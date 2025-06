Những thứ đọng lại sau một mùa Vietnam International Fashion Week vô vị

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân/Hè 2025 đã đi đến hồi kết sau chuỗi 4 đêm diễn từ ngày 5 - 8/6 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu mùa thứ 19, đồng thời cũng là mùa đầu tiên trong thập kỷ mới của Vietnam International Fashion Week (VIFW), quy tụ 16 nhà thiết kế/thương hiệu trong nước và ngoài nước. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt nhất thuộc về sự xuất hiện của khách mời có tên tuổi - NTK Haute Couture Julien Fournié, là 1 trong 10 NTK trên toàn thế giới được công nhận chính thức bởi Liên đoàn Haute Couture Pháp, bên cạnh những thương hiệu đình đám như Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier.

Đối với VIFW, đây có thể là một bước tiến tự hào và mang nhiều hy vọng. Nhưng liệu bấy nhiêu đó đã đủ sức khiến VIFW mùa này (và những mùa sắp tới nữa), nhận được sự quan tâm thật sự của giới mộ điệu thời trang lẫn khán giả đại chúng, hay cao cả hơn, là tạo nên những tác động trực tiếp đến xu hướng thời trang Việt Nam?

Trên các nền tảng MXH, dễ thấy có quá ít thảo luận về Tuần lễ thời trang nhiều tuổi đời này. Nền tảng TikTok với rất nhiều video được update liên tục cũng khó lòng đạt được con số đẹp về view lẫn tương tác, dù đã tập trung rất nhiều vào việc khai thác hình ảnh của dàn sao tới dự sự kiện hay trình diễn trong các show. Một số netizen thừa nhận từ lâu họ đã không còn theo dõi chuỗi sự kiện thời trang này vì nhiều lý do.

Netizen Việt để lại bình luận về VIFW, điểm chung là đều thể hiện sự thất vọng. Đồng thời nêu lên quan điểm gợi ý cho chương trình hãy dành sự quan tâm cho các sinh viên tài năng.

Quá thiếu tính ứng dụng và định hướng thời trang

Trong các BST đã được trình làng, không nhiều các NTK lựa chọn thời trang ứng dụng để theo đuổi. Các thiết kế mang đậm tính trình diễn xuất hiện, làm khán giả đại chúng có cảm giác thiếu tính kết nối, xa rời thực tế. Bên cạnh đó, không ít người xem cũng thừa nhận họ mong chờ được nhìn thấy những xu hướng mới cho tương lai từ sáng tạo của chính NTK người Việt. Song, có vẻ các NTK trong nước cũng chỉ đang xoay quanh trục xu hướng chung của thế giới, thay vì là những người có khả năng tạo ra điều đó. Điều này khiến khán giả từng dõi theo VIFW dần cảm thấy xa vời và không còn mấy hứng thú.

Khá ít thiết kế có tính ứng dụng kiểu này tại VIFW, hoặc nếu có thì cũng không có gì mới lạ, đặc biệt so với những gì giới mộ điệu đã được ngắm từ các thương hiệu/NTK quốc tế. (Ảnh: BST Sexy Illusions của CEM, Evening Pool Party của NTK Vương Khang, Everything/Everyday của thương hiệu STUDIOMORAL đến từ Indonesia)

Mặt khác, các BST giới thiệu những thiết kế có tính nghệ thuật cầu kỳ trong Tuần lễ thời trang này cũng chưa thật sự chạm đến cấp độ trình diễn thăng hoa để người xem cảm thấy mãn nhãn. Lý do một phần nằm ở điều kiện không gian, khi 16 NTK đều phải trình diễn trong một khán phòng, một mặt sàn, những thứ họ có thể kiểm soát chỉ là hình ảnh trên màn led, ánh đèn và âm nhạc.

Đêm diễn đầu tiên với phần mở màn của 3 NTK Lê Thanh Hòa, NTK Alberto Zambelli (Italia) và NTK Haute Couture Julien Fournié (Pháp), khán phòng chỉ thật sự vỡ òa khi BST của Julien Fournié xuất hiện. NTK người Pháp đã mang đến bữa tiệc thời trang thịnh soạn với âm nhạc và ánh sáng cuốn hút, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng và kéo căng sự hào hứng của người xem ở show diễn cuối ngày.

Nhiều thiết kế mang tính trình diễn cao được trình làng nhưng khó đọng lại cảm xúc lâu dài trong lòng khán giả. (Ảnh: BST Rose of the Dawn của thương hiệu Hương Queen, HOLI của NTK người Singapore Frederick Lee, Ảo Ảnh của NTK Đặng Trọng Minh Châu)

Thảm đỏ xô bồ, dàn sao hùng hậu đi dự tiệc chứ không phải sự kiện thời trang

Sức hút của một sự kiện thời trang tầm cỡ không chỉ thuộc về duy nhất sàn runway mà còn là thảm đỏ của chương trình. Đây là nơi những khách mời ngôi sao xuất hiện và tạo ra thảo luận từ visual tới những gì họ mặc trên người. Tại VIFW, thảm đỏ này an toàn tới mức... nhạt nhẽo. Nguyên nhân vì thiếu tính trau chuốt từ hình thức đến không gian, chưa đủ để xứng tầm đẳng cấp là một "Tuần lễ thời trang quốc tế".



Dàn sao dù hiện diện đông đảo, quy tụ những cái tên đình đám của showbiz Việt phải chăng cũng vì lý do trên mà chẳng mấy mặn mà. Những mỹ nhân luôn là tâm điểm chú ý như Tiểu Vy, Ý Nhi, Nhã Phương... xuất hiện với tạo hình quá đỗi an toàn trong những chiếc váy dạ hội na ná nhau vì đến từ một NTK, nhiều khi còn không cầu kì bằng họ ở những sự kiện khác. Thảm đỏ của VIFW cũng tự mình làm giảm sức nặng do thiếu tính chọn lọc, xuất hiện không ít các "idol TikTok" hay các nhân vật khách mời không liên quan.

Dàn mỹ nhân ăn diện thiếu cá tính riêng khiến thảm đỏ đã nhạt nay còn nhạt hơn.

Bên cạnh đó, khi mà cả thế giới đang đi theo xu hướng minimalism thì thảm đỏ của VIFW như muốn chứng minh rằng: nếu không bắt kịp xu thế, trông chúng tôi sẽ quê thế nào. Backdrop - nơi đáng ra phải thật tinh gọn và sang trọng để tôn lên trang phục của khách mời - lại mắc lỗi ôm đồm mọi thứ. Từ loạt logo lớn bé chi chít đến ngày giờ, thông điệp đều có đủ, chỉ có tính thẩm mỹ là thứ duy nhất bị bỏ quên.

Thu hút sự chú ý bằng quá nhiều câu chuyện bên lề

Một sự kiện thời trang liệu có còn đúng chất khi các câu chuyện bên lề mới là yếu tố lên ngôi. Từ drama mất show, thế chỗ giữa các nàng mẫu, những màn đọ sắc của các mỹ nhân hay hết mẫu này với vedette kia té ngã... những thứ này giờ đây là yếu tố được mang ra làm nam châm hút truyền thông thay vì giá trị cốt lõi mà một Tuần lễ thời trang nên có.

Vô số câu chuyện bên lề được nhìn thấy sau 1 mùa VIFW, thay vì spotlight mà các BST đáng ra nên có.

Yếu tố âm nhạc với phần trình diễn vũ đạo lộng lẫy cũng được đầu tư, nhưng không thấy có sự liên quan gì tới yếu tố thời trang cả.

Drama bị hủy show của Á hậu Bùi Khánh Linh và người bị thay thế có phải là Ánh Vương hay không, đang được bàn luận xôn xao.

First face, vedette của show diễn này là ai, có drama nào trên sân khấu là yếu tố được bàn luận hơn cả.