Những chiếc túi “chất chơi” bạn không thể bỏ qua trong hè này

Bí quyết 1: less is more - ít màu sắc nhưng vẫn nổi bật

Tú Hảo chính xác là một "trendsetter" trong làng thời trang Việt. Cô nàng luôn chịu khó bứt phá bản thân, trải nghiệm đa dạng phong cách để luôn nổi bật giữa đám đông.

Mùa hè này, Tú Hảo đem đến các fan thời trang của mình một set trang phục lưới ren xuyên thấu trẻ trung kiểu dáng basic, phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng xứ nhiệt đới.

Bí quyết 2: Phụ kiện đa ứng dụng

Đi kèm outfits là chiếc túi Tampa Bucket Bag nhỏ gọn mà vẫn chứa đựng cả thế giới từ nhà Pedro. Khác với hình ảnh ‘tắc kè hoa’ tại các sự kiện thời trang, Tú Hảo của mùa hè sở hữu nét đẹp dịu dàng tinh nghịch và thu hút một cách kỳ lạ.

Tampa Bucket Bag được nhà Pedro ưu ái gọi là chiếc túi hoàn hảo cho những chuyến đi bởi bên trong đủ rộng cho các vật dụng cá nhân cần thiết, thiết kế thanh lịch trang nhã, phù hợp hoàn cảnh từ dạo phố đến tiệc tùng. Đây là một trong những "tác phẩm" độc đáo mà nhà Pedro muốn dành tặng cho phái đẹp.

Bí quyết 3: Matching - sự hòa hợp của phụ kiện

Sau The Face,Tú Hảo ngày càng chứng tỏ vị thế trend-setter với gưu thời trang tinh tế của mình. Để thể hiện trọn vẹn nét phóng khoáng của một ‘summer girl’, học trò Lan Khuê chọn phối cùng giày sandals đan dây cùng BST với túi xách.

Phối các phụ kiện của cùng collection là một bí quyết để tiết kiệm thời gian và cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là đối với những cô nàng bận rộn, Fashionista Tú Hảo chia sẻ thêm.

Bên cạnh những bí quyết trên, cô nàng Tú Hảo còn gợi ý thêm một vài món phụ kiện phi giới tính, tiện dụng và thời trang có thể đồng hành cùng bạn trong mọi cuộc vui:

Tampa Bucket Bag - hài hòa cho tất cả

Mẫu túi Mini Tampa Bucket Bag với hai màu đen và vàng của Pedro sẽ mang đến phong cách thời trang ấn tượng nhất cho bạn trong mùa hè này. Với thiết kế dạng hình ống nhỏ nhắn, đây là một trong những tác phẩm độc đáo sẽ mang đến sự hài hòa cho bất kỳ bộ trang phục nào mà nó được kết hợp cùng.

Riata Hobo Bag - siêu phẩm của cô nàng cá tính

Lấy cảm hứng từ vòng xoay bất tận của mùa hè, thể hiện nét dịu dàng, vui nhộn nhưng cũng không kém phần tinh tế, Túi Riata là món phụ kiện thời trang thiết yếu của các quý cô thời thượng.

Là phụ kiện lý tưởng để chuẩn bị cho một chuyến du lịch mùa hè, Riata nổi bật với thiết kế dây thừng độc đáo được kết hợp tinh tế với chi tiết lưới xuyên thấu tạo hiệu ứng bắt mắt. Riata Boho Bag được thiết kế theo hai kích cỡ S và M, phù hợp nhu cầu đa dạng của các quý cô.

Pinto Mini Shoulder Bag - đơn giản mà nổi bật

Pinto Mini Shoulder Bag trong BST mùa hè 20022 của thương hiệu Pedro với dây đeo có thể điều chỉnh và tháo rời sẽ là chiếc túi lý tưởng cho mọi outfit của bạn. Với thiết kế nhỏ nhắn, trang trí tinh tế cùng màu sắc thanh lịch, nhẹ nhàng, chiếc túi như một phụ kiện hỗ trợ tôn lên phong cách cá nhân của bạn một cách tự nhiên.

Fabric Backpack (Balo vải) - phong cách phi giới tính

Ba lô được xem là món phụ kiện ‘quốc dân’ bởi tính đơn giản, tiện dụng, phù hợp cho mọi hoàn cảnh. Vì vậy mà các thiết kế và kiểu dáng của balo ngày càng được giới thời trang chuyên nghiệp quan tâm phát triển, điển hình là phiên bản Pedro Fabric Backpack với họa tiết hoa lá mùa hè nhiệt đới. Với kiểu dáng unisex thích hợp để diện trong nhiều dịp, đây là chiếc balo được săn đón số một trong mùa hè này.

Messenger Bag - Chiếc túi cổ điển của người bận rộn

Kiểu dáng cổ điển, Messenger Bag trong BST mới của Pedro là món phụ kiện thích hợp cho những tín đồ thời trang bận rộn. Kích thước vừa đủ một chiếc laptop, thích hợp mang theo trong những chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng du lịch.

Theo đuổi gu thời trang hiện đại, bộ sưu tập Hè 2022 của Pedro hướng đến một phong cách mới tự tin, năng động. BST với tiêu chí "Một ngày mai mới" đã thể hiện niềm vui và hy vọng của một mùa hè bất tận và tràn đầy năng lượng. BST được "tô vẽ" bởi những sắc màu và kiểu dáng đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Tin chắc rằng với tinh thần này, những chiếc túi từ Pedro sẽ đem lại trải nghiệm đặc biệt cho người sở hữu nó.

Các bạn có thể tham khảo BST mới nhất của PEDRO tại đây

Hoặc đến các cửa hàng Pedro chính hãng tại:

Saigon Centre, Ô 05, Tầng 2, 65 Lê Lợi, Q.1, HCM

Vincom Centre Đồng Khởi, B1-26-27, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM

Vincom Megamall Thảo Điền, Ô 19, Tầng 1, 115 Xa lộ Hà Nội, HCM

37 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Q.1, HCM

Crescent Mall, GF-25B, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Q.7, HCM

SC Vivo City, 01-18, Tầng 1, SC VivoCity, Q.7, HCM

Vạn Hạnh Mall, Ô 09, Tầng 1, Q.10, HCM

390 Lê Văn Sỹ, phường 14, Q.3, HCM

273 -275 Hai Bà Trưng, P6, Q.3, HCM

Aeon Tân Phú, 330 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, HCM

Aeon Hà Đông, T137 Dương Nội, Hà Đông, HN

B1-TĐ-28-30, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, HN

SO-04, Tầng trệt, TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, HN

B1-R6-03 Vincom Mega Mall Royal City, HN

Ô L1-07 Vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN

G5, Tầng trệt, TTTM Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Đà Nẵng

Aeon Mall Lê Chân Hải Phòng, T163, Tầng 1, Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Q.Lê Chân, Hải Phòng

Vincom Xuân Khánh, L1-02B, 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Aeon Mall Binh Duong Canary, 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

Ba Cu, Vũng Tàu, 173 Ba Cu, Phường 4, Vũng Tàu

https://afamily.vn/nhung-chiec-tui-chat-choi-ban-khong-the-bo-qua-trong-he-nay-20220528121803854.chn