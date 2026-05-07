Sunday Rose Kidman-Urban là con gái của nữ diễn viên Nicole Kidman và chồng cũ Keith Urban. Cô gái trẻ lần đầu xuất hiện tại Met Gala 2026, khi mới 17 tuổi.

Tờ Instyle đánh giá cao lựa chọn trang phục của hai mẹ con ngôi sao điện ảnh. Nicole Kidman - ở vai trò đồng chủ trì Met Gala 2026 - thu hút sự chú ý với chiếc váy từ thương hiệu Chanel đỏ rực rỡ đính sequin và điểm nhấn là phần peplum bằng lông vũ. Trong khi đó Sunday xuất hiện rạng rỡ trong trang phục màu hồng nhạt, gồm áo quây không dây và chân váy maxi thêu hoa màu tím và xanh dương rực rỡ.

Nicole Kidman và con gái Sunday Rose tại sự kiện Met Gala 2026 (Ảnh: Getty Images)

Với "đề bài" của Met Gala 2026 - Thời trang là nghệ thuật - nhằm tôn vinh mối quan hệ giữa trang phục và cơ thể, Sunday Rose đã hoàn thiện diện mạo với giày cao gót quai mảnh và khuyên tai hoa cỡ lớn kết hợp cùng kiểu tóc và lối trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi teen.

Sunday Rose Kidman-Urban phá vỡ quy tắc về giới hạn độ tuổi của Met Gala (Ảnh: Getty Images)

Một nhân vật đặc biệt khác tại Met Gala 2026 là con gái của cặp đôi nghệ sĩ quyền lực Beyoncé và Jay-Z. Ở tuổi 14, Blue Ivy Carter là một trong những người trẻ tuổi nhất từng xuất hiện ớ sự kiện thời trang này. Cô bé diện váy Balenciaga màu trắng, kết hợp với áo khoác cùng màu và kính râm sành điệu. Trong suốt thời gian xuất hiện trên thảm đỏ, Blue Ivy Carter thường xuyên ở cạnh cha mẹ mình, tạo nên hình ảnh một gia đình nghệ sĩ với phong cách thời trang nổi bật, ấn tượng. Năm 2026, Beyoncé cũng là một trong những người đồng chủ trì Met Gala và được bình chọn vào danh sách mặc đẹp nhất.

Blue Ivy Carter luôn đồng hành với cha mẹ tại Met Gala 2026

Theo People, mặc dù chưa rõ liệu quy định về độ tuổi 18+ khi tham dự Met Gala năm nay đã được dỡ bỏ hay chưa, nhưng vào năm 2018, giới hạn nghiêm ngặt này đã được tiết lộ khi sao teen Maddie Ziegler tiết lộ rằng cô "chưa đủ tuổi" để tham dự. Khi đó Maddie 15 tuổi.

Trước thời điểm năm 2018, người trẻ nhất từng tham dự Met Gala là Elle Fanning khi góp mặt lúc mới 13 tuổi ở sự kiện năm 2011, Hailee Steinfeld cũng tham dự khi 14 tuổi, hai anh em Willow, Jaden Smith sải bước ở Met Gala khi 15 và 17 tuổi.