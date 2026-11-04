Seol In Ah (SN 1996) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn nhờ diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc nổi bật cả trên phim lẫn ngoài đời. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt trong tác phẩm Love in Disguise (tựa Việt: Tình Yêu Ngụy Trang), gây ấn tượng với tạo hình mới mẻ và màn thể hiện đầy sức hút. Trong phim, Seol In Ah đảm nhận vai nữ cải trang thành nam, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước diện mạo điển trai, bảnh bao và đẹp phi giới tính.

Trái ngược với nữ chính Seol In Ah vừa xinh đẹp vừa mang khí chất nam thần, nam chính Yoon Yi Jun lại vào vai một chàng thiếu gia khó tính, khó chiều, "điệu đà" theo cách rất riêng. Sự đối lập trong tính cách lẫn tạo hình của hai nhân vật tạo nên màn tung hứng hài hước, thú vị. Phản ứng hóa học tự nhiên cùng những màn tương tác duyên dáng giúp cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và khuấy đảo mạng xã hội. Mô típ nữ cải trang nam vốn không còn xa lạ với màn ảnh Hàn, nhưng Seol In Ah vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ tạo hình xuất sắc. Không chỉ sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, nữ diễn viên còn có thần thái mạnh mẽ, phong thái tự tin cùng diện mạo bảnh bao chẳng kém các nam thần. Chính sự kết hợp giữa nét đẹp nữ tính vốn có và khí chất cool ngầu đã trở thành điểm sáng thú vị, giúp vai diễn của cô trở nên đặc biệt và đáng nhớ.

Seol In Ah gây sốt với vai diễn nữ cải trang nam trong phim Love in Disguise

Seol In Ah và nam chính Yoon Yi Jun (do Yim Si-wan thủ vai) đang là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của các mọt phim Hàn

Seol In Ah đã có màn giả trai đầy ấn tượng, vẻ đẹp phi giới tính khiến dân tình không khỏi mê mẩn

Ngoài đời, Seol In Ah cũng khiến dân tình mê mẩn bởi visual biến hóa linh hoạt, lúc xinh đẹp, ngọt ngào như mỹ nhân, khi lại bảnh bao, cool ngầu đầy cá tính. Nữ diễn viên có thể cân đẹp đủ kiểu tóc, từ mái tóc dài nữ tính đến tóc ngắn cá tính, mỗi tạo hình lại mang đến một sức hút riêng. Trên Instagram với hơn 10 triệu người theo dõi, Seol In Ah còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang đa dạng, từ những bộ cánh chỉn chu đến loạt outfit đời thường đơn giản mà vẫn cực kỳ có gu. Không cần lên đồ cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, cô nàng vẫn biết cách tạo dấu ấn riêng qua cách phối đồ tinh tế. Cùng dạo một vòng Instagram của Seol In Ah để khám phá những công thức mặc đẹp vừa dễ ứng dụng vừa đáng học hỏi nhé!

Giữ nguyên mái tóc ngắn, Seol In Ah đốn tim người hâm mộ với visual sáng bừng cùng gu thời trang tối giản mà đầy cuốn hút. Xuất hiện tại một sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn blazer trắng cách điệu, phối cùng áo trắng mỏng nhẹ bên trong và quần tây đen. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, set đồ vẫn toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại và vô cùng thời thượng. Đây cũng là công thức phối đồ dễ ứng dụng, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi tiệc hay dịp dạo phố, giúp chị em ghi điểm với diện mạo vừa sang trọng vừa trẻ trung, có gu.

Gợi ý mua sắm: Blazer

Seol In Ah tiếp tục mang đến gợi ý mặc đẹp đáng tham khảo cho phái nữ, đặc biệt là hội chị em công sở. Vẫn là blazer quen thuộc nhưng lần này, nữ diễn viên lựa chọn nguyên set đồng bộ với quần suông, tạo nên tổng thể hài hòa, chỉn chu mà không kém phần thời thượng. Công thức phối đồ đơn giản nhưng ghi điểm nhờ vẻ thanh lịch, hiện đại và khả năng tôn dáng. Blazer cũng là một trong những item không thể thiếu mỗi mùa thu đông, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Nếu tủ đồ vẫn chưa có một chiếc blazer ưng ý, chị em rất nên đầu tư một em để tha hồ biến hóa phong cách trong mùa lạnh.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Không chỉ sở hữu visual cuốn hút, Seol In Ah còn ghi điểm nhờ gu thời trang đời thường trẻ trung và đầy tinh tế. Phong cách daily của nữ diễn viên không quá cầu kỳ nhưng luôn có những điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể trang phục trông sành điệu hơn hẳn. Điển hình là công thức phối áo cổ V cùng quần jeans và sneaker, tạo nên diện mạo phóng khoáng, năng động mà vẫn có gu. Đặc biệt, Seol In Ah khéo léo buộc hờ một chiếc khăn mỏng quanh cổ, vừa tạo điểm nhấn mềm mại vừa giúp set đồ thêm phần cuốn hút. Đây là công thức phối đồ đơn giản nhưng rất đáng học hỏi, chị em có thể áp dụng trong những ngày thời tiết se lạnh.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần jeans -Khăn

Seol In Ah đúng chuẩn mỹ nhân sở hữu phong cách biến hóa linh hoạt, khi nữ tính, dịu dàng, lúc lại cool ngầu đầy cuốn hút. Ngay cả với set đồ đơn giản gồm áo phông và quần ống rộng, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, trẻ trung và cực kỳ yêu kiều. Không cần phối đồ cầu kỳ hay mix match nhiều phụ kiện, Seol In Ah vẫn dễ dàng tạo dấu ấn nhờ thần thái tự tin cùng visual bảnh bao, đẹp phi giới tính. Chính nét cá tính rất riêng này giúp cô cân đẹp cả những outfit tối giản nhất.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần