Những lưu ý quan trọng về lựa chọn khẩu trang dành cho mẹ bầu và bé

Dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại do vậy mỗi cá nhân cần phải tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác, không được chủ quan, lơ là. Việc đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách và không tụ tập đông người vẫn cần được áp dụng như một thói quen không thể thiếu trong trạng thái "bình thường mới".



Trong mùa dịch, mẹ bầu và trẻ nhỏ đều là những đối tượng dễ bị tổn thương. Để mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh, để các bé được bảo vệ tối đa thì khi đến các địa điểm công cộng hay tiếp xúc với người lạ, mẹ bầu và các bé cần lưu ý:

- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m trong không gian mở còn trong các không gian kín (phòng khám, bệnh viện, siêu thị,...) hãy cố gắng giữ khoảng cách tối đa với người khác, càng xa càng tốt bởi trong các không gian kín, nồng độ virus, vi khuẩn sẽ tăng cao hơn.

- Tránh tối đa việc chạm tay vào các bề mặt khác (tay vịn cầu thang, tường,...) bởi đây là nơi chứa nhiều vi sinh vật

- Rửa tay thường xuyên, tránh đưa tay chạm lên mặt. Trước và sau khi đeo khẩu trang đều cần rửa tay sát khuẩn.

Về việc chọn khẩu trang cho mẹ và bé thì cần đặc biệt ghi nhớ 5 điều sau

Khẩu trang y tế đạt chuẩn mới có tác dụng bảo vệ trước dịch bệnh

Chúng ta vẫn thường nghe nói đến khẩu trang y tế 3, 4 lớp có tác dụng kháng khuẩn, nhưng không phải ai cũng biết được rằng hiệu quả lọc bụi mịn, virus và vi khuẩn của khẩu trang chủ yếu đến từ lớp lọc có tên gọi là Meltblown.Lớp này được làm từ chất liệu vải không dệt PolyPropylene với khoảng cách giữa các sợi vải là siêu nhỏ đến mức chặn được hầu hết dị vật có kích thước tính bằng micromet (µm). Nếu không có lớp lọc Meltblown thì việc đeo khẩu trang sẽ mất đi hiệu quả cần có trong việc bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

Bạn có thể kiểm tra khẩu trang mình đang đeo có lớp Meltblown hay không bằng cách cắt lớp khẩu trang và tìm một lớp vải ở giữa nhìn giống như giấy ăn nhưng dai hơn và khi bị đốt sẽ không bùng cháy mà chỉ co lại.

Ưu tiên chọn khẩu trang y tế giúp việc hít thở dễ dàng

Khi mang bầu, người mẹ sẽ cảm thấy khó thở hơn, nguyên nhân là do sự gia tăng nồng độ hormone progesterone gây kích thích hô hấp; sự lớn lên của thai nhi gây sức ép lên cơ hoành,... Do đó, thai phụ cần chọn những loại khẩu trang có trở lực hô hấp thấp, tức là không gây bí thở nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Theo tiêu chuẩn EN 14683:2019 - tiêu chuẩn châu Âu dành cho khẩu trang y tế thì khẩu trang cần có trở lực hô hấp nhỏ hơn 60 Pa/cm2 đối với Type IIR và nhỏ hơn 40 Pa/cm2 đối với Type I và Type II.



Tương tự với trẻ nhỏ, do hệ hô hấp của trẻ còn chưa phát triển hoàn thiện nên cũng cần lưu ý lựa chọn những sản phẩm đeo lên thấy thoải mái, hít thở dễ dàng và có thể trò chuyện được bình thường.

Sự vừa vặn và thoải mái rất quan trọng

Chiếc khẩu trang chỉ có thể bảo vệ bạn tốt nhất khi nó che kín toàn bộ vùng mũi và miệng, tức là không có kẽ hở ở hai bên sống mũi, dưới cằm hay hai bên má. Nếu như bạn không mang khẩu trang vừa khít với khuôn mặt thì các loại virus, vi khuẩn hoàn toàn có thể xâm nhập vào hệ hô hấp thông qua các kẽ hở. Hiện nay có rất nhiều loại khẩu trang sản xuất riêng cho trẻ em, bởi vậy hãy tìm đúng loại phù hợp với khuôn mặt của bé, không nên tận dụng khẩu trang người lớn để đeo cho trẻ nhỏ.

Để cải thiện độ vừa khít của khẩu trang, hãy dùng hai đầu ngón tay để điều chỉnh thanh nẹp mũi sao cho ôm sát hai đường sống mũi. Ngoài ra, mẹ và bé cũng nên ưu tiên chọn những loại khẩu trang có quai tai bản dẹt, co giãn tốt để tránh hiện tượng đau tai, sưng tấy khi đeo lâu.

Khuyến khích trẻ đeo khẩu trang bằng nhiều cách sáng tạo

Theo khuyến cáo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì trẻ dưới 2 tuổi không cần đeo khẩu trang do hệ hô hấp chưa đủ phát triển. Vì vậy hãy thực hiện việc giữ khoảng cách và đề nghị những người xung quanh đeo khẩu trang.



Với những trẻ lớn hơn, phụ huynh có thể giải thích ý nghĩa của việc đeo khẩu trang cho trẻ bằng nhiều hình thức sinh động như video, kể chuyện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tạo sự hứng thú cho bé bằng cách in logo, tên hay dán sticker lên khẩu trang.

Không sử dụng khẩu trang có van thở

Khẩu trang có van thở không được khuyến khích sử dụng bởi các van này có thể làm các giọt bắn từ đường hô hấp thoát ra ngoài và tiếp xúc với người khác, cũng như có xác suất giọt bắn thấm ngược vào trong.