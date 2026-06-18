Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ vững danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung cùng vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và thần thái cuốn hút, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi khả năng duy trì hình thể thon gọn, săn chắc suốt nhiều năm.

Mới đây, khi đặt hai hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc cách nhau 15 năm cạnh nhau, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi gần như không đáng kể của cô. Từ đường nét gương mặt đến vóc dáng, mĩ nhân Vbiz dường như vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ như thuở mới vào nghề, cho thấy sự ổn định đáng nể trong việc kiểm soát cân nặng và quản lí cơ thể để duy trì phong độ nhan sắc cùng thân hình đáng ngưỡng mộ trong suốt thời gian dài.

Điều khiến màn so sánh hình ảnh cách nhau 15 năm của Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý chính là vóc dáng dường như không có quá nhiều thay đổi. Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình mảnh mai, thanh thoát với tỉ lệ cơ thể cân đối đáng ngưỡng mộ.

Trong cả hai khoảnh khắc, bờ vai nhỏ nhắn, phần xương quai xanh thanh tú đều trở thành điểm nhấn giúp cô toát lên vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ nhưng không quá phô trương của mĩ nhân sinh năm 1990.

Không chỉ vóc dáng, visual của Lan Ngọc sau 15 năm vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi những đường nét gương mặt gần như giữ nguyên vẻ trẻ trung. Nếu hình ảnh thuở mới vào nghề ghi dấu với nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì hiện tại, nữ diễn viên lại thêm phần trưởng thành, sắc sảo và cuốn hút hơn.

Sự thay đổi về thần thái, phong cách giúp “ngọc nữ màn ảnh Việt” ngày càng mặn mà, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, rạng rỡ đặc trưng.

Cộng đồng mạng khen ngợi khung xương cùng tỉ lệ vóc dáng "mình hạc xương mai" của Lan Ngọc

Để duy trì vóc dáng thon gọn suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc luôn chú trọng việc kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô không theo đuổi những phương pháp giảm cân cấp tốc mà ưu tiên duy trì thói quen lành mạnh, kiểm soát khẩu phần ăn và hạn chế những thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường.

Thay vì nhịn ăn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay chất béo, nữ diễn viên ưu tiên những bữa ăn giàu dinh dưỡng để cơ thể vừa giữ được vóc dáng thon gọn, vừa đảm bảo năng lượng cho lịch trình làm việc bận rộn.

Cô chú trọng chất lượng bữa ăn hơn là chỉ tập trung vào việc kiểm soát calo, lựa chọn những thực phẩm giúp no lâu và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh.

Ảnh: Instagram

Trong thực đơn, Lan Ngọc thường ưu tiên các nguồn protein lành mạnh như thịt gà, cá, trứng cùng các loại đạm thực vật để duy trì cơ bắp và giúp vóc dáng săn chắc.

Nữ diễn viên cũng thay thế các loại tinh bột tinh chế bằng những thực phẩm hấp thu chậm như khoai lang, yến mạch hay gạo lứt nhằm kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, cô không loại bỏ chất béo hoàn toàn mà lựa chọn những nguồn chất béo tốt từ quả bơ, các loại hạt hay dầu thực vật để hỗ trợ sức khỏe làn da.

Việc bổ sung rau xanh, trái cây và duy trì thói quen uống đủ nước cũng là những yếu tố giúp Lan Ngọc giữ được vẻ ngoài tươi tắn, vóc dáng nhẹ nhàng sau nhiều năm.

Ảnh: Instagram

Bên cạnh ăn uống, nữ diễn viên cũng duy trì nhiều bộ môn vận động như gym, yoga, pilates và các bài tập giúp cơ thể dẻo dai, săn gọn. Những bài tập tập trung vào cơ bụng, vòng eo 54cm, chân giúp cô giữ được vóc dáng thanh mảnh, đường cong mềm mại nhưng không quá gầy gò.

Lan Ngọc cũng cho rằng việc giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và chăm sóc làn da đều đặn là yếu tố quan trọng giúp cô duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Chính lối sống cân bằng cùng sự kỉ luật trong nhiều năm đã giúp “ngọc nữ màn ảnh Việt” giữ được nhan sắc rạng rỡ, gần như không thay đổi so với thời điểm mới vào nghề.