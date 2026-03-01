Những xu hướng thời trang năm 2016 sẽ quay trở lại vào năm 2026

Bạn có thể nghĩ một năm mới sẽ mang theo những điều hoàn toàn mới mẻ. Thế nhưng, khi 2026 gõ cửa, nhiều người lại mải mê lật giở kho ảnh cũ, tìm về những kỷ niệm của năm 2016, một dấu mốc đặc biệt của thời trang đương đại. Cách đây một thập kỷ, làng mốt chứng kiến sự định hình mạnh mẽ từ các giám đốc sáng tạo có tầm ảnh hưởng như Alessandro Michele tại Gucci, Hedi Slimane tại Saint Laurent và Phoebe Philo tại Celine.

Đó cũng là năm quần skinny jeans, sắc hồng millennial và bốt cổ ngắn mũi nhọn thống trị phong cách đường phố. Trong văn hóa đại chúng, album Lemonade của Beyoncé dẫn đầu bảng xếp hạng, bộ phim La La Land càn quét mùa giải thưởng, còn triển lãm Manus x Machina tại Metropolitan Museum of Art mở ra cuộc đối thoại giữa thời trang và công nghệ.

Nhìn từ hiện tại, tinh thần 2016 dường như phù hợp hơn bao giờ hết. Trên sàn diễn và ngoài phố, những thiết kế từng gây sốt đang dần tái xuất. Tuy nhiên, sự trở lại của năm 2026 không phải là bản sao nguyên vẹn của quá khứ. Thay vào đó, các xu hướng được tiết chế, điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu đương đại. Thời trang không lặp lại, mà chuyển mình.

Dưới đây là những xu hướng tiêu biểu của năm 2016 được dự báo sẽ tiếp tục hiện diện trong tủ đồ năm 2026.

Túi xách hàng hiệu

Làn sóng săn lùng túi “hot” năm 2016 đang sôi động trở lại trên các nền tảng mua bán trực tuyến. Những thiết kế từng làm nên cơn sốt như Saint Laurent Sac de Jour hay túi mua sắm kẻ sọc của Balenciaga nay được giới mộ điệu ráo riết tìm kiếm.

Minty Mellon, biên tập viên thị trường mua sắm, chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi vẫn giữ được chiếc Sac de Jour của mình, đồng thời không giấu tham vọng “lùng sục” mạng internet để sở hữu mẫu túi Balenciaga từng để mắt tới. Sự trở lại của túi xách hàng hiệu không chỉ là câu chuyện hoài niệm, mà còn phản ánh giá trị bền vững của những thiết kế kinh điển, nơi tính ứng dụng và bản sắc thương hiệu song hành.

Quần jean bó sát

Skinny jeans, biểu tượng không thể tách rời của 2016, đang trở lại mạnh mẽ. Talia Abbas, giám đốc mua sắm, nhớ về thời điểm cô chuyển đến New York học cao học với hai vali lớn và cả bộ sưu tập quần jean bó sát.

Hai thiết kế đáng nhớ nhất gồm một chiếc quần rách của AG mặc hàng ngày và mẫu Edgemont đen bóng của Paige với hai khóa kéo phía trước, hiện vẫn có thể tìm thấy trên eBay với giá khoảng 25 USD (649 nghìn đồng).

Khi ấy, cô phối cùng bốt cao đến gối 50/50 bằng da lộn của Stuart Weitzman vào mùa đông và giày búp bê Pretty Ballerina vào mùa hè. Dù cá nhân cô cho rằng phong cách này nên thuộc về ký ức, nhu cầu tìm mua quần skinny đen đang cho thấy xu hướng này chưa hề bị lãng quên.

Giày bốt cổ thấp

Bốt cổ ngắn là minh chứng cho một thiết kế chưa từng thực sự biến mất. Libby Page, giám đốc mua sắm cấp cao, cho biết cô vẫn giữ đôi bốt Acne từ năm 2016 và thậm chí đang mang chúng ở hiện tại. Kiểu dáng gọn gàng, dễ phối cùng váy midi, quần jeans hay suit hiện đại giúp ankle boots duy trì vị thế ổn định qua nhiều mùa mốt. Sự trở lại của 2026 vì thế không mang tính đột phá mà giống một lời khẳng định: những thiết kế linh hoạt và thực tế luôn có chỗ đứng dài lâu trong tủ đồ.

Hồng Millennial

Sắc hồng millennial, gam màu từng phủ sóng từ thời trang đến nội thất, đang tái xuất với diện mạo tiết chế hơn. Minty Mellon thừa nhận không phải mọi xu hướng 2016 đều đáng hồi sinh, nhưng cô vui mừng khi thấy màu hồng trở lại. Theo cô, đây là điểm nhấn lãng mạn tinh tế, giúp cân bằng những phong cách cá tính và mạnh mẽ hơn. Trong năm 2026, hồng millennial không còn mang tính tuyên ngôn ồn ào, mà xuất hiện như một lớp màu trung tính mềm mại, tạo chiều sâu cho tổng thể trang phục.

Áo khoác bomber

Madeline Fass, giám đốc thị trường thời trang, nhớ về chiếc bomber satin thêu hai mặt mua từ Zara năm 2016, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập resort của Claire Wright Keller cho Chloé. Khi đó, nhiều thương hiệu cùng khai thác phom dáng này, và lịch sử áo bomber từng được Lynn Yeager phân tích trên Vogue.

Đến 2026, bomber jacket vẫn thịnh hành nhưng được tái định hình bằng chất liệu da mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái hơn, nổi bật trong các thiết kế của Khaite, YSL và Nour Hammour. Sự chuyển đổi chất liệu cho thấy cách thời trang làm mới biểu tượng quen thuộc.

Giày lười hở gót

Trước khi tái xuất trong mùa xuân/hè 2026, giày lười hở gót từng tạo dấu ấn sâu đậm năm 2016 khi Alessandro Michele trình làng phiên bản lót lông trên sàn diễn Gucci. Thiết kế nhanh chóng trở thành món đồ kinh điển.

Andrea Zendejas, biên tập viên thị trường mua sắm, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự trở lại của kiểu giày này, đặc biệt từ Bottega Veneta và Celine. Cô nhớ đôi giày be của BCBG từng phối cùng quần jeans hay váy slip. Tính linh hoạt, dễ mang và vẻ sành điệu tự nhiên khiến backless loafers tiếp tục chinh phục người mặc bận rộn.

Váy ngủ ren

Váy slip ren là xu hướng được nhiều người mong chờ. Sự trở lại ngoạn mục từ Chloé càng củng cố vị thế của thiết kế này. Vào mùa hè, váy được phối cùng giày búp bê và vòng cổ mặt dây chuyền; mùa đông, kết hợp cùng bomber da và bốt. Kiểu váy mỏng nhẹ, gợi cảm nhưng không phô trương cho thấy sức sống bền bỉ của tinh thần tối giản pha lãng mạn. Theo chia sẻ của các biên tập viên, những xu hướng thực sự tốt hiếm khi biến mất hoàn toàn.

Khăn quàng cổ mỏng

Christian Allaire, biên tập viên thời trang & phong cách cấp cao, nhớ về thời kỳ chịu ảnh hưởng từ Hedi Slimane tại Saint Laurent khi anh thường xuyên diện khăn quàng cổ mảnh. Phối cùng quần jeans da, skinny jeans và bốt cao gót, phong cách rock cá tính tạo nên tuyên ngôn mạnh mẽ. Năm 2026, phụ kiện này được kỳ vọng tái sinh, tiếp tục khẳng định tinh thần nổi loạn nhưng tinh giản, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Giày búp bê

Giày búp bê với thiết kế tối giản, thoải mái và dễ phối, đang dần lấy lại vị thế sau thời gian bị lãng quên. Hannah Jackson, nhà phê bình thời trang của Vogue.com, thừa nhận sự tiện dụng của chúng nhưng cũng nhấn mạnh rằng cô sẽ không lặp lại cách phối đặc trưng năm 2016 như kết hợp cùng skinny jeans và tóc rẽ ngôi bên. Điều đó cho thấy sự trở lại của 2026 mang tính chọn lọc: giữ lại ưu điểm, loại bỏ chi tiết lỗi thời.

Sự hồi sinh của thời trang 2016 trong năm 2026 không đơn thuần là trào lưu hoài niệm. Đó là quá trình tái định nghĩa, nơi các thiết kế kinh điển được điều chỉnh để phản ánh nhu cầu mới. Thời trang vận động theo chu kỳ, nhưng mỗi vòng quay đều để lại dấu ấn riêng, vừa quen thuộc, vừa khác biệt.