Những dấu ấn nhạc kịch làm nên thương hiệu Cremusic - đưa nghệ thuật chân chính đến gần trẻ mầm non

Nhiều nghiên cứu giáo dục quốc tế đã chỉ ra rằng, nhạc kịch - với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, diễn xuất, chuyển động cơ thể và kể chuyện - là một trong những phương thức học tập toàn diện, tự nhiên và giàu hứng thú nhất đối với trẻ em.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, nhạc kịch đang dần bước ra khỏi khuôn khổ của một loại hình biểu diễn giải trí thuần túy để được nhìn nhận như một hình thức nghệ thuật tích hợp, mang giá trị giáo dục sâu sắc. Trong bối cảnh đó, Cremusic nổi lên như một đơn vị tiên phong, bền bỉ theo đuổi con đường đưa nhạc kịch tiếp cận trẻ mầm non một cách bài bản, khoa học và phù hợp với đặc thù tâm lý lứa tuổi.

Nhạc kịch trong giáo dục trẻ em: Từ xu hướng toàn cầu đến trong nước

Trên thế giới, nhạc kịch từ lâu đã được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục nghệ thuật dành cho trẻ em. Tại Mỹ, Anh, Úc, Canada và nhiều quốc gia châu Âu, nhạc kịch hiện diện linh hoạt trong trường học: từ chương trình chính khóa, hoạt động ngoại khóa đến các mô hình đào tạo kỹ năng mềm.

Với đặc trưng tiếp cận đa giác quan, nhạc kịch giúp trẻ học bằng cảm xúc, bằng chuyển động, bằng ngôn ngữ và tương tác xã hội - hoàn toàn phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, lấy trải nghiệm làm trung tâm và tôn trọng nhịp phát triển tự nhiên của trẻ.

Tại Việt Nam, nội dung các vở diễn cũng ngày càng đa dạng, hình thức dàn dựng hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ nhỏ chỉ khoảng 2 tuổi cho tới thanh thiếu niên và người lớn. Có thể kể đến một số đơn vị tiêu biểu như The Youniverse, Sân khấu nhạc kịch Lấp Lánh, Rose Media, Nhà hát Tuổi trẻ, Arttown… Đặc biệt, ngoài các vở nhạc kịch kinh điển được mua bản quyền, đã có nhiều vở được viết lên và sản xuất bởi chính con người Việt Nam.

Cremusic - Hướng đi riêng cho giáo dục mầm non

Trong bối cảnh chung ấy, song song với mục tiêu giáo dục âm nhạc mầm non nhằm đồng hành và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua âm nhạc, Cremusic còn lựa chọn một hướng đi riêng: đưa nhạc kịch tiếp cận trẻ mầm non như một hình thức giáo dục nghệ thuật, không đặt nặng yếu tố biểu diễn chuyên nghiệp. Các chương trình nhạc kịch của Cremusic được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu tâm lý, độ tuổi và khả năng tiếp nhận của trẻ, giúp trẻ bộc lộ cảm xúc, rèn luyện năng lực nghệ thuật và nuôi dưỡng sự tự tin một cách tự nhiên.

Những vở nhạc kịch tạo dấu ấn thương hiệu

Trong hành trình nhiều năm đưa nhạc kịch đến gần trẻ thơ, Cremusic đã ghi dấu ấn rõ nét bằng hàng loạt chương trình quy mô, được đầu tư chỉn chu cả về nội dung nghệ thuật lẫn giá trị giáo dục:

1. Nhạc kịch Voi học múa Ba-lê: Mở đầu chuỗi nhạc kịch trong series "Một chuyến rong chơi", thu hút gần 500 khán giả, với quy mô sân khấu lên tới 150 diễn viên nhí.

2. Nhạc kịch Chuyện mùa trăng: Chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của tác giả Chiều Xuân, mang đậm không khí Trung thu, đón tiếp gần 1.000 khán giả và quy tụ khoảng 200 diễn viên nhí.

3. Nhạc kịch Chiếc ổ rơm ấm áp: Đón hơn 1.600 khán giả, quy mô hơn 300 diễn viên nhí và được lựa chọn tham gia Gala cuối năm của VTV.

4. Nhạc kịch Ai chờ trăng tới?: Tiếp tục ghi dấu với hơn 1.600 khán giả, sự quan tâm của gần 10 đơn vị báo chí – truyền thông, cùng quy mô sân khấu hơn 300 diễn viên nhí.

5. Nhạc kịch Trong những lùm cỏ xanh: Công diễn trong một đêm duy nhất nhưng vẫn thu hút hơn 700 khán giả, với sân khấu quy mô hơn 300 diễn viên nhí.

6. Nhạc kịch Một chuyến rong chơi: Tác phẩm chuyển thể từ sách cùng tên của tác giả Kat Ha, trở thành cột mốc đặc biệt khi đón tiếp hơn 10.000 khán giả và huy động hơn 400 diễn viên nhí tham gia.

Đồng hành cùng những đối tác giáo dục uy tín

Trong hành trình ấy, Cremusic còn tích cực đồng hành cùng nhiều hệ thống và trường học uy tín trên cả nước để đưa nhạc kịch vào các sự kiện và hoạt động giáo dục quan trọng. Tiêu biểu như Vinschool, GCA, VietGenius, Lâm Tỳ Ni (Huế), Sao Việt (Hải Phòng), Casa Dei Sol Montessori (Đà Lạt)…

Những sự hợp tác này góp phần mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật cho trẻ, đồng thời khẳng định tính ứng dụng và giá trị bền vững của nhạc kịch trong giáo dục mầm non.

Phát triển hướng tiếp cận giáo dục bền vững - Chương trình Kịch truyện Âm nhạc

Tiếp nối hành trình ấy, Cremusic hiện đang triển khai chương trình Kịch truyện Âm nhạc - một mô hình giáo dục sử dụng nhạc kịch như hình thức báo cáo kết quả học tập của trẻ. Toàn bộ nội dung giảng dạy được xây dựng thành những câu chuyện xuyên suốt, lồng ghép hoạt động kịch - nghệ với chất liệu văn hóa Việt Nam, phù hợp với tâm sinh lý trẻ em Việt.

Chương trình sở hữu hệ thống học liệu bài bản, được số hóa, âm nhạc sáng tác độc quyền và mô hình chuyển giao linh hoạt cho nhà trường. Đây được xem là bước đi mang tính dài hạn, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững và chiều sâu giáo dục của Cremusic.

Với khát vọng lan tỏa những giá trị nghệ thuật chân chính, Cremusic lựa chọn đồng hành cùng trẻ từ những năm tháng đầu đời, mang đến cho trẻ những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc và ý nghĩa. Từ đó, từng bước ươm mầm nên những thế hệ trẻ hạnh phúc hơn, tự tin hơn và sáng tạo hơn mỗi ngày.