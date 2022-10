Những dấu hiệu cho thấy bé yêu đã sẵn sàng cho hành trình ăn dặm

Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên từ tháng thứ 6 trở đi, để đảm bảo trẻ được phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, các bé cần được bổ sung nhiều nguồn dinh dưỡng khác bên cạnh sữa mẹ. Do vậy, đây chính là mốc thời gian mà nhiều bà mẹ đặt ra để bắt đầu cho con làm quen với việc ăn dặm.

Tuy nhiên, không phải em bé nào cũng sẽ ăn dặm vào thời điểm này, bằng chứng là có những mẹ quyết định cho con ăn sớm hơn (khi con 4 đến 5 tháng) và cũng có nhiều bà mẹ cho con tiếp xúc với ăn dặm muộn hơn (từ 7- 8 tháng tuổi). Loại trừ một số lý do khách quan như con ăn bột sớm vì mẹ phải đi làm… thì đã bao giờ các mẹ thắc mắc đâu là dấu hiệu để nhận biết bé yêu đã sẵn sàng cho hành trình ăn dặm?

Trên thực tế, một em bé cảm thấy hứng thú với việc ăn dặm sẽ bộc lộ qua những biểu cảm và hành động dưới đây, nhờ đó giúp mẹ nhận biết thời điểm thích hợp để đa dạng hóa thực đơn dinh dưỡng của con bên cạnh sữa.

Dấu hiệu 1: Bé ăn mọi thứ mà mẹ đưa cho

Sẽ đến một giai đoạn mà mẹ nhận thấy con có khả năng ăn mọi thứ xung quanh, dù là thứ gì chỉ cần mẹ đưa cho là bé đã há chiếc miệng xinh ra rồi. Đây cũng là một trong những dấu hiệu để mẹ biết rằng con đã muốn thử các món mới rồi đó. Lúc này, mẹ cũng có thể thử bằng cách cho bé ăn một vài muỗng bột ăn dặm hoặc thức ăn xay nhuyễn để xem biểu cảm của bé ra sao nhé.

Dấu hiệu 2: Bé chăm chú nhìn khi người khác ăn một thứ gì đó

Mỗi lần chuẩn bị nấu ăn hay đang dùng bữa cùng cả nhà, bạn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi? Không ai khác, đó chính là ánh mắt thèm thuồng của nhóc nhỏ trong nhà. Bất cứ một cử động nào của mẹ trong lúc ăn uống đều được bé theo dõi rất nhiệt tình. Lúc này, mẹ có thể sẽ cảm thấy rất tội nghiệp cho con vì thèm nhưng không ăn được gì. Dấu hiệu này cũng đáng để lưu ý mẹ nhé vì đó là báo hiệu đã đến lúc cho bé ăn dặm!

Dấu hiệu 3: Bé thích thú khi nếm một hương vị mới

Khi được bố mẹ, ông bà đưa cho một chút chuối, một xíu khoai tây, cà rốt, bé đã cười rất mãn nguyện, đó chính là biểu cảm khi bé được nếm một hương vị nào đó khác hoàn toàn với sữa mẹ mà con vẫn uống hàng ngày. Đây cũng chính là lúc mẹ xác định được em bé của mình đã sẵn sàng cho hành trình ăn dặm rồi đấy!

Dấu hiệu 4: Bé thường xuyên cảm thấy đói dù đã bú đủ sữa mẹ

Trong vài tháng đầu sau khi chào đời, trẻ sơ sinh có nhu cầu ăn nhiều, khoảng 2-3 giờ/lần. Tuy nhiên, khi sắp đạt mốc 6 tháng tuổi, thói quen ăn uống của trẻ dần ổn định hơn, khoảng cách mỗi bữa ăn thưa dần, khối lượng thức ăn tăng lên.

Vào thời gian này, mẹ phát hiện thấy bé thường xuyên đói dù mới vừa bú xong. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy bé đang bắt đầu muốn ăn thêm món khác để giúp bé no lâu hơn.

Dấu hiệu khác

Ngoài ra nếu bé có những biểu hiện như: tự biết lấy thức ăn và cho vào miệng cảm nhận đồ ăn; biết chủ động quay đầu ra nơi khác khi không muốn bú sữa hay không muốn ăn; có phản xạ đưa môi dưới ra ngoài trước để nhận thức ăn, đây là một phản xạ khi ba mẹ dùng thìa đút thức ăn cho bé ăn dặm; có thể tự ngồi vững, giữ thăng bằng một mình mà không cần trợ giúp của bố mẹ... thì cũng rất có thể là con đã sẵn sàng cho hành trình ăn dặm rồi đó ba mẹ ạ.

Mẹ nên làm gì khi biết con đã sẵn sàng ăn dặm?

Có thể bé nhà bạn sẽ có những dấu hiệu trên khi con 4, 5, 6 tháng, hoặc có thể là lâu hơn. Đừng quá lo lắng hay mất kiên nhẫn bởi mỗi bé sẽ có cơ địa và khả năng ăn uống không giống nhau. Ngay cả khi bé đã rất hào hứng với các món ăn dặm mới thì mẹ cũng cần phải có cách để con duy trì niềm yêu thích này trong suốt quá trình ăn dặm.

Thời gian đầu, nhiều mẹ băn khoăn làm sao để bé ăn dặm vừa an toàn lại vừa hấp thu được tối đa các chất dinh dưỡng. Câu trả lời là trong giai đoạn này, bé nên ăn dặm bằng dạng bột nhuyễn vì lúc này hệ tiêu hóa của bé vẫn còn rất non nớt và nhạy cảm. Do đó, ăn dặm dạng bột nhuyễn mịn sẽ là khởi đầu an toàn và phù hợp cho bé trong giai đoạn chuyển tiếp từ việc bú sữa hoàn toàn sang ăn dặm.

Việc ăn dặm bằng bột có lợi thế đó là phù hợp với nhiều phương pháp ăn dặm khác nhau và chứa hàm lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn khoa học. Sau khi ăn dặm khởi đầu bằng dạng bột một thời gian, mẹ có thể linh hoạt xay nhuyễn thức ăn rắn sang dạng đặc để bé tập ăn.

Hãy kiên trì khi cho trẻ ăn dặm

Giai đoạn này sẽ thật khó khăn nên con luôn cần sự đồng hành từ mẹ. Vì bé đang tập làm quen nên sẽ có nhiều khi con tỏ ra chán ăn, không hợp tác... Lúc này mẹ đừng bắt ép và cũng không nên kỳ vọng quá nhiều để tránh mẹ stress còn con thì phải ăn uống trong nước mắt. Hãy cố gắng để biến bữa ăn của trẻ thành niềm vui.

Bên cạnh việc ăn bột, các bé vẫn nên được duy trì bú sữa mẹ hoặc sữa công thức để đảm bảo dinh dưỡng. Dần dần bé sẽ làm quen và ăn thức ăn với số lượng nhiều hơn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các mẹ có con nhỏ đang bước vào thời kỳ ăn dặm nhé!