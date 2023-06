​​Những điều cần lưu ý của ba mẹ khi con đi bơi mùa hè

Theo một khảo sát tại các bể bơi, số lượng vé bơi vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 có những thời điểm tăng 6 - 7 lần so với các tháng còn lại, những ngày cuối tuần số lượng vé có thể tăng gấp 10 lần so với các ngày trong tuần. Vậy đăng ký cho con học bơi và rèn luyện vào giai đoạn này, các phụ huynh cần lưu ý những điều gì?

Chất lượng nước tại các bể bơi

Tại các thành phố lớn có rất nhiều bể bơi xung quanh các khu chung cư. Tuy nhiên với số lượng khách hàng tăng gấp nhiều lần vào mỗi dịp hè, hệ thống chạy lọc tại các bể bơi bị quá tải dẫn đến chất lượng nước không được đảm bảo, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh ngoài da, đặc biệt với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Chị Trần Trang – Cầu Giấy cho biết: "Tôi đã cho con đến học một bể bơi bốn mùa gần nhà, nhưng vào mùa hè số lượng người học bơi quá đông, bể bơi diện tích lại nhỏ, tôi rất lo ngại tới sức khoẻ của các cháu. Đi bơi về, tóc con bị xơ khô cứng, bị rụng, quần áo bơi thì sặc mùi clo, mắt cũng đỏ, da tay bị bong tróc nên tạm thời học bơi 2 buổi tôi phải cho con nghỉ".

Việc sử dụng hàm lượng clo hay các loại hóa chất khác để xử lý bể không đúng tiêu chuẩn có thể gây rất nhiều nguy hiểm cho người bơi. Do đó có thể nói, nước bể bơi là yếu tố đầu tiên và tiên quyết để ba mẹ quyết định có nên cho con đi bơi hoặc học bơi tại bể này hay không.

Chương trình học bơi

Đầu ra của các khóa học bơi phổ thông hiện nay là khả năng trẻ có thể di chuyển được trong nước, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên sẽ dạy trẻ ngay một kiểu bơi như bơi ếch hoặc bơi sải. Phương pháp truyền thống này chưa chú trọng đến việc trang bị thêm các kỹ năng giúp con an toàn và phản xạ khi xảy ra sự cố trong môi trường nước. Khi hoàn thành các khóa bơi, trẻ được trang bị kiểu bơi, tuy nhiên thời gian học ngắn, việc nhuần nhuyễn các kỹ thuật của kiểu bơi đó và cảm giác thả lỏng, thoải mái trong môi trường nước là chưa có.

Sau khóa học, ba mẹ thường cho con tự luyện tập bơi mà không có huấn luyện viên điều chỉnh những kỹ thuật chưa đúng, như vậy vô hình chung ba mẹ đang trang bị cho trẻ một tâm lý "tự tin dưới nước" với thực tế là chưa đủ kỹ năng.

Khi đến môi trường thực tế như ao hồ sông suối, các kỹ năng cần thiết để tự xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ là chưa có, như vậy sẽ dẫn đến hoảng sợ sặc nước và thậm chí là đuối nước.

Thời lượng học bơi



Tại các lớp học bơi thông thường, với áp lực về thời gian, trong vòng 10 - 12 buổi phải dậy cho trẻ biết được một kiểu bơi, huấn luyện viên sẽ tập trung vào kết quả của từng động tác đơn lẻ, trẻ thực hiện được đạp chân, quạt tay, trẻ biết thở nước hay chưa chứ chưa có thời gian để hướng dẫn và luyện tập cho trẻ cách phối hợp các động tác này một cách nhuần nhuyễn. Điều này khiến trẻ không có đủ các kỹ năng để xử lý các tình huống phát sinh khi xảy ra trong môi trường nước.

Theo Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ khoảng 30% trẻ em Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi biết bơi. Tỷ lệ biết bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước còn thấp hơn khi có tới 2/3 trường hợp chết đuối lúc tắm ở ao hồ, sông suối, tắm biển mà không có người lớn đi kèm.

Việc nhìn nhận môn bơi cũng cần thời gian học và rèn luyện để nhuần nhuyễn các kỹ năng như các môn học khác như môn võ, vẽ, nhảy múa, hát… chưa được nhiều ba mẹ Việt tiếp nhận một cách đúng đắn. Thực tế việc rèn luyện lâu dài và trang bị thêm những kỹ năng bơi sinh tồn giúp trẻ tự tin và bình tĩnh ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm trong môi trường nước. Chương trình học bơi sinh tồn tuy không mới tại Việt Nam nhưng học bơi sinh tồn ở đâu đúng chuẩn và bài bản, ba mẹ hãy tìm hiểu đủ thông tin và lựa chọn một cách thông thái.

Aqua-Tots - Trường bơi Quốc tế chuẩn Mỹ dành riêng cho trẻ nhỏ

Hiện nay, ba mẹ có thể tìm thấy rất nhiều địa điểm dạy bơi sinh tồn khoa học và bài bản khác nhau, trong đó, hệ thống Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots vận hành bởi Công ty cổ phần đào tạo ASC (ASC Education) được biết đến là đơn vị hàng đầu Việt Nam về đào tạo bơi sinh tồn của Mỹ, giúp trang bị cho trẻ nhỏ kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Với chương trình bơi sinh tồn Aqua-Tots Mỹ, lộ trình 8 cấp độ bơi, trẻ được trang bị bộ kỹ năng sinh tồn quan trọng trong nước, gồm: kỹ năng kiểm soát nhịp thở; kỹ năng xoay lật giữa sấp và ngửa; kỹ năng đu bám trèo lên, thoát ra khỏi môi trường nước; kỹ năng nhận diện rủi ro và xử lý tình huống mất an toàn trong môi trường nước…

Không chỉ trang bị kỹ năng sinh tồn, khi hoàn thành lộ trình 8 cấp độ bơi sinh tồn, trẻ có khả năng bơi 5 kiểu bơi khác nhau như bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm, bơi nghiêng cứu hộ.

Chị Ngọc Mai - (Phụ huynh tại Aqua-Tots Tây Hồ Tây) chia sẻ: "Ngoài việc học, gia đình mình rất chú trọng rèn luyện sức khỏe cho con, gia đình cũng thường xuyên đi du lịch vào mùa hè tại các bãi biển. Chứng kiến một vài hoàn cảnh do chủ quan nên các em nhỏ rơi vào tình huống nguy hiểm, mình đã lựa chọn Aqua-Tos để trang bị những kỹ năng an toàn cho con".

Tất cả các trường bơi Aqua-Tots sử dụng hệ thống lọc cát tuần hoàn nhập khẩu từ Tây Ban Nha, hệ thống chạy lọc 24/7. Với tiêu chí an toàn và dành riêng cho trẻ nhỏ, hệ thống trường bơi Aqua-Tots không phải là bể bơi thương mại, do đó chất lượng nước luôn đảm bảo an toàn với làn da trẻ sơ sinh.

Bể bơi bốn mùa ấm áp quanh năm với nhiệt độ duy trì 30-33 độ C nên việc học và luyện tập của trẻ không bị gián đoạn. Khu vực bể được chia thành các ô dạy bơi khác nhau để phù hợp với việc học bơi ở tất cả các cấp độ. Hệ thống giáo cụ phong phú, được nhập khẩu từ nước ngoài mang đến cho trẻ cảm giác học và trải nghiệm thú vị.

Phụ huynh Nguyễn Thanh Thư cho biết: "Đi bơi ở Aqua-Tots, con rất thích vì các thầy cô rất hiểu tâm lý của trẻ, con vui vẻ và tự tin khi ở dưới nước, về nhà mình thấy tóc con không bị khô cứng, da dẻ mềm mại, mình thấy rất yên tâm về chất lượng nước ở đây."

Hiện nay, hệ thống trường bơi Quốc tế Aqua-Tots được vận hành bởi ASC Education đã có mặt tại:

Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Tây Hồ: Lô H3-LC, khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tel: 024 7100 0001

Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Cầu Giấy: Lô TH1, Khu Đô Thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024 7100 0002

Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Dương Kinh: Khu dân cư Sao Đỏ, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng - Tel: 0225 710 8889

