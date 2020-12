Những lưu ý khi cho con uống sữa tươi

Hàm lượng đường: Cần trong ngưỡng cho phép

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổng lượng đường tiêu thụ mỗi ngày chỉ nên chiếm 10% tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể, tương đương 50g đường/ngày, và tốt nhất nên giảm xuống mức 25g đường/ngày để phòng ngừa nguy cơ sâu răng, béo phì và các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tim mạch (1)…

Cùng khuyến cáo với WHO, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cũng khuyến cáo trẻ em 2-18 tuổi chỉ nên tiêu thụ 25g đường/ngày để có trái tim khỏe mạnh. Nguồn: AHA

Tạp chí y khoa uy tín của Hoa Kỳ - Healthline cũng đã thống kê lượng đường trong các sản phẩm từ sữa, cụ thể: mỗi 240ml sữa nguyên chất không đường đã chứa 12g đường (lactose – loại đường tự nhiên có trong sữa bò)(2). Như vậy, nếu mỗi ngày trẻ uống 500ml sữa không đường, tổng lượng đường tiêu thụ vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Ngược lại, nếu trẻ uống 500ml sữa có đường, hàm lượng đường được dung nạp sẽ có nguy cơ vượt ngưỡng. Cần lưu ý kiểm soát lượng hấp thụ đường từ các nguồn khác như trái cây, rau củ, nước ép, sinh tố…

Vì vậy, lời khuyên chung cho phụ huynh là nên cho trẻ uống sữa không đường. Trong trường hợp trẻ yêu thích vị ngọt hoặc đang tập chuyển từ sữa có đường sang sữa không đường, ba mẹ có thể phối trộn các loại sữa trẻ uống trong tuần, ví dụ 3 lốc sữa không đường, 1 lốc vị dâu, 1 lốc vị sô-cô-la – ưu tiên chọn những loại có hàm lượng đường càng thấp càng tốt. Tuy nhiên, việc phối hợp cho trẻ uống sữa có đường chỉ là biện pháp "đối phó" với trẻ đã quen vị ngọt của đường. Các khuyến cáo đều mạnh mẽ đề nghị nên tập cho trẻ uống sữa không đường ngay từ đầu và giảm tối đa lượng đường trẻ tiêu thụ trong khẩu phần vì những lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Chất lượng sữa: Nên chọn sữa có nguồn gốc, xuất xứ và các loại sữa được nhập khẩu rõ ràng

Với các sản phẩm từ sữa, nguồn gốc xuất xứ là yếu tố quan trọng, góp phần lớn quyết định chất lượng sữa. Lấy ví dụ điển hình: tại những quốc gia có diện tích rộng lớn và sở hữu nhiều đồng cỏ xanh tốt quanh năm như Úc và New Zealand, bò được chăn thả tự do, gặm đến 70kg cỏ tươi/ngày sẽ sản xuất nguồn sữa có chất lượng tốt hơn so với đàn bòbị nuôi nhốt, ăn cỏ khô hoặc ngũ cốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông tại một số quốc gia khác.

Úc và New Zealand nổi tiếng có nguồn sữa chất lượng cao nhờ thu hoạch từ đàn bò gặm cỏ tươi, uống nước sạch quanh năm.

Các nghiên cứu đã chứng minh, sữa vắt từ đàn bò gặm cỏ tươi có hàm lượng omega 3, CLA (conjugated linoleic acid) và beta-caroten vượt trội so với sữa vắt từ bò ăn cỏ khô hoặc ngũ cốc(3). Ngoài ra, sữa bò gặm cỏ tươi còn dồi dào vitamin E giúp làm chậm quá trình oxy hóa và chứa vitamin K2 – sinh tố vi lượng quan trọng giúp can-xi được hấp thụ hiệu quả vào xương(4).

Úc và New Zealand còn tự hào về chất lượng sữa nhờ hệ thống nông trại và đội ngũ nông dân được huấn luyện bài bản thông qua chương trình Countdown (Úc) và Dairy NZ SmartSAMM (New Zealand). Đây là hai chương trình hướng dẫn nông dân cách kiểm soát, tối thiểu hóa lượng vi khuẩn cũng như tế bào vú bò trong sữa (lượng vi khuẩn và tế bào tìm thấy trong sữa khi đưa đến nhà máy tiệt trùng càng ít, chất lượng sữa càng cao). Ở Úc, chính phủ thậm chí còn tổ chức giải thưởng Australia Milk Quality Award hằng năm để vinh danh top 5% nông trại kiểm soát tốt nhất những chỉ số này(5).

Nhờ vào chất lượng được khẳng định qua nhiều thập kỷ, sữa Úc và New Zealand được ưa chuộng rộng rãi trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, một trong những thương hiệu đại diện cho sản phẩm sữa tươi nhập khẩu từ Úc và New Zealand –Meadow Fresh cũng là sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và độ thơm ngon. Theo ông Nguyễn Thịnh Phú, Tổng Giám đốc Công ty Wilmar Marketing CLV – đơn vị phân phối độc quyền sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh tại Việt Nam, lý do Wilmar lựa chọn Meadow Fresh của Úc, New Zealand thay vì các thương hiệu sữa ngoại khác là vì các dòng sữa của thương hiệu này đảm bảo được 3 yếu tố nguyên chất, tự nhiên và giàu dưỡng chất: "Ở khâu tìm hiểu, chúng tôi thấy rằng các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh không bổ sung chất bảo quản – yếu tố chứng minh độ tươi ngon tự nhiên của sữa, cũng như không có chất thẩm thấu – yếu tố giúp Meadow Fresh có hàm lượng protein và can-xi cao hơn với kết cấu dạng kem béo ngậy hơn. (Đa số các loại sữa đều bổ sung chất thẩm thấu để chuẩn hóa hương vị, nhưng chất này sẽ làm giảm lượng protein trong sữa). Cùng với việc được nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand, Meadow Fresh khiến chúng tôi tin tưởng sẽ là lựa chọn tốt cho người tiêu dùng Việt Nam."

Tại Việt Nam, sữa nhập khẩu từ Úc và New Zealand như Meadow Fresh được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Thịnh Phú cũng cho biết thêm, Meadow Fresh là một đại diện tiêu biểu của ngành công nghiệp sữa Úc và New Zealand khi sở hữu đa dạng các dòng sản phẩm: từ full cream (nguyên kem), calci-max (bổ sung can-xi cao hơn 50% so với sữa nguyên kem) cho trẻ đang trong giai đoạn phát triển và cả gia đình; low fat (ít béo), skimmed (tách béo) dành cho những người có nguy cơ béo phì, cần kiểm soát chế độ ăn uống, cho đến sữa tiệt trùng bổ sung hương vị dâu và sô-cô-la đáp ứng nhu cầu thay đổi khẩu vị của trẻ. Vì vậy, phụ huynh khi chọn sữa cho con cũng có nhiều lựa chọn phù hợp với tình trạng thể chất và sở thích của trẻ và cả gia đình.

Định lượng: Không quá 500ml/ngày

Sữa tươi được khuyến khích sử dụng cho trẻ trên 1 tuổi, đặc biệt từ 2 tuổi trở lên bởi đó là nguồn cung cấp dồi dào can-xi, protein và các loại vitamin. Tuy nhiên, việc hấp thụ quá nhiều sữa không được khuyến khích vì có thể khiến trẻ no sữa, dạ dày không có chỗ cho các thực phẩm khác, từ đó dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, nhất là chất xơ và các sinh tố vi lượng chỉ có trong rau củ quả.

Theo website chính thức của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, các bác sĩ khuyến cáo lượng sữa tươi bổ sung cho trẻ là 200-300ml/ngày (với trẻ trên 2 tuổi) và 300-500ml/ngày (với trẻ trên 3 tuổi). Từ tuổi thiếu niên, phụ huynh có thể cho con uống 500-700ml/ngày để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của con trong giai đoạn phát triển vượt bậc(6).