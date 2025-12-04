Nữ ca sĩ khoe lông nách trắng xoá, dân tình tranh cãi nảy lửa

Nhiều ngôi sao Hollywood thường trở thành tâm điểm bàn luận mỗi khi xuất hiện tại các tuần lễ thời trang với những tạo hình táo bạo, khác lạ và mang đậm dấu ấn cá nhân. Rosalía chính là nhân vật tiếp theo làm dậy sóng MXH khi góp mặt tại 1 show diễn thuộc Paris Fashion Week. Diện bộ trang phục cắt xẻ ấn tượng, nữ ca sĩ bước vào sự kiện với phong thái tự tin, cá tính đặc trưng. Tuy nhiên, điều khiến diện mạo của cô trở thành chủ đề tranh cãi không nằm ở bộ outfit mà ở chi tiết nhỏ nhưng khó thể bỏ qua: phần lông nách được tẩy trắng. Chỉ trong khoảnh khắc, hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền, tạo nên làn sóng bình luận trái chiều về tính thẩm mỹ cũng như phong cách của ngôi sao sinh năm 1992.

Tạo hình để lộ phần lông nách được tẩy nhuộm trắng của Rosalía.

Rosalía xuất hiện với bộ outfit đầy cá tính và phá cách. Nữ ca sĩ diện mẫu váy cắt xẻ táo bạo gam màu trung tính, khéo khoe vai và vùng dưới cánh tay. Chất liệu lụa bóng nhẹ kết hợp đường may tinh tế giúp bộ đồ thêm phần hút mắt, chất chời đồng thời thể hiện cá tính của nữ ca sĩ. Cô hoàn thiện tạo hình với phụ kiện tối giản và giày ton-sur-ton, kết hợp cùng kiểu tóc tết nữ tính.

Dù vậy, quyết định nhuộm trắng lông nách đã khiến cho tạo hình này của Rosalía nhận về không ít ý kiến trái chiều. Đa phân, cộng đồng mạng đều cho rằng đây là một quyết định “quá lạ” và khác thường, trông không được thuận mắt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là điều bình thường và giữ được sự tự nhiên của nữ ca sĩ.

Không chỉ nhuộm trắng lông nách mà phần da dưới cánh tay của ngôi sao người Tây Ban Nha không đều màu, bị vón cục phấn trắng.

Netizen tranh cãi phía dưới hình ảnh của Rosalía.

Với những hình ảnh gần đây, có thể thấy nữ ca sĩ sinh năm 1992 đã loại bỏ hoàn toàn phần lông nách tẩy nhuộm trắng.

Tuy nhiên, việc nhuộm lông nách không phải điều gì quá lạ lẫm, vào năm 2015, đây còn từng là trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Bắt nguồn từ nhà tạo mẫu Roxie Hunt ở Seattle (Mỹ) thực hiện cho một khách hàng nhuộm lông nách đồng màu với mái tóc xanh đã biến xu hướng này thành hiện tượng mạng một thời gian. Nhiều cô gái cũng thử nghiệm trend này đủ các màu sắc ưa thích từ xanh, đỏ, tím đến vàng, tùy theo cá tính và trang phục. Không những thế, nhiều ngôi sao như Miley Cyrus cũng thích thú với trào lưu này.