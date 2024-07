NTK Thoa Trần mất 3 tháng thực hiện bộ sưu tập “Bản sắc di sản Việt”

NTK Thoa Trần tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đến nay cô đã có 20 năm gắn bó với thiết kế thời trang. Cô không chỉ thiết kế áo dài mà còn chinh phục cả các thiết kế đầm dạ hội, vest… Với áo dài, cô từng gây chú ý với nhiều BST: Hướng về nguồn cội, Di sản đền Hùng, BST Những sắc hoa, Xinh tươi Việt Nam…

NTK Thoa Trần

Bên cạnh đó, cô từng được lập kỉ lục Việt Nam với bộ sưu tập Áo Dài lấy cảm hứng từ Lễ hội Đền Hùng, tạo nên bức tranh phong cảnh Khu di tích lịch sử Đền Hùng trên nền lụa đầu tiên tại Việt Nam. Vốn là người rất chỉn chu trong mỗi sự sáng tạo, và bộ sưu tập này nhà thiết kế Thoa Trần được sự cố vấn của Giáo sư, Nhà Sử học Lê Văn Lan.

Mới đây, cuộc Mrs Earth Vietnam 2024 đã diễn ra thành công tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Trong phần thi áo dài các thí sinh đã xuất hiện với bộ sưu tập mới nhất của NTK Thoa Trần mang tên "Bản sắc di sản Việt".

Theo NTK Thoa Trần chia sẻ, ý nghĩa bộ sưu tập này chính là mang trong mình một câu chuyện, một tinh thần, và một phần của lịch sử dân tộc.

Các hoạ tiết trên áo dài là những chi tiết truyền thống, những màu sắc tượng trưng cho đất nước, đến những kiểu dáng mang đậm dấu ấn văn hoá, mỗi chi tiết trên áo dài đều là sự kết hợp tinh tế giữa lịch sử và thẩm mỹ.

Mỗi chiếc áo dài là một bức hoạ rõ nét về các di sản lễ hội lớn khắp mọi miền , để khi ngắm từng chiếc áo người xem sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về cảnh sắc quê hương , đất nước Việt Nam. Để rồi mang theo những xúc cảm của niềm tự hào dân tộc, tự hào về quê hương đi khắp bốn phương.Tự hào về nét đẹp của người phụ nữ Việt.

Những tác phẩm được thiết kế rất bằng chất liệu in công nghệ cao độc quyền, kết hợp khéo léo đính kết thủ công tỉ mỉ, với hàng ngàn viên pha lê trên mỗi một tác phẩm.

Với bộ sưu tập này, NTK Thoa Trần đã mất rất nhiều thời gian thai nghén, ấp ủ và lên kế hoạch. Và để thực hiện được bộ sưu tập này, cô và ê kip đã làm việc liên tục suốt 3 tháng.

Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm và uy tín trong nghề, Thoa Trần dần chú trọng đến lĩnh vực đào tạo cho những người yêu thời trang. Các khóa học của cô hiện thu hút hàng trăm học viên theo học, giúp họ nâng cao kiến thức, trình độ về cắt may để ngày càng có nhiều khách hàng đẳng cấp.

Cô quan niệm, trong khi sáng tạo chỉ thể hiện trên trang phục và khó có thể làm được nhiều sản phẩm do cô không hướng đến đại trà; thì đào tạo giúp cô nhân rộng cái đẹp và lan tỏa đi muôn nơi thông qua việc đào tạo các NTK. "Hiện có rất nhiều người yêu áo dài, các nhà may muốn đi theo con đường thiết kế chuyên nghiệp nhưng họ băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, học ai để gửi gắm sự tin tưởng? Họ đều là những người có đam mê, có thâm niên với nghề may nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng chất liệu, thiết kế form dáng. Mà đây là hai yếu tố quan trọng để tạo nên một sản phẩm chất lượng và đẳng cấp. Từ thực tế này, Học viện thời trang của tôi đã kết nối họ, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ với thiết kế thời trang", Thoa Trần nói.