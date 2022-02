Những cuộc vượt cạn ngoạn mục ở bệnh viện có dịch vụ thai sản lọt “Top 10 tin dùng Việt Nam 2021”

Họ đều có điểm chung: vào phòng sinh trong tình trạng cấp bách nhưng đã chạm đích thành công nhờ nghị lực phi thường và sự hỗ trợ hết mình của các y bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng tại Hà Nội.



Vượt cạn ngoạn mục hay những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Câu chuyện đầu tiên xin được kể về cuộc vượt cạn của sản phụ Nguyễn Thị Kim Nhung (28 tuổi, Mê Linh) mang thai IVF lần đầu, tiền sử rối loạn đông máu, bị bong nhau non khi 36 tuần - loại cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp. Do sức khỏe sản phụ và thai nhi tiên lượng xấu nên ngay lập tức chuyển mổ cấp cứu. Em bé nhanh chóng được đưa ra bên ngoài an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện ổ bụng sản phụ có dịch hồng, máu cục tụ sau nhau, nước ối lẫn máu, các vết tím rải rác toàn bộ thân tử cung tưởng phải cắt tử cung. Nhưng với tinh thần "còn nước, còn tát", hạn chế tối đa ảnh hưởng lâu dài cho sản phụ, bác sĩ mổ chính cùng ekip đã kiên trì xử lý thành công khu vực máu cục, giữ lại được tử cung cho sản phụ. Hậu phẫu, sản phụ tỉnh táo và sức khỏe ổn định. Hạnh phúc hơn là em bé sau gần 1 tuần chăm sóc tại phòng hồi sức sơ sinh vì suy hô hấp đã được xuất viện về nhà cùng mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Chuyên gia sản phụ khoa BVĐK Phương Đông) cùng ekip đang tập trung cao độ để làm nên cuộc chạm đích bình an cho sản phụ Nguyễn Thị Kim Nhung.

Cũng là trường hợp đẻ cấp cứu khẩn cấp, chuyện vượt cạn của sản phụ Nguyễn Thanh Thúy (30 tuổi, Hà Nội) còn khiến người ngoài cũng cảm thấy lo lắng "rụng rời chân tay" hơn bởi là thai đôi chuyển dạ khi mới 35 tuần, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, phù nề toàn thân, protein niệu 1g/l, huyết áp cao, nguy cơ sản giật, đờ tử cung, băng huyết,... Phải nói rằng, sức khỏe của người mẹ khi ca mổ chuẩn bị bắt đầu thực sự rất tệ. Không chỉ bác sĩ sản khoa mà bác sĩ gây mê hồi sức cũng phải cân nhắc giữa việc gây tê hay gây mê. Do việc gây tê khi đó khá nguy hiểm nhưng gây mê lại khiến thai nhi có thể bị ngạt,... Cuối cùng, các bác sĩ thống nhất gây tê cho sản phụ nhưng vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chuyển gây mê nếu tình huống xấu hơn xảy ra.

Sau những phút cân não, gắng hết sức mình, ca mổ đẻ đầy hiểm nghèo cũng thành công ngoài mong đợi. Một bé nặng 3kg, một bé nặng 2.6kg cất tiếng khóc chào đời, sản phụ vẫn nhận thức bình thường, các chỉ số ở mức an toàn.

Sản phụ Nguyễn Thanh Thúy hạnh phúc bên con, mọi nguy cơ đã được hóa giải.

Kể về bệnh viện - nơi đã chứng kiến những cuộc vượt cạn ngoạn mục và có dịch vụ thai sản trọn gói đạt "Top 10 tin dùng Việt Nam 2021"

Tiết lộ thêm về bệnh viện diễn ra các câu chuyện vượt cạn ngoạn mục vừa kể trên - bệnh viện đa khoa Phương Đông. Đây là bệnh viện khách sạn quy mô lớn với khuôn viên xanh rộng gần 100.000m2 khiến bất cứ ai cũng có cảm giác thoải mái, đi viện mà như đang nghỉ dưỡng. Bệnh viện gồm đầy đủ chuyên khoa Nhi, Nội, Ngoại, Mắt tai mũi họng,... Trong đó, khoa Phụ sản được ví như một bệnh viện phụ sản thu nhỏ đã chào đón hàng vạn em bé chào đời bình an, làm nên hành trình đón con viên mãn cho hàng vạn gia đình.

Đặc biệt, dịch vụ thai sản trọn gói Phương Đông dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng đã nhận được sự tin tưởng của nhiều gia đình ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với đội ngũ chuyên gia sản khoa hàng đầu có thâm niên công tác tại các bệnh viện phụ sản tuyến trung ương; dịch vụ chăm sóc toàn diện; không gian phòng lưu viện sau sinh tiện nghi cùng nhiều phản hồi tốt; vừa qua, dịch vụ thai sản trọn gói Phương Đông vinh dự nhận danh hiệu "Top 10 tin dùng Việt Nam 2021".

Một trong những không gian tiện nghi của phòng nội trú sau sinh tại bệnh viện Phương Đông khiến nhiều mẹ bầu trầm trồ.

Theo tìm hiểu, các gói thai sản Phương Đông được xây dựng bởi chuyên gia sản phụ khoa, dựa trên nguyện vọng của mẹ bầu, theo tiêu chí an toàn cho mẹ, tốt nhất cho con, hạnh phúc trọn vẹn cho cả gia đình. Với nhiều gói tùy theo tuần thai, tối ưu quyền lợi để mẹ có thể thoải mái cân nhắc cùng chương trình ưu đãi thường xuyên áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo lãnh giúp tiết kiệm tối đa chi phí.

Có thể kể ngay chương trình ưu đãi mừng sinh nhật bệnh viện tròn 3 tuổi và ra mắt cổng y tế số online.benhvienphuongdong.vn sắp tới đây thực sự giúp các gia đình giảm được một khoản đáng kể: gói thai sản giảm 35% và được miễn phí đổi phòng riêng, chiếu plasma, bốc thăm trúng thưởng quà đi sinh giá trị (Chỉ trong ngày 28.2.2022).

