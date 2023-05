Những khoảng khắc viral của dàn sao qua các mùa Met Gala

Với chủ đề: "China: Through the looking glass” (tạm dịch: “Trung Hoa: Qua lăng kính”), Rihanna đã chọn một thiết kế của Guo Pei - một nhà thiết kế người Trung Quốc để xuất hiện tại Met Gala. Được biết, chiếc váy này được thêu bằng chỉ vàng và nặng 25kg.