Níu giữ thanh xuân sau tuổi 35 với bộ sản phẩm ngừa thâm nám của Tennenbi

Sau tuổi 35, những dấu hiệu lão hóa trên da của phụ nữ sẽ rõ ràng hơn. Để lấy lại vẻ tươi trẻ cho làn da, không ít chị em lựa chọn các spa làm đẹp với những liệu trình lên đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, phương pháp này khá đắt đỏ và nếu không lựa chọn được sản phẩm skincare phù hợp thì sau một thời gian đi spa có thể da sẽ lại lão hoá. Vì vậy, bộ sản phẩm cho da khô, thâm nám của Tennenbi ra đời giúp chị em chăm sóc da ngay tại nhà, giá thành hợp lý mà hiệu quả không kém gì đến spa.

Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng là 1 "tín đồ ruột" của mỹ phẩm Tennenbi, Nhật Bản.

10 điểm từ bao bì đến bảng thành phần

Bộ sản phẩm cho da khô, thâm nám của Tennenbi gồm có 4 sản phẩm: Sữa tẩy trang và rửa mặt dưỡng trắng 2in1 Tennenbi Wash & Milk Pack, serum dưỡng trắng Tennenbi Immunity & Moisture, kem dưỡng đêm Tennenbi Premium Cream và tinh chất Tennenbi Oil Essence.

Nếu sữa tẩy trang và serum có thiết kế thân chai trắng hồng kết hợp nắp bạc thu hút, đẹp mắt thì bao bì của kem dưỡng và tinh chất lại mang sắc nâu kết hợp nắp vàng tạo nên vẻ sang trọng, cao cấp. Sữa tẩy trang và serum có vòi nhấn, còn tinh chất Tennenbi Oil Essence lại là dạng nắp nhỏ giọt, nhưng cả 2 thiết kế đều giúp dễ dàng lấy sản phẩm vừa đủ.

Nhiều chị em chia sẻ rất thích thiết kế chai mỹ phẩm & cực kì ấn tượng với bảng thành phần trong các sản phẩm nhà Tennenbi. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sữa tẩy trang và serum có thành phần chính là Collagen thủy phân, Axit Hyaluronic (HA), Vitamin B và C. Collagen thủy phân có lượng dưỡng chất trong nó cao hơn khoảng 10-20 lần so với những loại protein thông thường, giúp hỗ trợ cải thiện sự săn chắc và độ đàn hồi của da; tăng cường độ trẻ trung cho làn da. Axit Hyaluronic (HA) giúp dưỡng ẩm, giữ ẩm cho da và làm mờ nếp nhăn chống lão hóa. Vitamin B giúp tăng cường sức khỏe của làn da và Vitamin C làm giảm tác hại của tia UV bởi đặc tính chống oxy hóa của nó.

Kem dưỡng đêm Tennenbi Premium Cream có thành phần chính từ nhau thai lên men, tế bào gốc, tinh chất từ bã rượu Sake. Vì vậy, người Nhật thường ưa chuộng để bào chế nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm khác nhau giúp ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện rõ rệt nếp nhăn, chống sạm da, nám da. Tinh chất từ bã rượu Sake (Chiết xuất bã từ tầng nước sâu dưới biển) chứa hoạt tính ức chế tyrosinase cao hơn và làm tăng hiệu quả làm trắng.

Tế bào gốc có khả năng ức chế sự hình thành melanin đồng thời thúc đẩy sự hồi phục của da, hỗ trợ cải thiện các vết nám và tàn nhang được tạo thành bởi tia cực tím. Thành phần này cũng bổ sung độ ẩm cho da căng mướt hơn, phù hợp với thời tiết hanh khô của những ngày mùa đông như thế này

Tinh chất Tennenbi Oil Essence được chiết xuất từ nhau thai hòa tan và có thêm tinh dầu oliu chứa các vitamin A, D, E và K… giúp dưỡng ẩm, hỗ trợ tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa quá trình lão hóa, bảo vệ da trước những tác nhân từ môi trường, duy trì sự tươi trẻ và giảm nám da hiệu quả.

Hiệu quả chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng

Rất nhiều khách hàng phản hồi tích cực chỉ sau 2 tuần sử dụng, da được cải thiện trông thấy, làn da trắng sáng, căng tràn sức sống, những vết đốm nâu, tàn nhang, sẹo mụn đã dần mờ đi. Với Tennenbi Wash & Milk Pack chị em có thể vừa tẩy trang kết hợp rửa mặt làm sạch luôn, vừa nhanh gọn lại hiệu quả. Sau một ngày chị đi làm về với lớp makeup dày, chỉ cần sử dụng sản phẩm này là đã thấy sạch sẽ, da mặt thoải mái hơn rất nhiều, phù hợp với những chị em bận rộn không có nhiều thời gian skincare.

Serum dưỡng trắng Tennenbi Immunity & Moisture giúp da mềm mịn, căng mướt cảm nhận ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Sản phẩm khá nhanh thấm, chỉ cần vỗ nhẹ vài cái là dưỡng chất thẩm thấu hết vào da. Kem dưỡng đêm cũng được phản hồi tốt vì không gây ra cảm giác nhờn rít hay nặng mặt, tạo độ ẩm vừa phải cho làn da khô.

Tinh chất Tennenbi Oil Essence giúp giảm thâm nám, đốm nâu, nếp nhăn làm đều màu da chỉ sau một thời gian sử dụng liên tục. Sản phẩm giúp dưỡng ẩm sâu, duy trì độ ẩm nên sau một đêm vẫn cảm nhận làn da căng mịn, ko bị xuất hiện tình trạng bóng dầu.

Ngoài ra, trong chu trình skincare buổi sáng chị em có thể bổ sung thêm vào chu trình skincare Gel dưỡng da 6in1 Tennenbi All in One Gel và kem chống tia UV 2in1 từ nhau thai Tennenbi UV Milk giúp hỗ trợ da ngăn ngừa tia UV, tăng hiệu quả giảm thâm nám và chống lão hóa.

Nếu đang tìm sản phẩm skincare ban đêm cho làn da khô thâm nám thì chị em nhất định nên thử bộ sản phẩm này của Tennenbi. Chị em có thể tham khảo thêm chu trình skincare và đặt mua các sản phẩm TẠI ĐÂY