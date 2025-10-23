Những bộ suit của Doanh nhân Viết Vương: Chi tiết đắt giá trong đám cưới gây chú ý bậc nhất showbiz Việt

Những ngày gần đây, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là sự kiện được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Không chỉ bởi cô dâu là một trong những nàng hậu được yêu mến nhất Vbiz, còn chú rể lại là thiếu gia nhà tập đoàn nghìn tỷ, mà mọi chi tiết trong lễ cưới đều toát lên vẻ xa hoa, chỉn chu và đẳng cấp.

Bên cạnh không gian cưới lộng lẫy cùng dàn khách mời toàn sao đình đám, gu thời trang cưới của cặp đôi cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nếu Hoa hậu Đỗ Hà khiến ai nấy trầm trồ với ba bộ váy cưới kiêu sa, tôn vinh nhan sắc ngọt ngào, thì chú rể Nguyễn Viết Vương cũng khiến dân tình “gật gù khen ngợi” khi đầu tư tới ba bộ suit riêng biệt – thể hiện rõ phong thái quý ông lịch lãm và tinh tế trong từng khoảnh khắc trọng đại.

Để chuẩn bị cho hành trình trọng đại, doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tìm đến Kim x KIM và Kim Bespoke, hai thương hiệu thời trang may đo cao cấp được nhiều doanh nhân và nghệ sĩ lựa chọn. Trong suốt quá trình chuẩn bị, anh và đội ngũ thiết kế của Kim đã cùng nhau xây dựng concept trang phục thể hiện trọn vẹn phong thái chuẩn quý ông sang trọng, điềm tĩnh và tinh tế.

Bộ trang phục trong Lễ đón dâu tại nhà gái

Bộ suit được thiết kế theo cấu trúc hai hàng khuy (double-breasted) cùng phần ve nhọn cổ điển, giúp điều chỉnh tỉ lệ cơ thể và tạo cảm giác vai rộng, dáng đứng vững vàng hơn. Màu charcoal grey được lựa chọn khéo léo để tôn làn da, đồng thời mang đến vẻ trầm tĩnh, sang trọng, một lựa chọn hoàn hảo cho buổi lễ diễn ra vào buổi sáng. Bộ trang phục được may bởi chất liệu wool (sợi dệt từ lông cừu), chuẩn bị trong 14 ngày, tương đương 336 giờ để hoàn thiện tất cả những chi tiết nhỏ nhất.

Từng chi tiết của bộ trang phục, từ độ rủ của chất liệu đến vị trí khuy áo, đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tôn lên phong thái tự tin, không phô trương, tập trung vào chất lượng của người mặc. Khi ánh sáng sớm chiếu qua, sắc xám than phản chiếu tạo nên một cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ được sự cổ điển cần có.

Suit đen đặc biệt cho buổi tiệc tối đón khách

Sau nghi thức rước dâu buổi sáng, doanh nhân Nguyễn Viết Vương tiếp tục xuất hiện trong buổi đón khách với diện mạo chỉn chu trong bộ suit đen 3 mảnh single-breasted. Màu đen tuyền gam màu kinh điển của sự sang trọng được xử lý với sắc độ vừa đủ để không quá lạnh, nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và quyền lực. Thiết kế một hàng khuy (single-breasted) cùng form dáng slim vừa vặn giúp tôn dáng, mang lại cảm giác thanh thoát và tự nhiên cho người mặc.

Điểm nhấn tinh tế nằm ở chiếc gile cùng tông bên trong, tạo hiệu ứng layering gọn gàng và cân đối, kết hợp cùng cà vạt trắng và sơ mi trắng tinh một sự đối lập nhẹ nhàng đủ để vừa giữ màu sắc tương phản vừa hòa hợp với trang phục cô dâu. Bộ trang phục không chỉ thể hiện sự chuẩn mực của một buổi lễ trọng đại, mà còn phản chiếu đúng tinh thần “understated elegance” sang trọng trong sự điềm tĩnh, đẳng cấp mà không cần phô trương.

Bộ suit đen được thực hiện bởi Kim x KIM và Kim Bespoke, sử dụng chất liệu pure wool cao cấp với độ mảnh sợi Super 130s – loại vải mang đến cảm giác mềm mịn nhưng vẫn giữ form hoàn hảo trong suốt nhiều giờ di chuyển. Các đường cắt chính xác ở vai, ngực và eo được đội ngũ thợ thủ công cân chỉnh tỉ lệ từng milimet để bảo đảm sự cân đối tự nhiên giữa hình thể và trang phục.

Tuxedo đen double-breasted – Đỉnh cao của sự chuẩn mực và phong độ

Khi ánh đèn tiệc tối bừng sáng, doanh nhân Nguyễn Viết Vương xuất hiện với diện mạo đĩnh đạc trong bộ tuxedo đen có thiết kế double-breasted và ve nhọn may bằng satin nổi bật. Thiết kế mang đậm tinh thần cổ điển của quý ông châu Âu. Cấu trúc hai hàng khuy tạo tỉ lệ hoàn hảo, tôn bờ vai và vóc dáng vững chãi, trong khi phần ve áo satin bắt sáng tinh tế, phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ nơi lễ đường. Mỗi chuyển động của chú rể đều toát lên sự tự tin, điềm đạm và sang trọng.

Lớp vải wool đen cao cấp kết hợp chi tiết satin trên ve áo và khuy cài tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế, vừa sang trọng, vừa chuẩn mực. Không chạy theo xu hướng, thiết kế thể hiện triết lý mà Kim Bespoke luôn theo đuổi: thời trang dành cho người đàn ông bản lĩnh, biết chọn sự tinh tế làm ngôn ngữ của phong cách.

Khoảnh khắc Viết Vương sánh đôi cùng hoa hậu Đỗ Thị Hà trong bộ tuxedo này, hình ảnh quý ông hiện đại – tự tin, điềm tĩnh và tràn đầy cảm xúc – đã trở thành điểm nhấn hoàn hảo khép lại hành trình của một đám cưới cổ tích.

Dấu ấn của nghệ thuật may đo từ Kim Bespoke và Kim x KIM

Ở Kim Bespoke và Kim x KIM, mỗi bộ suit không chỉ là một thiết kế thời trang mà là tác phẩm được tạo nên duy nhất cho một người và một khoảnh khắc đặc biệt. Quy trình may đo cao cấp, từ đo đạc, dựng phom đến hoàn thiện thủ công, được thực hiện tỉ mỉ qua hàng trăm giờ lao động, để mỗi chi tiết đều mang dấu ấn cá nhân không thể lặp lại.

Với những người đàn ông theo đuổi phong cách tinh giản, sự tinh tế trong từng đường chỉ, độ rủ của vải hay ve áo satin được xử lý hoàn hảo chính là thứ làm nên giá trị thật sự của nghệ thuật may đo. Đó là sự sang trọng, là vẻ đẹp được thể hiện bằng sự chuẩn mực, cân đối và mang đầy cảm xúc.

Từ những lễ cưới trọng đại đến những dấu mốc đáng nhớ, Kim Bespoke và Kim x KIM luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất giúp người đàn ông tìm thấy phiên bản chỉn chu, tự tin và phong độ nhất của chính mình.