dòng điện trong cơ thể và chàng thiếu gia tài phiệt phải duy trì sự sống nhờ trái tim nhân tạo. Bên cạnh chemistry bùng nổ, visual nổi bật của cặp đôi chính cũng là điểm cộng giúp bộ phim thêm phần cuốn hút. Đặc biệt, nữ chính Chae Soo Bin tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhan sắc ngọt ngào, lối diễn xuất tự nhiên và biểu cảm linh hoạt. Qua từng ánh mắt, cử chỉ, nữ diễn viên khéo léo thể hiện nét đáng yêu, tinh nghịch của nhân vật, tạo nên sức hút rất riêng. Không chỉ ghi điểm về diễn xuất, Chae Soo Bin còn khiến người xem thích thú với loạt tạo hình đa dạng, khi dịu dàng, nữ tính, lúc lại trẻ trung, cá tính và thời thượng.

Tạo hình trong phim xinh xắn, đáng yêu là thế, ngoài đời Chae Soo Bin lại càng khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang trẻ trung, thời thượng. Nữ diễn viên hiếm khi khiến người hâm mộ thất vọng về khoản ăn mặc, bởi mỗi lần xuất hiện đều mang đến những công thức phối đồ vừa đẹp mắt, vừa dễ ứng dụng. Cùng ngắm tủ đồ đời thường của Chae Soo Bin để bỏ túi loạt gợi ý mặc đẹp đáng tham khảo nhé!

Vào mùa thu đông, blazer luôn là item “bất bại” trong tủ đồ của phái nữ và Chae Soo Bin cũng khó lòng bỏ qua món đồ kinh điển này. Nữ diễn viên chọn blazer xám, kết hợp cùng váy ngắn và boots cao cổ, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa trẻ trung, thời thượng. Đây cũng là công thức phối đồ được nhiều chị em yêu thích bởi dễ mặc, dễ ứng dụng và gần như chưa bao giờ lỗi mốt mỗi khi trời chuyển lạnh. Thu đông năm nay, chị em hoàn toàn có thể lưu lại cách mix này để làm mới phong cách, hoặc biến tấu blazer cùng quần suông, quần jeans nếu yêu thích vẻ phóng khoáng, năng động mà vẫn ghi điểm sành điệu.

Gợi ý mua sắm: Blazer - Boots

Nếu không muốn mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cách phối đồ mỗi sáng, chị em có thể học Chae Soo Bin diện những set đồ đồng bộ. Nữ diễn viên chọn combo gồm áo, chân váy và áo khoác ngoài cùng tông, tạo nên tổng thể hài hòa, điệu đà mà vẫn thanh lịch, bắt mắt. Ưu điểm của kiểu trang phục này là các món đồ đã được kết hợp ăn ý từ màu sắc đến kiểu dáng, giúp người mặc dễ dàng có ngay một set đồ đẹp để dạo phố mà chẳng cần mix & match cầu kỳ. Hơn nữa, chị em còn có thể tách riêng từng món để phối cùng những trang phục có sẵn trong tủ, vừa tiết kiệm thời gian vừa làm mới phong cách linh hoạt hơn.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Giống như blazer, áo khoác dạ tweed cũng là item bất bại mỗi mùa thu đông. Sẽ thật thiếu sót nếu tủ đồ mùa lạnh của chị em vắng bóng món đồ kinh điển này. Bản thân chất liệu tweed đã đủ tạo điểm nhấn nhờ bề mặt vải đặc trưng, vì vậy không cần đến họa tiết cầu kỳ, chỉ một thiết kế có gam màu tươi sáng, phom dáng đứng chỉn chu cũng đủ giúp diện mạo thêm thanh lịch và thời thượng. Đặc biệt, áo khoác tweed cực kỳ ăn ý với quần jeans, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa nét sang trọng, nữ tính và vẻ trẻ trung, năng động. Chị em có thể diện combo này khi đi làm hay dạo phố đều đẹp, vừa dễ ứng dụng vừa chẳng lo lỗi mốt.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Chae Soo Bin ghi điểm với style xuống phố trẻ trung, đáng yêu khi kết hợp áo polo tay lửng cùng quần short. Dù không cầu kỳ trong cách phối đồ, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ năng động, khỏe khoắn mà không kém phần sành điệu. Đây cũng là công thức lên đồ đơn giản mà chị em có thể tham khảo cho những buổi dạo phố, vừa thoải mái, dễ vận động vừa mang đến diện mạo tươi tắn, trẻ trung.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Đi cà phê dạo phố, Chae Soo Bin ưu ái combo áo khoác da + quần jeans, mang đến vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng mà vẫn cực kỳ thời thượng, yêu kiều. Hai item quen thuộc này khi kết hợp với nhau tạo nên set đồ trẻ trung, có chút bụi bặm nhưng không hề khó mặc. Chị em cũng có thể học theo công thức này để làm mới phong cách thu đông, chỉ cần thêm một đôi boots hoặc sneakers, giày cao gót là đã có ngay outfit xuống phố vừa chất vừa sành điệu.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần