Giữa loạt phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 7, Chó Hoang và Xương nhanh chóng tạo được sức hút riêng. Không chỉ gây tò mò bởi câu chuyện chữa lành pha chút day dứt giữa hai con người lớn lên dưới cùng một mái nhà, tác phẩm còn nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận nhờ màn kết hợp ăn ý của cặp diễn viên chính. Từ những thước phim đầu tiên đến loạt hoạt động quảng bá, cả hai liên tục khiến khán giả "đẩy thuyền" bởi chemistry ngọt ngào và visual đẹp đôi như bước ra từ tiểu thuyết.

Trương Tịnh Nghi đang gây sốt vì quá đẹp đôi bên Tống Uy Long trong phim mới.

Giữa sức nóng ấy, nữ chính Trương Tình Nghi lại là cái tên nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Người đẹp sinh năm 1999 ghi dấu ấn bằng gương mặt trong trẻo, khí chất dịu dàng cùng nét diễn tự nhiên. Điều thú vị là hình ảnh ấy không chỉ xuất hiện trên màn ảnh mà còn được duy trì trong chính phong cách thời trang ngoài đời. Ngắm loạt outfit gần đây của nữ diễn viên mới thấy, ngoài visual "bạch nguyệt quang" khiến khán giả mê mẩn, cô còn sở hữu style thanh lịch nhưng vẫn đủ cuốn hút. Không cần những món đồ quá cầu kỳ hay phô trương, mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến cảm giác tinh tế, nữ tính và rất dễ để hội chị em học theo.

Trong buổi quảng bá phim cùng Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi chọn diện set denim đồng bộ. Thay vì diện denim theo hướng cá tính, cô khéo léo chọn áo gile không tay kết hợp quần jeans ống suông cùng chiếc áo hai dây đỏ nổi bật layer bên trong. Chi tiết mở cúc hờ giúp tổng thể trẻ trung hơn, trong khi chiếc thắt lưng bản lớn tạo điểm nhấn cho vòng eo. Outfit tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác vừa năng động vừa đáng yêu, rất đúng với hình tượng nữ chính thanh xuân.

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Khi dự sự kiện, người đẹp sinh năm 1999 chọn thiết kế váy trắng quây ôm thân trên kết hợp chân váy xếp ly xòe rộng mang đến vibe thanh thoát, bay bổng. Cô nàng không quên tạo điểm nhấn cho outfit full trắng bằng phụ kiện vòng cổ bạc lấp lánh sang trọng.

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Khi theo đuổi hình tượng trẻ trung hơn, Trương Tịnh Nghi chọn set gồm áo polo xanh cobalt phối cổ trắng kết hợp cùng chân váy trắng xếp ly giúp tổng thể trở nên tươi sáng, nhẹ nhàng như nữ sinh. Cô gần như không sử dụng phụ kiện cầu kỳ, chỉ giữ kiểu tóc dài buông tự nhiên cùng chiếc kẹp tóc nhỏ xinh cũng đủ tạo điểm nhấn. Chính sự tối giản này lại giúp visual của nữ diễn viên càng thêm nổi bật.

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Nếu những outfit đời thường mang đến cảm giác trẻ trung thì chiếc váy đỏ burgundy lại cho thấy một Trương Tịnh Nghi trưởng thành hơn. Thiết kế không tay kèm chi tiết khăn quàng cổ mềm mại, phần chân váy xếp tầng kết hợp cùng thắt lưng da mảnh giúp tôn dáng hiệu quả mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Tông đỏ rượu vang cũng rất tôn nước da trắng sáng của nữ diễn viên, trong khi mái tóc xoăn nhẹ và đôi khuyên tai ánh bạc hoàn thiện vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại.

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Cuối cùng, Trương Tịnh Nghi hóa "girlfriend material" với áo thun trắng, quần jeans xanh, mũ baker boy cùng balo màu be - tất cả đều là những item cơ bản nhưng khi kết hợp lại tạo nên tổng thể cực kỳ dễ chịu. Điểm thú vị trong phong cách của Trương Tịnh Nghi nằm ở cách cô luôn ưu tiên những gam màu trung tính, chất liệu mềm và phom dáng rộng vừa phải đẻ vừa tôn dáng lại vẫn thoải mái vận động.