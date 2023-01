Trong đợt quảng bá ca khúc Ring My Bell , Minah (Girl's Day) khiến người xem phải đỏ mặt khi mặc quần short ngắn lộ vòng ba mà không có đồ bảo hộ. Thời gian này, cô còn gây tranh cãi khi diễn vũ đạo sexy ca khúc I Am A Woman Too trên đường phố Seoul, bên ngoài rạp Myeongdong Arts. Một số người đi đường cho biết họ không thoải mái trước vũ đạo của Minah và mong rằng cô xuất hiện tế nhị hơn. Ảnh: Dispatch.