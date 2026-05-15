Nữ diễn viên Lim Ji Yeon đang gây sốt màn ảnh khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi). Dù mới lên sóng vài tập, tác phẩm đã nhanh chóng khiến cộng đồng mê phim “quắn quéo” vì loạt tình huống hài hước duyên dáng, xem đến đâu muốn cười ná thở đến đó. Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai một người phụ nữ nguy hiểm sống ở thời Joseon, bất ngờ xuyên không đến hiện đại và sống trong cơ thể của nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri.

Kịch bản mang màu sắc xuyên không mới lạ, kết hợp yếu tố hài duyên dáng cùng nhịp phim cuốn hút giúp tác phẩm nhanh chóng được bàn tán rầm rộ. Đặc biệt, diễn xuất chắc tay của Lim Ji Yeon tiếp tục là điểm sáng lớn. Với “gương mặt phản diện trời sinh”, thần thái sắc lạnh cùng biểu cảm cực kỳ linh hoạt, nữ diễn viên khiến khán giả vừa thích thú vừa buồn cười mỗi lần xuất hiện.

Gây sốt với “cơ địa ác nữ” cùng gương mặt búng ra phản diện, ngoài đời Lim Ji Yeon lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng trên phim. Mỹ nhân sinh năm 1990 được nhận xét là người hướng ngoại, vui vẻ, siêu hiền và cực kỳ thân thiện. Trên màn ảnh cô khiến khán giả “rén ngang” với ánh mắt sắc lẹm còn ở đời thường lại toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp và nữ tính. Điều này không chỉ thể hiện qua nhan sắc trẻ trung hay tính cách nhẹ nhàng mà còn được phản ánh rất rõ trong phong cách thời trang của nữ diễn viên.

Chỉ cần thoát vai "ác nữ" là Lim Ji Yeon lập tức trở về với style nữ tính yêu kiều. Cô thường ưu ái những outfit đơn giản, phom dáng chỉn chu mà vẫn đủ tạo cảm giác sang xịn và cuốn hút. Dạo 1 vòng Instagram của nữ diễn viên, chị em chắn chắn có thể “bỏ túi” hàng loạt công thức phối đồ sành điệu, mặc đi làm hay đi chơi đều hợp.

Đi dạo phố, Lim Ji Yeon chọn diện style đơn giản với cardigan hồng mix cùng quần jeans, mang đến combo mặc đẹp vừa trẻ trung vừa thoải mái. Cách mix match không hề cầu kỳ nhưng vẫn giúp nữ diễn viên ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào, năng động

Gợi ý mua sắm tương tự: Cardigan

Sở hữu vóc dáng mảnh mai, Lim Ji Yeon diện outfit nào cũng gây ấn tượng. Nữ diễn viên khéo léo mix quần jeans cùng áo khoác lông dáng lửng giúp tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi chiếc túi xanh nổi bật trở thành điểm nhấn giúp tổng thể set đồ thêm trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn rất tinh tế

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo khoác, Quần jeans

Lim Ji Yeon khéo mix áo tweed dáng lửng cùng quần jeans ống suông, tạo nên outfit thanh lịch và trẻ trung. Combo này giúp nữ diễn viên tôn dáng hiệu quả nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, casual, dễ mặc dễ phối trong nhiều hoàn cảnh

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo tweed, Quần jeans

Lim Ji Yeon ghi điểm với vẻ ngoài "dịu kha" khi diện váy tay bồng tông vàng rực rỡ. Thiết kế váy bay bổng, nhẹ nhàng này đúng chuẩn item không thể thiếu cho mùa hè, chị em hoàn toàn có thể tham khảo để diện đi chơi hay du lịch đều xinh

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Thiết kế váy không tay cũng là item rất được chị em yêu thích mỗi dịp hè vì vừa thoải mái, mát mẻ lại vẫn giữ được nét thanh lịch và nữ tính. Lim Ji Yeon chọn kiểu váy ôm nhẹ với họa tiết tinh tế, giúp tổng thể trông điệu sang hết chỗ chê

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây