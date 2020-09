Nổi tiếng nhờ màn hở bạo gây sốc, ít ai biết cố diễn viên Oh In Hye có style đời thường nền nã, nhu mì nhường này

Vào ngày 14/9 vừa qua, làng giải trí châu Á lại đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên Oh In Hye đã qua đời, hưởng dương 36 tuổi sau nghi vấn tự tử tại nhà riêng. Trong suốt chặng đường sự nghiệp, dù thử sức với nhiều vai diễn khác biệt nhưng cái tên Oh In Hye vẫn luôn gắn liền với hình ảnh bộ cánh hở bạo gây shock trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan năm 2011.

Dù vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật thầm lặng nhưng bộ cánh bị đánh giá hở bạo nhất lịch sử Kbiz đã khiến hình ảnh của Oh In Hye bị ảnh hưởng nặng nề, thành tâm điểm nhiều người chỉ trích.



Vậy nhưng dân tình cứ đặt chú tâm vào bộ cánh gây shock khi đó mà không biết phong cách thường ngày của Oh In Hye rất kín đáo và nhu mì. Khi dự sự kiện, cố diễn viên thường chọn trang phục rất chừng mực.

Vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai, cao ráo nên Oh In Hye có thể diện đẹp nhiều thể loại trang phục khác biệt. Thay vì váy vóc hở hang quá đà, cô vẫn tỏa sáng dù chỉ diện quần jeans, áo sơ mi hay áo len kín đáo.

Style đời thường của nữ diễn viên cũng rất nền nã, nhu mì. Cô thường ưu tiên chọn diện những item đơn sắc cơ bản nhưng khéo mix & match thêm những món đồ nhỏ xinh giúp tổng thể outfit trông ấn tượng hơn.

Cách đây không lâu, Oh In Hye còn từng chia sẻ cô cảm thấy hối hận vì bộ cánh phản cảm năm xưa, nếu được làm lại cô sẽ không diện trang phục hở hang quá đà như vậy.

Trong những bức ảnh đời thường, dù chỉ makeup rất nhẹ nhưng cô vẫn ghi điểm với gương mặt thon nhỏ, đường nét thanh thoát trẻ trung.

Ảnh: Instagram NV, Internet