Những điều bố mẹ cần lưu ý khi cho trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid-19

Những điều bố mẹ không nên làm

- Khai sai lệch tuổi của trẻ: Theo quy định về tiêm chủng thì trẻ chỉ được tiêm khi đã đủ tuổi, không tiêm cho trẻ dưới tuổi. Lý do là các loại vaccine đều được thử nghiệm để xác định tính an toàn và hiệu quả theo độ tuổi quy định. Tương tự như vậy, hiện chưa có nghiên cứu nào xác định vaccine Pfizer đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu quả tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Do đó, khi đưa trẻ đi tiêm, bố mẹ nên khai đúng tuổi của trẻ. Đừng vì nóng lòng muốn con được tiêm sớm hoặc nghĩ rằng con chỉ thiếu một vài tháng là đủ 5 tuổi nên khai báo sai lệch để con được tiêm. Tiêm vaccine không đúng tuổi quy định không mang lại hiệu quả phòng bệnh cho trẻ mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Cần theo dõi cơ thể bé sau tiêm để phương án xử lý kịp thời

- Khai báo thiếu các bệnh lý nền, tiền sử dị ứng của trẻ: Theo quy định của Bộ Y tế có các yếu tố cần quan tâm trong khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Trong đó, phải trì hoãn tiêm đối với trẻ đang mắc các bệnh cấp tính, mãn tính tiến triển; Thận trọng khi tiêm với những trẻ có tiền sử dị ứng với bất cứ dị nguyên nào, trẻ bị rối loạn tri giác, rối loạn hành vi; Phải chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện với trường hợp trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, mạn tính ở tim, phổi, hệ tiêu hóa, tiết niệu, máu.., tim, phổi bất thường, phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào. Đặc biệt, sau khi tiêm mũi 1 hoặc xác định trẻ có phản ứng phản vệ với các thành phần vaccine phòng Covid-19 thì sẽ chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại. Trẻ từng mắc Covid-19 cần trì hoãn tiêm trong 3 tháng từ ngày phát bệnh



Do đó, bố mẹ cần nằm rõ tiền sử bệnh của con và khai báo chi tiết để quá trình khám sàng lọc và chỉ định tiêm được an toàn, tránh gây những tác dụng phụ đáng tiếc sau tiêm, gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ.

- Cho trẻ sử dụng thuốc giảm đau trước khi tiêm: Vì sợ các phản ứng phụ sau tiêm như sốt, đau nhức, mỏi cơ… gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nên nhiều phụ huynh cho con uống thuốc giảm đau trước khi tiêm. Điều này không những không có tác dụng gì mà còn có thể có thêm các tác dụng phụ do thuốc

Những điều bố mẹ nên làm trước khi đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19

- Tìm hiểu kỹ về chương trình, địa điểm và quy định tiêm ở địa phương: Mỗi địa phương sẽ có quy định về thời gian tiêm cho từng khu vực, quy trình khai báo (phát giấy khai báo trước tại nhà hoặc khai báo tại điểm tiêm) cũng như quy định phòng chống dịch. Vì vậy, bố mẹ nên liên hệ với cán bộ quản lý tại địa phương để đi đúng giờ, tránh tụ tập đông, khai báo đúng quy trình.

- Nói chuyện với trẻ về việc tiêm vaccine: Nói với trẻ về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine và mọi việc sẽ diễn ra bình thường như khi tiêm các loại vaccine khác để trẻ không quá lo lắng.

- Cho trẻ ăn no trước khi tiêm: Tránh tiêm phòng khi trẻ đang đói và sau khi tiêm nên chờ 30 phút tại điểm tiêm để theo dõi các phản ứng sau tiêm.

Tùy vào thể trạng của trẻ mà phụ huynh chọn thuốc giảm đau, hạ sốt phù hợp.

- Chuẩn bị các loại thuốc giảm đau, hạ sốt: Theo tư vấn của PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, vaccine là một kháng nguyên, khi vào cơ thể sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch, vì vậy một số trường hợp có thể có một số tác dụng phụ nhẹ như sốt, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, đau cơ…. Trong trường hợp trẻ sốt từ 38,5 độ C trở nên, có thể cho trẻ uống thuốc giảm đau như paracetamol với liều lượng 10-15mg/kg/lần, mỗi lần cách nhau 4-6 tiếng.

Các bố mẹ có thể chọn thuốc hạ sốt với liều lượng được chia sẵn theo cân nặng, độ tuổi. Với trẻ từ 16-25kg có thể chọn thuốc chứa 250mg paracetamol; chọn thuốc chứa 325mg paracetamol cho bé 26-32kg. Nếu bé ở độ tuổi từ 33-50kg có thể chọn thuốc với 500mg paracetamol.

- Theo dõi sức khỏe của sau 3-7 ngày: Các phản ứng phụ thường xuất hiện và hết sau vài giờ đến 24 giờ sau tiêm vì vậy bố mẹ nên theo dõi các biểu hiện này của trẻ để có những can thiệp kịp thời. Tùy theo cơ địa trẻ có sẽ có những phản ứng nặng nhẹ khác nhau. Nếu trẻ sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt, đi kèm một số triệu chứng như tim đập nhanh, thở dốc, lả người… cần đưa đến cơ sở y tế ngay. Tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ từ 3-7 ngày, khi thấy trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống vui chơi bình thường bố mẹ có thể yên tâm.

