Đảm nhận vai Diệp Bình Quân trong bộ phim dân quốc Ngọc Điệm Thu, Từ Nhược Hàm đã có màn thể hiện khiến khán giả bàn tán không ngớt. Diệp Bình Quân vốn chỉ là một nữ sinh nghèo đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, thế nhưng ngay ngày đầu đã vô tình bị cuốn vào vụ ám sát Ngu Sưởng Hiên và trở thành nghi phạm. Từ cuộc đấu trí để tự chứng minh trong sạch, cô từng bước rơi vào mối quan hệ đầy yêu hận, chiếm hữu và giằng xé với vị thiếu soái, rồi liên tiếp trải qua những biến cố khiến cuộc đời gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Chính tuyến tâm lý lên xuống dữ dội này lại trở thành đất diễn để Từ Nhược Hàm bung hết cảm xúc, có những phân cảnh đau đớn, tuyệt vọng đến mức khán giả ví cô diễn như lên đồng.

Bên cạnh diễn xuất, visual của Từ Nhược Hàm trong Ngọc Điệm Thu cũng là lý do khiến người xem khó rời mắt. Gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú cùng đôi mắt đặc biệt có cảm xúc giúp cô rất hợp tạo hình thời dân quốc. Khi trong trẻo, cứng cỏi, lúc lại tiều tụy đến ám ảnh, nhan sắc của nữ diễn viên không chỉ đẹp trong những khung hình tĩnh mà còn góp phần khiến cảm xúc của Diệp Bình Quân trở nên thuyết phục hơn.

Vai Diệp Bình Quân của Từ Nhược Hàm được nhận xét là "nữ chính khổ nhất tháng 10".

Sức hút từ Ngọc Điệm Thu cũng khiến Từ Nhược Hàm trở thành cái tên được chú ý hơn cả ở ngoài màn ảnh. Và nếu trên phim cô gây ấn tượng với tạo hình dân quốc cùng những phân cảnh nặng cảm xúc, thì ngoài đời lại là một màu sắc hoàn toàn khác. Nữ diễn viên sở hữu gu ăn mặc trẻ trung, khi ngọt ngào, nữ tính, lúc lại cá tính và sành điệu đúng chất Gen Z. Đáng nói, phần lớn công thức lên đồ của Từ Nhược Hàm đều xoay quanh những món khá quen thuộc, không khó để học theo. Lướt nhanh loạt outfit dưới đây, hội chị em có thể thu hoạch được kha khá ý tưởng biến hóa tủ đồ của mình.

Mở đầu là set váy sát nách caro xanh trắng vừa điệu đà, vừa trẻ trung. Phần cổ kín vừa phải kết hợp đường khoét tay để lộ vai, thân váy ôm nhẹ theo eo rồi mở xuống phía dưới, những ô kẻ tạo điểm nhìn rõ ràng, trong khi đường viền bèo trắng ở gấu bổ sung nét mềm mại, khiến thiết kế bớt nghiêm túc. Điểm thú vị nằm ở chiếc kính gọng đen. Phụ kiện này thêm chút trí thức, tinh nghịch cho một bộ váy vốn khá nữ tính. Muốn áp dụng, chị em có thể bắt đầu với váy caro phom đơn giản, hạn chế thêm phụ kiện họa tiết để tránh rối mắt. Một chiếc kính hợp khuôn mặt, đôi giày búp bê hoặc sneakers gọn dáng đã đủ hoàn thiện outfit đi cà phê, dạo phố.

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Nàng mê phong cách pha chút học đường có thể tham khảo set đồ này của Từ Nhược Hàm. Nữ diễn viên phối áo polo dài tay màu be cùng chân váy midi xám, sơ vin nhẹ phía trước để tạo điểm nhấn cho vòng eo mà tổng thể vẫn giữ được vẻ thoải mái. Bảng màu trung tính giúp set đồ trông hài hòa, dễ ứng dụng, trong khi tất trắng và giày lười đế dày lại bổ sung nét trẻ trung, cá tính. Đây cũng là công thức khá dễ học theo cho những ngày muốn ăn mặc kín đáo mà vẫn có điểm nhấn.

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Từ Nhược Hàm tinh nghịch hơn với set áo xám trễ vai croptop in số, phối cùng quần jeans xanh. Thiết kế áo có hình in lớn mang cảm hứng thể thao giúp outfit có điểm nhấn hơn hẳn. Quần jeans nối tiếp tinh thần năng động, còn khoảng hở nhỏ ở eo để tôn trọn vóc dáng thon thả của nàng tiểu hoa. Cô không quên phối phụ kiện mũ lưỡi trai xanh đồng điệu với màu denim, túi đen quai xích và khuyên tai vòng điểm thêm chút điệu, khiến tổng thể vừa khỏe khoắn vừa nữ tính. Chị em có thể học cách lặp màu giữa mũ và quần, đồng thời giữ áo ở gam trung tính để dễ phối. Với áo trễ vai, phần cổ vừa vặn sẽ giúp người mặc thoải mái hơn, hạn chế phải liên tục chỉnh lại khi di chuyển.

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Tiếp tục là gam xám nhưng lần này, Từ Nhược Hàm chọn mood điệu đà khi phối cùng chân váy trắng dáng dài. Người đẹp 9x chọn áo dài tay ôm vừa có phần cổ và gấu lộ lớp trắng, tạo hiệu ứng mặc nhiều lớp. Chi tiết nhỏ này làm bề mặt áo bớt đơn điệu, đồng thời kết nối với chân váy trắng bên dưới. Phần áo tương đối gọn đi cùng chân váy buông rộng tạo sự cân bằng về phom dáng. Chi tiết thắt ở eo trở thành điểm nhấn mềm mại, ăn ý với mái tóc dài uốn nhẹ. Kính gọng đen một lần nữa thêm nét tinh nghịch, còn khuyên tai nhỏ giữ cho tổng thể vẻ thanh thoát. Đây là cách phối dễ tận dụng từ đồ sẵn trong tủ: áo dài tay xám, áo trắng mỏng bên trong và chân váy sáng màu. Chị em chỉ cần để lộ một phần cổ, gấu áo có chủ đích, tránh chồng quá nhiều lớp dày ở eo để trang phục giữ được độ gọn.

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Một trong những outfit "cộp mác" Từ Nhược Hàm nhất chính là set áo hoa hai dây kết hợp quần jeans ống suông. Phần áo gọn, dây mảnh để lộ vai, còn những cụm hoa sáng tạo nét duyên trên nền vải sẫm. Denim xanh giúp tổng thể bớt yểu điệu, phù hợp dạo phố hàng ngày. Điểm nhấn hay ho trong bản phối này là chiếc khăn bandana xanh buộc trùm đầu, họa tiết trắng trên khăn hòa hợp với những bông hoa nhỏ ở áo, trong khi sắc xanh nối tiếp màu quần. Túi họa tiết đen trắng thêm một lớp chi tiết, nhưng vẫn nằm trong bảng màu tương đối thống nhất. Nếu muốn thử công thức này, nàng có thể chọn áo hoa nhí và jeans trước, sau đó tìm chiếc khăn có một màu trùng với trang phục. Khi khăn đã đủ nổi bật, tóc và trang sức nên giữ đơn giản để gương mặt có khoảng thoáng.

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