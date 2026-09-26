NTK trẻ Phan Đăng Hoàng "xuất khẩu Tấm Cám” đến Milan Fashion Week

Vào chiều tối 24/9 vừa qua tại Milan, thương hiệu PHAN DANG HOANG chính thức giới thiệu fashion show Xuân/Hè 2027 thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week. Từ câu chuyện cổ tích quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, Phan Đăng Hoàng đưa "Tấm Cám" lên sàn diễn quốc tế, biến hành trình hóa thân của nhân vật Tấm thành câu chuyện thời trang về sự chuyển mình, khả năng thích nghi và hành trình tìm lại bản ngã.

NTK Phan Đăng Hoàng vừa hoàn thành show diễn thứ 3 tại Milan ở tuổi 26.

Với hơn 40 thiết kế, bộ sưu tập tiếp tục cho thấy cách nhà thiết kế sinh năm 2000 khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại, đồng thời đánh dấu lần thứ 3 anh có show diễn vật lý tại Milan. Bên cạnh góc nhìn đương đại bứt phá về văn hóa Việt, sự tham dự của bộ đôi fashionista - stylist: Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng trên hàng ghế đầu cũng góp phần tạo nên sức hút truyền thông ấn tượng cho show diễn.

Đồng hành cùng HANGSILK, Phan Đăng Hoàng tiếp tục theo đuổi hướng sáng tạo quen thuộc: tìm kiếm những giá trị nằm trong ký ức văn hóa Việt rồi tái cấu trúc chúng bằng phom dáng, chất liệu và kỹ thuật thời trang hiện đại.

Show Xuân Hè 2027 của PHAN DANG HOANG là một trong các điểm đến thuộc lịch trình Milan Fashion Week năm nay của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng.

"Cô Tấm" thế hệ mới: Bóc tách cổ tích bằng cấu trúc đương đại

Không minh họa nguyên bản câu chuyện dân gian quen thuộc, Phan Đăng Hoàng khai thác khía cạnh tinh thần đằng sau hành trình biến hóa của Tấm: sự kiên cường, khả năng tái tạo và thích nghi trước nghịch cảnh. Thông điệp "Nothing truly disappears. It transforms" (Không điều gì thực sự biến mất, nó chỉ chuyển hóa) được truyền tải xuyên suốt qua hơn 40 thiết kế với phom dáng biến chuyển linh hoạt.

Từ tệp ký ức văn hóa, hình ảnh người phụ nữ Kinh Bắc xưa với áo yếm, khăn mỏ quạ được bóc tách và tái cấu trúc qua đường cắt cut-out sắc nét kết hợp cùng các dải phom mềm mại. "Cô Tấm" trong góc nhìn của Phan Đăng Hoàng hiện lên đầy kiêu hãnh, bản lĩnh và sẵn sàng đối thoại với nhịp đập thời trang toàn cầu.

Cuộc va chạm thị giác giữa Gấm và Denim

Sự phá cách của "Tấm Cám" còn đến từ tư duy xử lý chất liệu và màu sắc đầy táo bạo. Trong bộ sưu tập này, nhà thiết kế đã đặt chất liệu gấm truyền thống bên cạnh chất liệu denim hiện đại. Nếu gấm gợi nhắc ký ức văn hóa thì denim đại diện cho tinh thần tự do và sức sống mới. Bên cạnh đó, các chi tiết thêu tay bằng chỉ tơ tằm do nghệ nhân làng nghề phía Bắc thực hiện cũng được lồng ghép khéo léo vào phom dáng đương đại.

Đặc biệt, Phan Đăng Hoàng đã bắt tay cùng HANGSILK để phát triển dòng gấm độc quyền, vừa làm nền vừa trực tiếp tạo cấu trúc bề mặt cho trang phục. Đi cùng với đó là bảng màu linh hoạt gồm tông vàng, tím, cam kết hợp cùng hiệu ứng ánh kim bắt sáng, mô phỏng sinh động các trạng thái cảm xúc từ hồi sinh đến bứt phá của nhân vật.

Một chương mới của Phan Đăng Hoàng tại Milan

"Tấm Cám" tiếp tục nối dài hành trình đưa những câu chuyện Việt Nam đến với một trong những tuần lễ thời trang quan trọng của thế giới. Việc liên tục xuất hiện tại Milan khẳng định bước đi kiên định của Phan Đăng Hoàng. Từ tranh lụa (Ceramics), giấy dó (ZigZag), sơn mài (Lacquer) cho đến văn học dân gian Kinh Bắc (Tấm Cám), mỗi bộ sưu tập là một mảnh ghép trong hành trình nghiên cứu và chuyển hóa di sản Việt bằng tư duy thiết kế trẻ.

Từ Việt Nam đến Milan, "Tấm Cám" vì thế không chỉ là câu chuyện về một nhân vật cổ tích. Đó còn là cách một thế hệ sáng tạo trẻ mang những giá trị quen thuộc bước ra thế giới mà không đóng khung chúng trong hình ảnh hoài cổ. Một "Cô Tấm" mới - biết thay đổi, biết tái tạo bản thân nhưng vẫn giữ được phần cốt lõi làm nên mình.