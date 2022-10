Những câu chuyện ẩn sau 7 'bộ cánh' nổi tiếng nhất của Marilyn Monroe

The Seven Year Itch, 1955

Bộ váy Marilyn Monroe mặc trong bộ phim này là nguồn cơn của sự mâu thuẫn giữa cô và cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio – chồng của nữ diễn viên thời điểm đó. Có tin đồn cho rằng Joe không thích bộ váy này và Marilyn đã phải mặc đến 2 bộ nội y để anh không thêm tức giận. Chiếc váy sau đó đã được đấu giá lên tới 5,52 triệu USD.



Some Like It Hot, 1959

Mặc dù đang mang thai trong thời gian quay Some Like It Hot nhưng Monroe vẫn mặc một số bộ trang phục khá táo bạo, thậm chí đến mức khiến bộ phim bị cấm chiếu ở một số khu vực.



The Prince and The Showgirl, 1957

Trang phục cho The Prince và The Showgirl được thực hiện bởi nhà thiết kế trang phục người Anh Beatrice Dawson. Thực hiện dự án này là một thử thách lớn đối với Beatrice bởi trong quá trình quay phim, cân nặng của Monroe dao động liên tục. Vì vậy, Beatrice không có lựa chọn nào khác ngoài việc may nhiều bộ váy giống hệt nhau với các kích cỡ khác nhau.



Something’s Got to Give, 1962

Chiếc váy lụa in hoa do nhà thiết kế trang phục Hollywood Jean Louis thiết kế là trang phục được Marilyn diện trong bộ phim cuối cùng mà cô tham gia – một bộ phim không bao giờ được phát hành. Được biết, nữ diễn viên đã bị đuổi khỏi hãng phim và khi hãng muốn mời cô quay trở lại, cô đã qua đời. Chiếc váy "bị nguyền rủa" này sau đó đã được bán trong buổi đấu giá với giá 358.000 USD.



Gentlemen Prefer Blondes, 1953

Chiếc váy màu cam đính cườm là một trong những điểm nhấn của Gentlemen Prefer Blondes. Marilyn yêu thích chiếc váy đến nỗi cô đã nhờ nhà thiết kế, cũng là bạn thân của cô, William Travilla, tạo một bản sao với màu sắc khác. Nếu quan sát kỹ, người xem có thể thấy một lớp lót màu nude ở vùng khe ngực nhằm giúp nữ diễn viên tự tin hơn.



Chiếc váy xếp ly màu vàng này cũng được làm đặc biệt cho Gentlemen Prefer Blondes. Tuy nhiên, vì quá táo bạo, mọi cảnh quay có sự xuất hiện của chiếc váy đều bị xóa, chỉ trừ khoảng 10 giây quay từ đằng sau của nó. Monroe yêu thích chiếc váy đến nỗi cô muốn mặc nó cho Lễ trao giải Photoplay năm 1953.



Đặc biệt: Chiếc váy nổi tiếng bậc nhất

Chiếc váy màu nude mà Marilyn đã mặc khi hát “Happy Birthday” có lẽ là một trong những bộ trang phục nổi tiếng nhất từ thế kỷ 20. Khi đưa ra yêu cầu với nhà thiết kế Jean Louis, cô nói: “Tôi muốn anh thiết kế một chiếc váy lịch sử thực sự, một chiếc váy lộng lẫy có một không hai và chỉ Marilyn Monroe mới có thể mặc”.



Khi chiếc váy được tạo ra, nữ diễn viên quyết định không mặc bất cứ thứ gì bên dưới nó, vì nó hoàn toàn vừa vặn với cô. Marilyn thông báo với những người tổ chức sự kiện rằng cô sẽ mặc một chiếc váy đơn giản với cổ áo cao nhưng sau đó, cô bước lên sân khấu, cởi bỏ chiếc áo khoác lông màu trắng khiến mọi người vô cùng sửng sốt.