Những điều cần làm khi đưa trẻ nhỏ đi cắm trại

Nhiều bậc cha mẹ trẻ tuổi có thể ngần ngại khi đi cắm trại với con nhỏ, vì họ băn khoăn không biết những rắc rối nào sẽ chờ đón họ. Tham khảo những mẹo dưới đây để buổi cắm trại khi đưa em bé đi có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ.

Giữ ấm

Nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống nhiều, thậm chí ở đỉnh điểm kể cả vào mùa hè. Vì trẻ sơ sinh mất nhiệt nhanh hơn người lớn rất nhiều nên con bạn sẽ cần được giữ ấm. Giữ ấm cho trẻ nhỏ vào ban đêm bằng nhiều lớp quần áo, tất và đội mũ khi ngủ. Trong điều kiện khí hậu đặc biệt lạnh, hãy để ý làn da của bé. Các triệu chứng ban đầu của hạ thân nhiệt bao gồm rùng mình, da lạnh, nhợt nhạt hoặc xanh xám và giảm sự tỉnh táo.

Duy trì các hoạt động khi cắm trại

Duy trì các hoạt động giúp cho các thành viên vui vẻ. Một ông bố giàu kinh nghiệm chia sẻ: “Cho trẻ đi vòng quanh càng nhiều càng tốt”. “Đưa trẻ đi kiếm củi và để trẻ nhặt những tảng đá nhẵn nhỏ hoặc bó que củi”. Hầu hết trẻ sẽ cảm thấy thích thú khi chỉ đơn giản là đi lang thang trong khu cắm trại (có bố hoặc mẹ ở gần), ngắm cảnh. Ghé thăm các bãi biển địa phương, tham quan các địa danh và đừng ngại lái xe đến địa điểm gần nhất để dùng bữa ăn hoặc uống một tách ca cao hoặc cà phê nóng. Những gia đình ưa mạo hiểm hơn có thể đăng ký với trạm kiểm lâm để biết bản đồ các con đường mòn đi bộ đường dài ở địa phương. Việc uống nhiều nước rất quan trọng đặc biệt là khi đi bộ đường dài.

Giữ an toàn

Bao quanh khu cắm trại là những hàng cây xanh tươi tốt và những cây cao chót vót, nhiều khu cắm trại trông rất bình dị - nhưng hãy lưu ý đến các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trước khi dựng lều của bạn, hãy kiểm tra khu cắm trại xem có đá và gậy sắc nhọn, diêm hoặc rác do những người cắm trại trước để lại hay không.

Hãy đề phòng các nguy cơ nghẹt thở có thể xảy ra. Các mảnh vỡ có thể dễ dàng chui vào mũi hoặc miệng của trẻ. Ngoài ra, hãy để ý những loại cây có thể gây kích ứng hoặc làm trẻ em bị sốt. Không đưa trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi lên độ cao quá cao hoặc tốc độ quá nhanh. Sử dụng một sân chơi di động để con nhỏ chơi một cách an toàn trong khi bạn bắt đầu đốt lửa trại hoặc nấu bữa tối; giữ an toàn cho trẻ nếu trẻ của bạn có chút hiếu động bằng cách ghim an toàn các khóa kéo của lều lại với nhau.

Luôn giữ bầu không khi vui vẻ

Khi cắm trại với những đứa trẻ, đừng quá lo lắng cho những thứ nhỏ nhặt, bạn không cần quá bận tâm về việc con nghịch bẩn. Sự khác biệt giữa một chuyến đi tuyệt vời và một chuyến đi thất bại tùy thuộc vào những gì bạn chuẩn bị. Xe ba bánh, xe nôi, đồ chơi đơn giản, túi đựng rác, khăn lau tay, nước rửa tay, tã, đèn pin và pin là những thứ cần có. Đừng quên mang theo đồ chơi cầm tay, ghế đứng hoặc giá đỡ phía sau để trẻ sơ sinh có thể kiểm tra mọi thứ một cách an toàn. Và tất nhiên, hãy chụp thật nhiều ảnh, vì vậy kể từ bây giờ bạn có thể lưu lại những tấm hình kỷ niệm cho con.

Những đồ cần thiết dành cho việc cắm trại cùng em bé bạn có thể ghi chú lại: Túi địu em bé, nôi xách tay, quần áo ấm, tất và mũ để ngủ, áo mưa, nón vành lớn; tã, khăn lau và miếng lót thay tã, túi rác, nước rửa tay diệt khuẩn, đồ chơi đơn giản, đèn pin và pin dự phòng, thuốc chống côn trùng (hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cho em bé)./.