NTK Trần Hùng hé lộ bộ sưu tập đặc biệt đánh dấu 10 năm sáng tạo

10 năm qua, Nhà thiết kế Trần Hùng đã bền bỉ định hình một ngôn ngữ thiết kế mang dấu ấn riêng, được xây dựng trên triết lý thời trang bền vững và thời trang có đạo đức, nơi mỗi đường cắt và mỗi chất liệu đều trở thành một tuyên ngôn thẩm mỹ.

Trong không gian Meta-Luxury của Visionnaire, thương hiệu nội thất Ý được phân phối độc quyền bởi EuroStyle, Private Preview là dịp để bộ sưu tập L'Empreinte du Temps lần đầu tiên được giới thiệu tới các đại diện báo chí, truyền thông, đối tác và những người bạn của Trần Hùng, trước khi xuất hiện trên sàn diễn đánh dấu cột mốc 10 năm hành trình của nhà thiết kế vào ngày 20 tháng 8 năm 2026. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên EuroStyle lựa chọn đồng hành cùng một thương hiệu Việt Nam tại không gian Visionnaire, nơi vốn được dành cho những cuộc gặp gỡ với các thương hiệu và đối tác quốc tế. Sự kiện lần này cũng phản ánh sự đồng điệu giữa TRAN HUNG và Visionnaire trong cách cả hai cùng tôn vinh giá trị thủ công, tính độc bản và dấu ấn cá nhân trong sáng tạo.

Mười năm theo đuổi một ngôn ngữ sáng tạo

Nhà thiết kế Trần Hùng bước vào thời trang với niềm tin rằng vẻ đẹp chỉ thực sự bền vững khi được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, tinh thần thủ công và sự chân thành trong sáng tạo. Suốt mười năm qua, niềm tin ấy đã trở thành nền tảng cho một ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, được nhận diện qua những cấu trúc thanh thoát, nghệ thuật tạo phom chuẩn xác và kỹ nghệ thủ công tinh tế. Không chạy theo tính nhất thời của xu hướng, thương hiệu TRAN HUNG kiên định theo đuổi những giá trị có sức sống bền vững, nơi mỗi thiết kế được tạo nên để đồng hành cùng thời gian. Từ những bản phác thảo đầu tiên tại Việt Nam đến các sàn diễn quốc tế, đặc biệt là London Fashion Week, thương hiệu từng bước khẳng định một dấu ấn riêng bằng sự nhất quán trong tư duy sáng tạo và tinh thần thủ công.

Song hành với chặng đường ấy, Trần Hùng đã đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ và khách hàng trong nước lẫn quốc tế, từ Ngô Thanh Vân, Trấn Thành, Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, MONO đến Ariana Grande, Olly Murs, Amanda Holden, Trương Lăng Hách, Thành Nghị, Lý Hiện, Hoàng Tử Hoằng Phàm và nhiều tên tuổi khác. Mỗi dự án, mỗi thị trường và mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ mở rộng đối thoại của anh với thời trang, mà còn củng cố niềm tin, một thiết kế chỉ thực sự có ý nghĩa khi tìm được tiếng nói riêng trong đời sống của người mặc, dù hiện diện trong những nền văn hóa hay đồng hành cùng những cá tính khác nhau, vẫn giữ trọn bản sắc của thương hiệu TRAN HUNG.

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với thời trang và mười năm trên hành trình làm nghề chuyên nghiệp, Trần Hùng đã đúc kết một góc nhìn rõ nét hơn về vai trò của một thiết kế. Nếu trước đây, một thiết kế được hoàn thiện khi rời khỏi xưởng may, thì hôm nay, nó chỉ thực sự trọn vẹn khi tiếp tục sống cùng người mặc, để mỗi lần được khoác lên mình lại mang thêm những ký ức, trải nghiệm và dấu ấn mới. Với Trần Hùng, một thiết kế bền vững không chỉ được tạo nên bằng đôi tay của người làm nghề, mà còn được hoàn thiện bởi thời gian và những câu chuyện của chính người mặc.

L'Empreinte du Temps vì thế không chỉ là một bộ sưu tập mới, mà là sự kết tinh của mười năm theo đuổi một ngôn ngữ sáng tạo riêng của Nhà thiết kế Trần Hùng. Đây là cột mốc nhìn lại một thập kỷ bền bỉ kiến tạo bản sắc, đồng thời khẳng định những giá trị sẽ tiếp tục dẫn lối cho hành trình sáng tạo của anh trong những năm tiếp theo.

L'Empreinte du Temps – Chương tiếp theo của hành trình sáng tạo

Mười năm trước, Châu Á Thanh Bình đánh dấu màn ra mắt của Nhà thiết kế Trần Hùng, mở đầu cho một hành trình sáng tạo được dẫn dắt bởi tinh thần thủ công và sự kiên định với bản sắc riêng. Một thập kỷ sau, anh lựa chọn trở về nơi mọi sáng tạo khởi sinh. Không phải để tìm lại điểm bắt đầu, mà để nhìn lại chặng đường đã qua bằng một góc nhìn được bồi đắp bởi thời gian. Vì thế, việc giới thiệu L'Empreinte du Temps tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, trở về nơi thương hiệu được hình thành, nơi những ý niệm đầu tiên được nuôi dưỡng và cũng là nơi chương tiếp theo được viết tiếp.

Ở cột mốc ấy, Trần Hùng không tìm kiếm một biểu tượng của sự hoàn thiện, anh lựa chọn trở về với một tờ giấy trắng, nơi mọi ý tưởng được viết nên, nơi ký ức được lưu giữ và những khả thể lặng lẽ thành hình. Trước khi hiện hữu thành một thiết kế, mọi bộ sưu tập đều bắt đầu từ những nét phác đầu tiên trên giấy. Qua năm tháng, trên những trang giấy ấy không còn chỉ có bản vẽ, mà còn có những lớp ghi chú, những lần chỉnh sửa, những thử nghiệm và cả những khoảng lặng của quá trình sáng tạo. Thời gian lặng lẽ in dấu lên từng trang giấy, để mỗi bản phác không chỉ lưu giữ một ý niệm, mà còn mang theo dấu vết của cả một hành trình.

Từ chính những dấu vết ấy, L'Empreinte du Temps ra đời. Không chỉ là tên gọi của bộ sưu tập, đó còn là cách Nhà thiết kế Trần Hùng nhìn về thời gian, không như dấu hiệu của sự bào mòn, mà như yếu tố âm thầm bồi đắp nên giá trị. Tinh thần ấy gợi nhắc đến quan điểm của đại thi hào Victor Hugo trong Notre-Dame de Paris, khi mỗi viên đá của nhà thờ được nhìn như một chứng nhân của lịch sử, mang trên mình những lớp ký ức mà thời gian không xóa nhòa, chỉ lặng lẽ làm giàu thêm ý nghĩa. Với Nhà thiết kế Trần Hùng cũng vậy, vẻ đẹp không chỉ hiện diện ở khoảnh khắc một thiết kế được hoàn thành, mà còn trong những dấu vết còn lưu lại trên chất liệu, trong kỹ nghệ thủ công và trong toàn bộ hành trình đã dẫn đến sự hiện hữu của nó.

Đánh dấu cột mốc mười năm, L'Empreinte du Temps không chỉ là một bộ sưu tập mới mà còn phản ánh một giai đoạn chín muồi trong tư duy sáng tạo của Nhà thiết kế Trần Hùng. Nếu mười năm đầu tiên là hành trình định hình một ngôn ngữ thiết kế, thì bộ sưu tập lần này là lời chiêm nghiệm về chính hành trình ấy, nơi kỹ nghệ may đo cao cấp, tay nghề của nghệ thuật thủ công và tư duy thiết kế đương đại cùng hội tụ, để mỗi thiết kế không chỉ mang hình hài của một ý niệm, mà còn lưu giữ dấu ấn của thời gian đã tạo nên nó.

Nguồn cảm hứng

L'Empreinte du Temps khởi nguồn từ một suy tưởng về cách thời gian để lại dấu vết trên mọi vật liệu. Qua nhiều năm quan sát, trải nghiệm và đối thoại cùng kỹ nghệ thủ công, Nhà thiết kế Trần Hùng nhận ra rằng mỗi chất liệu đều mang trong mình ký ức của chính quá trình đã tạo nên nó. Từ một tờ giấy, một phiến đá, một thớ gỗ đến một bề mặt da, vật liệu không chỉ ghi nhận dấu ấn của bàn tay người nghệ nhân mà còn lưu giữ những lớp thời gian lặng lẽ bồi đắp qua năm tháng. Với anh, vẻ đẹp không nằm ở trạng thái nguyên vẹn, mà được hình thành từ chính những dấu vết ấy. Từ ý niệm đó, bộ sưu tập mở rộng cuộc đối thoại với giấy, nơi mọi ý niệm sáng tạo khởi sinh, đồng thời hướng về những di sản thủ công đã gìn giữ ký ức của thời gian qua nhiều thế kỷ.

Mạch tư duy từ giấy được mở rộng qua Scherenschnitte, Tiễn Chỉ (Jianzhi) và Kirigami, những nghệ thuật tạo hình từ kỹ thuật cắt giấy cổ xưa của châu Âu và châu Á. Vượt lên trên kỹ thuật thủ công, mỗi đường cắt phản ánh một tư duy tạo hình, nơi vẻ đẹp được sinh ra từ sự tiết chế, khoảng trống và sự cân bằng giữa những chi tiết được giữ lại và những phần được lược bỏ.

Từ nền tảng ấy, bộ sưu tập tiếp tục dịch chuyển sang tinh thần của nghệ thuật chạm khắc Việt Nam, từ những mảng chạm gỗ đình làng, điêu khắc đá Chăm, các hình tượng chạm nổi trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn đến kỹ thuật khảm xà cừ truyền thống, trở thành một lớp ngôn ngữ quan trọng trong quá trình phát triển bộ sưu tập. Điều Nhà thiết kế Trần Hùng tìm thấy ở những kỹ nghệ ấy không chỉ là sự tinh xảo của kỹ thuật, mà là cách mỗi bề mặt đều lưu giữ dấu vết của quá trình chế tác. Mỗi đường đục, mỗi lớp chạm, mỗi mảnh khảm đều trở thành một phần của chính vật liệu, để thời gian không chỉ được đo bằng năm tháng mà còn được cảm nhận qua bề mặt, kết cấu và chiều sâu.

Thay vì tái hiện các hình thức lịch sử, Trần Hùng lựa chọn chuyển hóa tinh thần ấy thành ngôn ngữ đương đại của vật liệu, cấu trúc và kỹ nghệ thủ công. Organza và da thuộc được xử lý như những bề mặt mang ký ức, nơi các lớp chất liệu, nếp gấp và dấu vết của quá trình chế tác không bị che giấu mà được để lại như một phần của thiết kế. Vì thế, mỗi sáng tạo không chỉ được định hình bởi phom dáng, mà còn bởi những lớp thời gian được lưu giữ ngay trên chính vật liệu.

Song song với đó, Trần Hùng tìm thấy sự đồng điệu trong tinh thần Expressionism và thế giới điện ảnh của Metropolis (1927) và The Lighthouse (2019). Điều cộng hưởng không nằm ở hình ảnh hay biểu tượng, mà ở cách các tác phẩm này sử dụng kiến trúc, cấu trúc và không gian để biểu đạt những tầng cảm xúc sâu kín. Trong đó, vật liệu không chỉ là nền của hình ảnh, mà trở thành một phần của cảm xúc và ký ức mà hình ảnh đó mang theo.

Tất cả những lớp tham chiếu ấy được Trần Hùng chắt lọc và chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế riêng. Thay vì tái hiện quá khứ, L'Empreinte du Temps xem thời gian như một yếu tố có thể lưu giữ trên vật liệu thông qua kỹ nghệ thủ công và quá trình chế tác.

Nghệ thuật thủ công như một ngôn ngữ của thời gian

Không chỉ với bộ sưu tập lần này, mà trong suốt hành trình sáng tạo, nghệ thuật thủ công luôn là cốt lõi trong ngôn ngữ thiết kế của Nhà thiết kế Trần Hùng. Từ cấu trúc tạo khối, kỹ thuật draping, xử lý bề mặt, xếp lớp đến dựng phom, mỗi thiết kế là sự dung hòa giữa độ chính xác của kỹ nghệ may đo cao cấp và cảm xúc của đôi tay người nghệ nhân. Nếu giấy là ngôn ngữ của bộ sưu tập, thì nghệ thuật thủ công chính là cách Trần Hùng cất lên ngôn ngữ ấy.

Với L'Empreinte du Temps, tinh thần ấy được phát triển trên lụa organza và da thuộc, những chất liệu được lựa chọn không chỉ vì đặc tính thẩm mỹ mà còn bởi khả năng mở rộng ngôn ngữ tạo hình cho bộ sưu tập. Trên nền lụa organza, từng nếp gấp được định hình hoàn toàn bằng tay, lưu giữ những chuyển động vốn chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, để điều mong manh và thoáng qua trở thành một hình khối có thể hiện hữu.

Với da nguyên bản, các bề mặt được chạm khắc thủ công, vận dụng các nguyên lý tạo hình của nghệ thuật chạm khắc truyền thống Việt Nam, từ chạm nông, chạm lộng đến chạm kênh bong, tạo nên những dấu khắc giàu chiều sâu thị giác và trở thành một phần trong cấu trúc của trang phục. Song song đó, phần vải thừa và da dư sau quá trình sản xuất cũng được chuyển hóa thành những vật liệu mới thông qua kỹ thuật xử lý riêng, kéo dài vòng đời của chất liệu và phản ánh cách Trần Hùng tiếp cận thời trang bền vững, không chỉ tạo nên cái mới, mà còn khám phá những khả năng biểu đạt mới từ chính những chất liệu sẵn có.

Tại buổi Private Preview, khách mời sẽ có cơ hội quan sát cận cảnh những kỹ thuật thủ công đã trở thành dấu ấn của Trần Hùng, đồng thời là những người đầu tiên chiêm ngưỡng các thiết kế mở đầu của L'Empreinte du Temps trước khi toàn bộ bộ sưu tập chính thức ra mắt trong show diễn sắp tới.

Sàn diễn kỷ niệm 10 năm của Nhà thiết kế Trần Hùng

Sau buổi Private Preview, hành trình kỷ niệm 10 năm của Nhà thiết kế Trần Hùng sẽ tiếp tục với show diễn chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà thiết kế thời trang Việt Nam tổ chức show diễn tại không gian này, đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ đối với Trần Hùng mà còn trong hành trình vươn mình của thời trang Việt Nam trên bản đồ sáng tạo đương đại.

Show diễn sẽ giới thiệu 80 thiết kế trải dài qua bốn chương: Womenswear, Menswear, Kids Couture và Haute Couture, mỗi chương đều góp phần mang đến bức chân dung toàn diện về ngôn ngữ thiết kế mà Trần Hùng đã bền bỉ định hình và hoàn thiện trong suốt một thập kỷ.

Nếu buổi gặp gỡ hôm nay mở ra cuộc đối thoại đầu tiên với L'Empreinte du Temps, thì sàn diễn tháng Tám sẽ là nơi ngôn ngữ ấy được hoàn thiện và cất lên trọn vẹn. Một bộ sưu tập mới được ra mắt, nhưng hơn thế, đó là dấu mốc khẳng định mười năm sáng tạo của Nhà thiết kế Trần Hùng và mở đầu cho chương tiếp theo của thương hiệu TRAN HUNG.



