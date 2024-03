Không phải người nổi tiếng nào cũng có duyên với "bộ môn" kinh doanh và được đông đảo công chúng đón nhận. Tuy có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, những sản phẩm làm đẹp hay thời trang của các ngôi sao này lại không thực sự được đánh giá cao, thậm chí còn dấy lên nhiều tranh cãi về chất lượng và giá thành.

1. Kim Kardashian

Vào khoảng tháng 2 năm ngoái, TikToker có tên @bbysarita đã thu về hơn 8 triệu lượt xem và gần 5000 bình luận từ người dùng mạng trong vòng chưa đầy một tuần, với đoạn clip unboxing set bikini của Skims - thương hiệu đồ lót của Kim Kardashian. Sarah "bóc mẽ" mảnh áo và quần bơi 940.000 VNĐ cô vừa mới tậu chỉ vỏn vẹn bằng miếng bánh tortilla cỡ vừa.

Kích cỡ bé hơn đáng kể khi Sarah nhận set đồ bơi về tay

Cô cũng mặc thử sản phẩm để chứng minh rằng bộ đồ này không phù hợp với bất kỳ ai khi phần áo và quần hầu như không che được vùng nhạy cảm cần được che, khiến người dùng cảm thấy bất tiện và dễ bị hớ hênh khi diện. Sarah cho biết có thể mình sẽ diện bộ bikini khi tới một hồ bơi không có người thay vì bãi biển vì sản phẩm này quá phi thực tế và chỉ phù hợp để chụp selfie trước gương.



3 miếng bánh tortilla nằm vừa khít 3 mảnh bikini của Skims

2. Jeon Somi

Jeon Somi sẽ chính thức debut giới làm đẹp với thương hiệu mỹ phẩm mới toanh GLYF vào ngày 2/4 tới. Trước đó, cô đã "nhá hàng" bảng phấn highlight có giá 32 USD, xấp xỉ 800.000 VNĐ. Tuy quảng bá rầm rộ và thu hút được nhiều sự quan tâm, netizen cho rằng sản phẩm makeup của Somi quá đắt so với với một thương hiệu "tân binh".

Quán quân Produce 101 mùa đầu tiên rục rịch "thả xích" thương hiệu mỹ phẩm cho riêng mình

Nhiều người chỉ ra thiết kế của bảng phấn có phần ọp ẹp và… "rẻ tiền" khi so sánh với những đối thủ cùng phân khúc như Rare Beauty, Fenty Beauty, Too Faced.. Cộng đồng làm đẹp đang dấy lên nghi ngờ về chất lượng của loạt sản phẩm sắp tới của GLYF có thực sự xứng dáng để "rút ví". Trước làn sóng tranh cãi, Somi cho biết cô vẫn sẽ ra mắt thương hiệu của mình như đúng kế hoạch.



Tuy dính lùm xùm, Somi vẫn quyết định ra mắt sản phẩm theo kế hoạch trước đó

3. Lộc Hàm

Ca "hét giá" của Lộc Hàm và mẫu áo khoác thuộc thương hiệu U.G.C do anh điều hành cũng nhận về vô số ý kiến trái chiều. Cụ thể, một nữ blogger đã đăng tải đoạn clip chỉ ra chiếc áo khoác 5 triệu VNĐ có chất lượng vải vốn không tốt: Áo có nhiều đoạn chỉ thừa, đường may vụng về, khoá cũng "chán đời". Theo ý kiến của cô, sản phẩm không tương xứng với chất lượng khi với chất lượng thực tế, nó chỉ đáng giá 200.000 VNĐ.

Những vết lỗi chỉ và may vá lộ ra rõ rệt trên chiếc áo khoác của thương hiệu do Lộc Hàm sáng lập

4. Sơn Tùng MTP

Nằm trong chuỗi các sự kiện để ra mắt dự án đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP, sản phẩm áo phông do chính tay anh chàng thiết kế một cách ngẫu hứng đã được "chào hàng" với giá 600.000 VNĐ, một mức không quá "êm ví" so với những sản phẩm áo phông local brand trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh sự ủng hộ của fan, nhiều người chỉ ra rằng chiếc áo này có kiểu dáng và mẫu mã khá basic, chưa kể có một vài chỗ bị rách và may lỗi, không tương xứng với giá tiền.

Mẫu áo của Sơn Tùng được nhiều bạn trẻ săn đón

Trước những phản hồi này, phía Sơn Tùng đã ghi rõ thông tin áo: "Độ rách từng áo được tạo thủ công bằng tay nên mỗi áo sẽ có đặc trưng riêng". Do vậy, đó chỉ là chủ đích của nam ca sĩ chứ không phải lỗi sai khi sản xuất như dư luận bàn tán.

Thông tin áo trên website bán hàng đã "giải vây" cho Sơn Tùng

5. Jessica Jung

Từ khi thành lập đến nay Blanc & Eclare của Jessica thường xuyên bị cư dân mạng "dí" vì "hét giá" bán quần áo quá cao so với giá trị thực. Một số sản phẩm điển hình của thương hiệu này như mũ bóng chày có giá 79.000 won (1,5 triệu VNĐ), áo khoác giá 658.000 won (12,5 triệu VNĐ), váy đầm giá 440.000 won (8,5 triệu VNĐ) và áo sơ mi giá 280.000 won (5,5 triệu VNĐ). Nhiều ý kiến cho rằng, với mức giá không hề rẻ như vậy, họ có nhiều lựa chọn "nhẹ ví" hơn từ những thương hiệu có tiếng mà vẫn có thể sở hữu những sản phẩm chất lượng và mẫu mã đa dạng.