Những lần vượt mặt sao quốc tế của Chi Pu

Chi Pu chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng trong khoản nhan sắc. Xuất phát điểm từ 1 hot girl Hà Thành đình đám, mỹ nhân sinh năm 1993 nay ngày càng xinh đẹp, sắc sảo với đường nét gương mặt hài hòa, ánh mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ. Visual ấn tượng , làn da trắng mịn cùng vóc dáng chuẩn chỉnh giúp Chi Pu luôn nổi bật trong mọi khung hình, dù đứng cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, kể cả nam thần, mỹ nữ Kpop. Chi Pu luôn biết cách khai thác lợi thế ngoại hình, từ trang phục, phong cách make-up đến thần thái tự tin, tạo nên tổng thể hút mắt. Người hâm mộ còn đùa rằng, trong “cuộc chiến nhan sắc”, visual của Chi Pu là điều có thể tin tưởng tuyệt đối , bởi dù ở bất kỳ bối cảnh hay góc máy nào, cô vẫn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.

Chi Pu bùng nổ visual trong sân khấu kết hợp cùng B.I mới đây tại Waterbomb.

Trong khung hình đứng cạnh B.I, Chi Pu sáng bừng với visual rực rỡ và body gợi cảm. Cô diện set đồ với thiết kế áo corset hồng phấn ôm sát, tôn trọn vòng eo nhỏ nhắn. Chi tiết ren đỏ ở viền ngực và chân váy tạo nên cảm giác quyến rũ nhưng vẫn giữ được độ tinh tế. Chiếc váy ngắn phối ren ton-sur-ton với hiệu ứng xếp nếp nhẹ giúp Chi Pu dễ dàng "hack dáng", làm chân trông thon và dài hơn.

Trong quá khứ, Chi Pu cũng từng viral khắp cõi mạng với bức hình chụp cùng dàn mỹ nam EXO. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ giúp nữ ca sĩ trở thành tâm điểm.

Không chỉ với các nghệ sĩ nam, gần đây, Chi Pu cũng khiến người hâm mộ tự hào khi xuất hiện tại sự kiện của BVLGARI tại Singapore. Đại diện Việt Nam vô cùng xinh đẹp, gợi cảm khi đứng cạnh mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera, minh tinh Thái Lan - Orm Kornnaphat. Lần đó, Chi Pu diện thiết kế váy xanh cúp ngực quyến rũ, kết hợp cùng kiểu tóc búi và trang sức sang trọng.

Dù chiều cao có phần "khiêm tốn" hơn các mỹ nhân châu Á khác nhưng nhan sắc của Chi Pu vẫn vô cùng xuất sắc.

Ngay cả với nữ thần Kpop như Jiyeon, Chi Pu cũng không hề lép vế. Khung hình gấp đôi visual của 2 mỹ nhân Việt - Hàn từng được đánh giá là "bất phân thắng bại". Từ ánh mắt, khuôn môi nhỏ nhắn cho đến sống mũi thon cao, từng đường nét đều khó có điểm gì để chê. Thậm chí, dân tình còn liên tưởng đến một cặp chị em thất lạc vì visual 2 người đẹp có nhiều điểm tương đồng.

Đọ sắc cùng nữ thần Kpop Jiyeon, Chi Pu cũng không hề thua kém.

Nữ ca sĩ xinh đẹp, tự tin khi đứng cạnh các thành viên T-Ara.

Chung khung hình cùng Park Shin Hye, Chi Pu còn được đánh giá nổi bật hơn cả minh tinh xứ Hàn nhờ nụ cười sáng, tạo hình lộng lẫy cùng màu son đỏ rực rỡ.

Giọng ca Anh Ơi Ở Lại xinh đẹp khi chụp ảnh cùng dàn Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Thậm chí, khi đứng cạnh Jessica, đại diện Việt Nam vẫn vô cùng nổi bật.

Trong khung hình cùng CL, Chi Pu lại "đốt cháy" mọi ánh nhìn với outfit chất chơi, cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vóc dáng gợi cảm.