Những dấu hiệu bạn đang bị biến chứng sau khi làm mũi

Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, không ít trường hợp sau khi thực hiện lại rơi vào tình trạng biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thẩm mỹ khuôn mặt. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo?

1. Sưng đau kéo dài bất thường

Sau phẫu thuật, tình trạng sưng nề, bầm tím có thể xảy ra trong vài ngày đến 2 tuần là bình thường. Nhưng nếu hiện tượng đau nhức, sưng tấy không giảm mà ngày càng nghiêm trọng, kèm theo cảm giác nóng rát, đỏ da thì có thể là dấu hiệu nhiễm trùng hoặc tụ dịch quanh mũi.

2. Mũi chảy dịch, có mùi hôi

Bác sĩ thẩm mỹ tại cho biết, nếu thấy có dịch vàng, xanh hoặc có mùi hôi rỉ ra từ vết mổ thì cần đi khám ngay. Đây là dấu hiệu nhiễm khuẩn, nếu không xử lý kịp có thể gây hoại tử mô mũi.

3. Đầu mũi tím tái, da mỏng dần

Một biến chứng nặng khác là tình trạng thiếu máu nuôi ở đầu mũi, khiến vùng da tím tái, đổi màu hoặc căng bóng bất thường. Khi sụn đặt bị chèn ép quá mức, da mũi có thể bị mỏng và có nguy cơ thủng, lộ sụn ra ngoài.





4. Sống mũi lệch, biến dạng

Một số trường hợp sau khi tháo nẹp vài tuần, sống mũi có biểu hiện lệch sang một bên, cong vênh hoặc không cân xứng với khuôn mặt. Đây có thể là do kỹ thuật đặt sụn không chuẩn xác hoặc cơ thể phản ứng đào thải vật liệu.

5. Sốt, mệt mỏi toàn thân

Ngoài những biểu hiện tại vùng mũi, người làm mũi bị biến chứng có thể kèm theo triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu. Đây là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang chống lại nhiễm trùng.

Làm mũi có thể giúp gương mặt thanh thoát, hài hòa hơn, nhưng đi kèm đó là những nguy cơ biến chứng nếu chọn sai cơ sở hoặc phẫu thuật viên. Điều quan trọng nhất, theo các chuyên gia, là chọn bệnh viện uy tín, bác sĩ có chuyên môn, và lắng nghe cơ thể mình để xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Tình trạng sau phẫu thuật Biểu hiện bình thường Dấu hiệu biến chứng nguy hiểm Sưng, đau Sưng nề, bầm tím trong 7–14 ngày, giảm dần theo thời gian Đau nhức dữ dội, sưng ngày càng nhiều, kèm đỏ nóng bất thường Dịch chảy Một ít dịch trong, máu loãng rỉ ra vài ngày đầu Dịch vàng, xanh, có mùi hôi – dấu hiệu nhiễm trùng Màu da mũi Da mũi hơi đỏ hoặc bầm nhẹ, sau đó trở lại bình thường Da tím tái, bóng đỏ, da mỏng dần, nguy cơ hoại tử hoặc lộ sụn Hình dáng mũi Mũi ổn định sau tháo nẹp, hơi sưng nhẹ Sống mũi lệch, cong vênh, biến dạng rõ rệt Toàn thân Mệt nhẹ, sốt nhẹ 1–2 ngày đầu Sốt cao, đau đầu, cơ thể mệt mỏi kéo dài – cảnh báo nhiễm trùng toàn thân