NTK Nguyễn Phúc Tuấn đưa ký ức Huế sàn diễn thời trang ở Paris

Thương hiệu NGUYEN PHUC TUAN và Giám đốc Sáng tạo Nguyễn Phúc Tuấn đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập thứ sáu NUMÉRO 6: VŨ KHÚC CỐ ĐÔ (Numéro - “Số” trong tiếng Pháp) tối 30/9 (giờ Paris) tại Maison de l’Amérique Latine, 217 Boulevard Saint-Germain, trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027.

Xúc động trước sự ủng hộ của khán giả ngay tại chỗ, NTK quyết định đưa toàn bộ bộ sưu tập lên sàn diễn: 31 thiết kế, thay vì 25 thiết kế như kế hoạch ban đầu. Đây là lần đầu thương hiệu ra mắt khán giả Paris, một cột mốc trên hành trình đưa chất liệu, kỹ nghệ và câu chuyện của thời trang Việt vào ngữ cảnh quốc tế.

Nguyễn Phúc Tuấn tiếp cận thời trang bằng tư duy của người dựng công trình. Tỷ lệ đi trước hoa văn. Cấu trúc đi trước trang trí. Khoảng trống cũng là một phần của thiết kế. NUMÉRO 6 là bộ sưu tập anh ấp ủ gần hai năm, lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền và được đính kết hoàn toàn bằng tay.

Sau đêm diễn, bộ sưu tập được trưng bày trong hai ngày 2-3/10 tại showroom Barocc’o, khách sạn Le Meurice Paris (228 Rue de Rivoli). Triển lãm mở cửa tự do, đón công chúng và giới mộ điệu đến gần hơn với từng đường kim, mũi đính của cơn mưa Cố đô.

Đêm diễn giữa lòng Paris

Đêm diễn diễn ra trong một salon cổ điển của Maison de l’Amérique Latine, bên đại lộ Saint-Germain. Tường ốp gỗ sơn xanh ngọc nhạt viền chỉ vàng, trần phù điêu thạch cao, đèn chùm pha lê, những tấm gương lớn và sàn gỗ lát hoa văn kiểu Versailles tạo nên một phông nền kiến trúc Pháp cổ điển. Sắc xanh ngọc nhạt của căn phòng hòa cùng tông rêu, xanh cỏ lau trong bộ sưu tập, như chính cuộc đối thoại Huế - Paris mà NTK theo đuổi.

Người mẫu bước trên nền gỗ, giữa hai dãy ghế mạ vàng đệm đỏ xếp kín dọc lối đi, gần đến mức khán giả hàng đầu có thể nhìn rõ từng chuỗi pha lê, từng lớp voan. Khán phòng kín chỗ với khách mời, giới truyền thông và người yêu thời trang. Nhiều người giơ điện thoại ghi lại từng thiết kế, các nhiếp ảnh gia tập trung ở cuối lối diễn.

Ba mươi mốt thiết kế lần lượt xuất hiện theo ba hồi Khởi Vũ, Chính Vũ, Quang Vũ, mở đầu bằng chiếc áo dài cách tân trắng. Ngoài 20 thiết kế đã được giới thiệu trước, 11 thiết kế lần đầu lộ diện ngay trên sàn diễn Paris.

Ở màn chào kết, các người mẫu bước ra lần cuối, tái hiện trọn hành trình một cơn mưa: sắc trắng trước mưa, những khối đen và xanh rêu giữa cơn giông, rồi tím pastel, vàng gold, hồng phấn khi nắng trở lại. Khép lại là chiếc váy cưới taffeta Bảo Lộc. NTK Nguyễn Phúc Tuấn trực tiếp dắt tay cô dâu bước ra giữa tiếng vỗ tay của khán phòng, chào khán giả rồi cùng cô dâu đi hết lối diễn. Đèn chùm pha lê bừng sáng, khép lại cơn mưa Cố đô giữa lòng Paris.

Khi cơn mưa trở thành vũ điệu

Mưa Huế là mạch cảm hứng quen thuộc trong sáng tác của Nguyễn Phúc Tuấn. Nếu “Huế Pluie” từng nhìn cơn mưa qua lăng kính trầm lắng, hoài niệm, thì ở NUMÉRO 6, cơn mưa được nhìn đa chiều hơn: có nhịp, có chuyển động và có ánh sáng.

Tên gọi “Vũ Khúc” hàm chứa hai tầng nghĩa. “Vũ” là mưa, và cũng là vũ điệu. Nhà thiết kế hình dung mỗi cơn mưa như một chuyển động có mở đầu, cao trào và kết thúc: tĩnh lặng trước mưa, dữ dội giữa cơn giông, rồi quang đãng khi vạn vật hồi sinh. Cấu trúc ấy trở thành xương sống của ba hồi Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ.

Bộ sưu tập mang hai tầng nghĩa. Tầng thứ nhất là ký ức tuổi thơ: những buổi tan học đạp xe quanh Đại Nội, bãi cỏ lau đung đưa hai bờ sông Hương, đàn chuồn chuồn bay thấp khi giông kéo đến, và những chiều ngồi sau lưng mẹ, được trùm trong chiếc áo mưa đen. Tầng thứ hai là hành trình gột rửa tâm hồn, như cách cơn mưa làm mới lại thành quách, mái ngói và con người sau những ngày oi ả.

“Tôi không mượn cơn mưa để làm một chủ đề cho đẹp. Cơn mưa là tuổi thơ của tôi, và cũng là cách tôi tự gột rửa mình sau những năm tháng nhiều áp lực”, NTK Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

Lựa chọn Paris cũng bắt đầu từ kiến trúc. Người Huế vẫn gắn cầu Trường Tiền với tên tuổi Eiffel. Điện Kiến Trung trong Đại Nội mang cảm hứng Versailles theo ý tưởng của vua Khải Định. Với người từng học kiến trúc ở Huế, cuộc đối thoại Pháp - Việt đã hiện diện từ trước khi anh sinh ra. NUMÉRO 6 là cách anh nối tiếp cuộc đối thoại ấy bằng ngôn ngữ của lụa.

Ba chương của một cơn mưa

Ba mươi mốt thiết kế được sắp đặt như lối đi qua các không gian của một công trình: có lúc khép, có lúc mở, có lúc lặng. Ba chương đi theo hành trình một cơn mưa, sắc màu chuyển theo sắc trời Cố đô.

Chương I - Khởi Vũ: trước cơn mưa

Khởi Vũ là khoảnh khắc Huế nín thở trước cơn mưa. Bầu trời tĩnh lặng, mây no gió cuộn tầng tầng lớp lớp, ráng trời ửng màu mỡ gà mà người Huế chỉ cần nhìn là biết mưa sắp đến. Trên hai bờ sông Hương, cỏ lau bắt đầu nghiêng mình, đàn chuồn chuồn bay là là mặt nước. Chưa có giọt mưa nào rơi, nhưng mọi thứ đã sẵn sàng chuyển động.

Bước chân đầu tiên trên sàn diễn Paris thuộc về chiếc áo dài cách tân trắng: cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm li ti, hoa nổi quanh cổ, tà xẻ bay trên nền quần trắng. Trước khi cơn mưa bắt đầu, Nguyễn Phúc Tuấn chọn mở lời bằng trang phục của người phụ nữ Việt.

Ngôn ngữ thiết kế của chương nhẹ và bay bổng. Đường cong mềm, phom dáng có độ rủ, chất liệu xếp tầng bồng bềnh gợi cảm giác ẩm ướt, mờ ảo của bầu trời Huế. Bảng màu đi từ trắng tinh khôi, beige đến sắc vàng mỡ gà, điểm những nét đen dứt khoát và sắc xanh đầu tiên của cỏ lau. Nhung tơ tằm, organza Bảo Lộc và lông vũ là ba chất liệu chủ đạo.

Mây là hình tượng xuyên suốt chương: mây xếp tầng trên thân váy nhung tơ tằm, cuộn thành khối điêu khắc bằng lông vũ, bồng bềnh bên hông những chiếc đầm organza. Ký ức riêng của NTK lần lượt hiện lên: cánh diều tuổi thơ dựng bằng lông vũ trên nền trắng - đen, chuồn chuồn cắt thủ công từ organza Bảo Lộc, rặng cỏ lau bằng lông vũ nhuộm xanh bên bến sông trong ráng chiều. Hạt pha lê lúc này còn lác đác, như những giọt nước đầu tiên đọng trên vải.

Chương II - Chính Vũ: giữa cơn mưa

Rồi mây đen vần vũ kéo đến, và mưa đổ xuống. Mưa Huế không ào lên rồi tạnh ngay. Mưa Huế dai dẳng, nặng hạt, phủ xám cả thành quách và mái ngói. Chính Vũ là cao trào của bộ sưu tập, nơi nhịp điệu dồn dập nhất và ký ức riêng của Nguyễn Phúc Tuấn hiện lên rõ nét nhất.

Phom dáng mềm mại của Khởi Vũ nhường chỗ cho hình khối, đường cắt sắc nét và cấu trúc gọng định hình cơ thể, gợi sức nặng của bầu trời trong cơn giông. Voan lưới và organza xuyên thấu được đặt cạnh những cấu trúc cứng cáp, tạo thế giằng co giữa vẻ thướt tha và tinh thần mạnh mẽ. Bảng màu sẫm lại: đen, tím than, xanh rêu, sắc bạc của mây giông. Đó là màu rêu phong trên tường thành, màu vòm lá sũng nước, màu trời Huế những ngày mưa dầm.

Kỹ thuật đính kết chuyển biến theo chính diễn biến cơn mưa. Những hạt pha lê vốn chỉ đọng lác đác ở Khởi Vũ nay kết tụ thành những chuỗi dài buông theo cơ thể, như mưa đang trút xuống. Bề mặt vải được xử lý dày đặc hơn: hàng trăm mảnh voan cắt tay xếp lớp tái hiện màn mưa nhòa giăng kín tầm mắt và lớp rêu phủ trên tường thành cổ. Có những khối organza đen do chính NTK dựng phom trên ma-nơ-canh, bung ra như mây giông giữa lối diễn; có những dải voan chuyển sắc ombre như vệt sơn dầu loang trên toan vẽ.

Điểm lặng sâu nhất của chương là thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen của mẹ trên yên xe đạp năm nào. Với cậu bé ngồi phía sau, bên ngoài là mưa dầm, bên trong là một khoảng tối rất ấm. Phom đầm xòe phồng như tấm áo mưa căng gió, sắc tối trọn vẹn và những hạt cườm như giọt nước văng lên vì thế không mang nỗi buồn, mà mang cảm giác được chở che. Cuối chương, những lớp voan xanh rêu phủ lên thân váy như rêu trên tường thành sau mưa dầm, giằng xé giữa vẻ đẹp vàng son xưa cũ và khát vọng thức giấc.

Chương III - Quang Vũ: sau cơn mưa

Mưa tạnh. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây còn ướt, mặt sông Hương loang ánh vàng, hoàng hôn nhuộm tím cả Cố đô. Quang Vũ là hồi của ánh sáng và sự hồi sinh, nơi hành trình gột rửa đi đến trọn vẹn. Sau cơn mưa, mọi thứ không trở về như cũ, mà trong trẻo và rực rỡ hơn.

Cấu trúc được tiết chế, nhường chỗ cho những đường xếp nếp, gợn sóng và cắt chéo mềm mại, như cỏ cây vươn mình sau mưa. Phom dáng trở lại vẻ mềm mại nhưng mang một trạng thái mới: nhẹ nhõm, phóng khoáng, tràn đầy sức sống. Bảng màu bừng lên với vàng gold, hồng phấn, xanh sương, tím pastel và trắng ngà.

Sắc tím là màu đặc trưng của nhà thiết kế, và ở chương này nó mang một bản hòa âm Đông - Tây: hoàng hôn tím xứ Huế gặp vẻ lãng mạn trong tranh Claude Monet. Taffeta được dựng thành những đám mây tím bằng kỹ thuật phom 3D; khung cảnh chiều tím Cố đô được vẽ sơn dầu thủ công lên thân váy. Ánh sáng cũng được chuyển hóa thành đính kết: cơn mưa vàng ôm lấy cơ thể qua đường cắt chéo đặc trưng của nhà thiết kế, và nối liền Huế với Paris trên thiết kế Merci Paris.

Hoa thủy tiên, biểu tượng xuyên suốt của thương hiệu, nở rộ trong hồi cuối: đọng mưa trên những lớp voan dựng khối, bừng nở trên phom đuôi cá, điểm xuyết những bức tranh sơn dầu trên lụa. Loài hoa ấy cho thấy NTK đang xây dựng một hệ thống ngôn ngữ riêng qua từng bộ sưu tập. Và rồi chiếc váy cưới khép màn đưa bảng màu về lại sắc trắng của Khởi Vũ. Bộ sưu tập đi trọn một vòng, từ chiếc áo dài trắng mở màn đến chiếc váy cưới trắng khép lại, từ bầu trời chờ mưa đến buổi sáng quang đãng, và gửi lại một thông điệp: chính giông bão đã gieo mầm cho sự sống sinh sôi.

Lụa Bảo Lộc và bàn tay thủ công

Toàn bộ bộ sưu tập lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền, gồm organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. Mỗi chất liệu được chọn cho một yêu cầu riêng về cấu trúc và chuyển động. Taffeta và satin giữ phom đứng cho những khối điêu khắc. Organza và voan lưới giữ độ trong, độ nhẹ, để ánh sáng đi xuyên qua và để thiết kế chuyển động cùng cơ thể.

Lụa Bảo Lộc nhuộm được dải màu rộng và có độ “thở” tự nhiên, nhưng rất dễ nhăn, buộc xưởng phải ủi và dựng phom lại nhiều lần trong suốt quá trình hoàn thiện. Lựa chọn lụa Bảo Lộc xuyên suốt 31 thiết kế là cách thương hiệu đặt chất liệu Việt vào một hệ quy chiếu mới, có chủ đích và có hệ thống.

Tư duy kiến trúc hiện diện ở phần người xem khó nhận ra ngay. Tỷ lệ của tà, eo, vai được xác định trước khi nghĩ đến hoa văn. Đường may, lớp lót và cấu trúc gọng được tính như hệ khung đỡ, giữ phom cho lụa mà không làm lụa cứng lại. NTK tạo những phom dáng có độ đứng và sắc nét, rồi làm mềm tổng thể bằng đường cong, độ rủ và chuyển động của chất liệu. Sự đối lập giữa cứng và mềm, kín và mở tạo nên hình ảnh người phụ nữ vừa nữ tính vừa mạnh mẽ.

Bảng kỹ thuật của bộ sưu tập trải rộng: dựng phom 3D, xếp lớp, nhún vải, cắt chéo, voan lưới cắt tay, lông vũ nhuộm và tạo hình thủ công, vẽ sơn dầu trên lụa. Ở khâu đính kết, Nguyễn Phúc Tuấn áp dụng kỹ thuật do chính anh phát triển: hạt pha lê được nối vào khung kẽm không gỉ thành từng mảng, mỗi mảng chỉ cần vài mũi chỉ để cố định lên thân áo. Cách làm này cho phép những chuỗi pha lê vươn khỏi mặt vải, rủ dài và rung lên theo từng bước chân như mưa thật. Nhiều thiết kế được làm lại hai đến ba lần cho đến khi đạt đúng cảm xúc. Thủ công là nguyên tắc đầu tiên của thương hiệu, và bộ sưu tập không sử dụng AI trong quá trình thiết kế.

Theo NTK, cuộc đối thoại Pháp - Việt thực sự nằm ở kỹ thuật: kỷ luật dựng phom của thời trang Pháp phải tìm được điểm cân bằng với độ mềm của lụa Việt. Lụa không thể bị ép cứng như vải châu Âu, và phom dáng cũng không thể buông lỏng chỉ để chiều lụa.

Merci Paris - lời cảm ơn gửi hai vùng đất

Merci Paris là trái tim của chương Quang Vũ và là thiết kế tốn nhiều công sức nhất của xưởng. Chiếc áo yếm truyền thống, trang phục riêng tư và đậm chất Việt nhất, được phát triển thành cấu trúc đầm dạ hội cổ yếm, phủ kín kim sa vàng như một cơn mưa nắng.

Trên vạt tà dài, bốn công trình biểu tượng gồm tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được ký họa bằng pha lê và kim sa, hiện lên giữa một “cơn mưa vàng”. Các nghệ nhân mất khoảng hai tháng đính kết thủ công để bề mặt lấp lánh như những công trình đang hiện ra dưới mưa. Những công trình trên váy là phần người ta nhìn thấy; phần NTK muốn gửi gắm là lời cảm ơn tới hai vùng đất đã cùng nhau tạo nên anh.

Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới taffeta tơ tằm Bảo Lộc, được giữ kín đến phút cuối. Phom váy xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp corset ôm eo, gợi những áng mây trắng thanh khiết trôi giữa nền trời xanh sau giông bão. Sự chuyển đổi từ những cấu trúc dồn nén sang phom dáng rộng mở là điểm kết của cả hành trình: sau cơn mưa, ánh sáng trở lại và vạn vật hồi sinh.

“Đây có thể không phải bộ sưu tập đẹp nhất tuần lễ thời trang. Nhưng tôi mong đó là bộ sưu tập đọng lại trong lòng người xem lâu nhất”, Nguyễn Phúc Tuấn bày tỏ.

Về thương hiệu NGUYEN PHUC TUAN Được thành lập năm 2019, NGUYEN PHUC TUAN xây dựng dấu ấn từ sự giao thoa giữa nền tảng kiến trúc, cảm thức di sản và vẻ đẹp nữ tính. Là hậu duệ triều Nguyễn, ký ức về hoàng thất và Cố đô trở thành một phần căn tính sáng tạo của Nguyễn Phúc Tuấn, được chuyển hóa thành ngôn ngữ của hình khối, cấu trúc và đường nét trên cơ thể người phụ nữ. Hoa thủy tiên là biểu tượng của thương hiệu, hiện diện xuyên suốt các bộ sưu tập.



