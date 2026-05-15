Nữ chính có gương mặt "búng ra phản diện": Trên phim cơ địa ác nữ, ngoài đời hiền như bụt, mặc đẹp không trượt phát nào
Mỹ nhân này khiến khán giả thích thú với hình tượng sắc lạnh trên phim, ngoài đời vừa xinh vừa mặc đẹp.
Nữ diễn viên Lim Ji Yeon đang gây sốt màn ảnh khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi). Dù mới lên sóng vài tập, tác phẩm đã nhanh chóng khiến cộng đồng mê phim “quắn quéo” vì loạt tình huống hài hước duyên dáng, xem đến đâu muốn cười ná thở đến đó. Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai một người phụ nữ nguy hiểm sống ở thời Joseon, bất ngờ xuyên không đến hiện đại và sống trong cơ thể của nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri.
Kịch bản mang màu sắc xuyên không mới lạ, kết hợp yếu tố hài duyên dáng cùng nhịp phim cuốn hút giúp tác phẩm nhanh chóng được bàn tán rầm rộ. Đặc biệt, diễn xuất chắc tay của Lim Ji Yeon tiếp tục là điểm sáng lớn. Với “gương mặt phản diện trời sinh”, thần thái sắc lạnh cùng biểu cảm cực kỳ linh hoạt, nữ diễn viên khiến khán giả vừa thích thú vừa buồn cười mỗi lần xuất hiện.
Gây sốt với “cơ địa ác nữ” cùng gương mặt búng ra phản diện, ngoài đời Lim Ji Yeon lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng trên phim. Mỹ nhân sinh năm 1990 được nhận xét là người hướng ngoại, vui vẻ, siêu hiền và cực kỳ thân thiện. Trên màn ảnh cô khiến khán giả “rén ngang” với ánh mắt sắc lẹm còn ở đời thường lại toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp và nữ tính. Điều này không chỉ thể hiện qua nhan sắc trẻ trung hay tính cách nhẹ nhàng mà còn được phản ánh rất rõ trong phong cách thời trang của nữ diễn viên.
Chỉ cần thoát vai "ác nữ" là Lim Ji Yeon lập tức trở về với style nữ tính yêu kiều. Cô thường ưu ái những outfit đơn giản, phom dáng chỉn chu mà vẫn đủ tạo cảm giác sang xịn và cuốn hút. Dạo 1 vòng Instagram của nữ diễn viên, chị em chắn chắn có thể “bỏ túi” hàng loạt công thức phối đồ sành điệu, mặc đi làm hay đi chơi đều hợp.
