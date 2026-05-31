Sau thành công toàn cầu của The Glory, Lim Ji Yeon tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán mạnh mẽ khi trở lại với vai nữ chính trong My Royal Nemesis - bộ phim đang leo top rầm rộ trên Netflix. Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất ngày càng thăng hạng, nữ diễn viên sinh năm 1990 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng mảnh mai, săn chắc ở tuổi ngoài 35.

Cao 1m66 nhưng nhiều năm duy trì cân nặng quanh mức 48kg, Lim Ji Yeon từng tiết lộ cô đã giảm tới 8kg để hóa thân hoàn hảo cho vai diễn Park Yeon Jin trong The Glory. Điều đáng nói là nữ diễn viên không theo đuổi các phương pháp ép cân cực đoan mà ưu tiên những thói quen có thể duy trì lâu dài.

1. Ăn nhạt để giảm sưng phù trước khi lên hình

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Lim Ji Yeon là kiểm soát lượng muối trong khẩu phần ăn. Nữ diễn viên cho biết cô thuộc tuýp cơ địa dễ tích nước nên đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là trước thời gian ghi hình.

Các món quá mặn, cay hoặc đậm vị thường được cô hạn chế tối đa vì dễ khiến gương mặt và cơ thể bị sưng phù vào hôm sau. Thay vào đó, Lim Ji Yeon ưu tiên thực phẩm nguyên bản, chế biến đơn giản để giữ cơ thể nhẹ nhàng và đường nét cơ thể rõ ràng hơn trên màn ảnh.

2. Công thức nước ép giúp cơ thể nhẹ bụng hơn

Ngoài chế độ ăn thanh đạm, nữ diễn viên Hàn Quốc còn duy trì thói quen uống trà hibiscus và nước ép rau củ tự làm. Công thức cô từng chia sẻ gồm bắp cải, bông cải xanh và cà rốt chần sơ trước khi xay cùng cà chua, chuối và táo.

Sự kết hợp này cung cấp khá nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp tăng cảm giác no mà không tạo áp lực cho hệ tiêu hóa. Chuối giàu kali hỗ trợ giảm tích nước, trong khi cà chua và táo bổ sung chất chống oxy hóa giúp cơ thể duy trì trạng thái tươi tắn hơn.

Nữ diễn viên thường dùng loại nước ép này vào bữa sáng hoặc uống trước bữa tối để hạn chế cảm giác thèm ăn.

3. “Phương pháp cà chua” giúp cô giảm tới 8kg

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lim Ji Yeon từng tiết lộ cô rất thích ăn cà chua và xem đây là “vũ khí” quan trọng trong quá trình giảm cân. Trước bữa tối, cô thường ăn khoảng 2-3 quả cà chua lớn để tạo cảm giác no trước khi bước vào bữa chính.

Cách ăn này giúp nữ diễn viên giảm lượng thức ăn nạp vào mà không cần nhịn đói quá mức. Kết hợp cùng tập luyện đều đặn, cô đã giảm thành công 8kg cho vai diễn nổi tiếng trong The Glory.

Ngoài ra, Lim Ji Yeon cũng uống rất nhiều nước trong ngày để thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể đào thải bớt cảm giác nặng nề do tích nước.

4. Thay đồ ăn vặt bằng các loại hạt

Nữ diễn viên thừa nhận cô là người khá thích ăn vặt, nhưng thay vì bánh ngọt hay snack nhiều đường, cô chuyển sang dùng các loại hạt như hạnh nhân hoặc óc chó trong giai đoạn siết dáng.

Các loại hạt chứa chất béo tốt và protein giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, đồng thời hạn chế việc đường huyết tăng giảm thất thường - nguyên nhân dễ khiến cơ thể thèm ăn liên tục. Tuy nhiên, Lim Ji Yeon cũng lưu ý chỉ ăn với lượng vừa phải để tránh nạp quá nhiều calo.

5. Từng giảm cân quá nhanh vì keto

Giống nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác, Lim Ji Yeon cũng từng thử chế độ ăn keto - phương pháp cắt giảm mạnh tinh bột để cơ thể chuyển sang đốt mỡ làm năng lượng.

Nữ diễn viên kể rằng cô từng giảm cân rất nhanh chỉ sau khoảng 10 ngày áp dụng, đến mức phải dừng lại vì cơ thể xuống cân quá nhiều. Dù keto có thể mang lại hiệu quả nhanh, nhưng Lim Ji Yeon cho rằng đây không phải phương pháp phù hợp để duy trì lâu dài nếu không kiểm soát tốt dinh dưỡng.

6. Pilates và tập tạ để giữ cơ thể săn chắc

Không chỉ phụ thuộc vào ăn kiêng, Lim Ji Yeon còn duy trì tập luyện đều đặn để giữ vóc dáng săn chắc thay vì gầy thiếu sức sống. Pilates là bộ môn cô yêu thích nhất vì giúp cải thiện tư thế và kéo dài đường nét cơ thể.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tập thêm các bài sức mạnh như deadlift hay hip thrust để siết cơ vùng thân dưới và tạo đường cong rõ nét hơn. Bên cạnh phòng tập, cô còn thích chạy bộ, leo núi, đi bộ đường dài và bơi lội.

Nguồn: TVBS, Ảnh: IGNV