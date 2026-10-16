Giữa đường đua phim Hoa ngữ tháng 10, bộ ngôn tình lấy bối cảnh thời dân quốc - Ngọc Điệm Thu đang là một trong những cái tên gây sốt khắp màn ảnh nhỏ. Lấy bối cảnh những năm 1920, Ngọc Điệm Thu xoay quanh câu chuyện tình yêu đan xen thù hận giữa thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm). Từ một nữ sinh nghèo chỉ mong kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Diệp Bình Quân bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm khi trở thành nghi phạm trong một vụ ám sát. Chuyện tình nhiều trắc trở cùng phản ứng hóa học của cặp đôi chính đang trở thành điểm thu hút của tác phẩm.

Bên cạnh nội dung, nhan sắc của nữ chính Từ Nhược Hàm cũng khiến không ít khán giả phải xuýt xoa. Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay quá lộng lẫy, nữ diễn viên lại ghi điểm bằng gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo và visual mang nét thuần khiết, nhẹ nhàng như sương mai, khiến cô đặc biệt phù hợp với hình tượng nữ chính bước ra từ những trang tiểu thuyết ngôn tình.

Visual như "xé truyện bước ra" của Từ Nhược Hàm trong phim mới

Đáng nói, vẻ đẹp dịu dàng ấy không chỉ xuất hiện trên màn ảnh mà còn được Từ Nhược Hàm mang vào phong cách thời trang đời thường. Nếu nhiều mỹ nhân Hoa ngữ chuộng những bộ cánh cá tính, thời thượng thì nữ diễn viên lại có phần trung thành với hình ảnh nữ tính, trong trẻo. Từ váy hoa, áo hai dây đến những set đồ basic, cô đều lựa chọn theo cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn đủ gây ấn tượng.

Trong một lần xuất hiện, Từ Nhược Hàm chọn phối một chiếc áo babydoll đỏ dáng rộng kết hợp cùng quần jeans xanh. Phần áo không tay có thiết kế suông, xòe nhẹ ở gấu tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng, trong khi quần jeans ống rộng lại điểm thêm nét trẻ trung, năng động. Sắc đỏ tươi tắn của áo giúp cả outfit trở nên nổi bật mà chẳng cần thêm thắt, còn jeans xanh lại cân bằng tổng thể, khiến bộ đồ trông gần gũi và dễ ứng dụng hơn. Bản phối này thực chất đã phổ biến trong streetstyle từ nhiều mùa trước, nhưng đến hiện tại chị em vẫn có thể ứng dụng mà không sợ lỗi mốt. Ngoài ra, nàng có thể học từ Nhược Hàm điểm thêm các màu sắc nổi bật để outfit có điểm nhấn hơn!

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Khi dạo phố cafe, nữ diễn viên diện set áo hai dây dáng ngắn kết hợp cùng quần ống rộng đồng bộ, mang đến visual vừa ngọt ngào vừa có chút tinh nghịch. Họa tiết chấm bi nhỏ màu đỏ trên nền trắng tạo cảm giác cổ điển, gợi nhớ đến phong cách vintage nữ tính. Trong khi đó, chiếc áo dáng crop top giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần ống rộng tạo nên tỷ lệ trang phục hài hòa. Điểm cộng còn nằm ở những món phụ kiện như kính gọng mảnh, khuyên tai vòng tròn và túi đeo chéo màu nâu, khiến tổng thể có thêm nét trẻ trung, phóng khoáng. Với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, set đồ chấm bi đồng bộ như thế này là gợi ý rất đáng thử. Chị em có thể ưu tiên họa tiết nhỏ, màu sắc tươi sáng và thiết kế đơn giản để tổng thể trông trẻ trung hơn.

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Từ Nhược Hàm dường như đặc biệt hợp với những chiếc váy mang hơi hướng lãng mạn, và thiết kế màu xanh lá này chính là minh chứng rõ nhất. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy hai dây dáng dài, ôm nhẹ cơ thể với họa tiết ngôi sao nhỏ màu trắng trải đều trên nền vải xanh. Phần cổ áo có chi tiết xếp nếp mềm mại, tạo điểm nhấn nữ tính mà không cần đến những đường cắt táo bạo. Phom váy thon gọn giúp tôn đường nét cơ thể, trong khi chất liệu mềm rủ lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Đặc biệt, sắc xanh lá đậm kết hợp cùng họa tiết trắng khiến chiếc váy vừa nổi bật vừa có chút hơi hướng vintage. Nếu muốn học theo phong cách này, chị em có thể ưu tiên những chiếc váy hai dây có phom dáng đơn giản, họa tiết nhỏ và chất liệu mềm mại. Khi bản thân chiếc váy đã có màu sắc cùng họa tiết nổi bật, chỉ cần thêm vài món trang sức tinh tế là đủ để tạo nên outfit vừa nữ tính vừa cuốn hút rồi đó!

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Casual và dễ ứng dụng hơn là set đồ gồm sơ mi trắng tay ngắn với phom dáng vừa vặn kết hợp cùng quần shorts màu nâu dáng rộng, tổng thể mang đậm cảm giác tươi mới và trẻ trung. Đây cũng là công thức mà các nàng có thể áp dụng ngay trong những ngày không biết mặc gì. Một chiếc sơ mi trắng cơ bản kết hợp cùng quần shorts dáng rộng vừa thoải mái vừa giúp tổng thể gọn gàng, năng động. Nếu muốn tăng thêm chút nữ tính, chị em có thể lựa chọn những thiết kế có chất liệu mềm hoặc màu sắc trung tính nhẹ nhàng như Từ Nhược Hàm.

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Áo lụa phối ren là hot trend năm nay, dĩ nhiên Từ Nhược Hàm cũng không đứng ngoài cuộc. Cô chọn thiết kế hai dây màu sáng kết hợp cùng quần jeans xanh ống rộng và thắt lưng đen. Phần dây vai mảnh cùng đường viền ren ở cổ khiến chiếc áo vừa nữ tính, có chút gợi cảm nhưng không quá phô trương. Trong khi đó, quần jeans ống rộng lại mang đến vẻ phóng khoáng, cân bằng nét điệu đà của phần áo. Chiếc thắt lưng đen trở thành điểm nhấn nhỏ nhưng hiệu quả, đồng thời giúp tỷ lệ trang phục trông gọn gàng hơn.

Với những cô nàng muốn thử phong cách quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, áo hai dây viền ren kết hợp cùng jeans ống rộng là công thức rất đáng lưu lại. Chị em có thể ưu tiên những gam màu sáng như trắng, kem hoặc vàng nhạt để tổng thể thêm phần trong trẻo, đồng thời chọn quần jeans dáng rộng để outfit trông trẻ trung và tự nhiên hơn.

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