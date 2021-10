Nhóc tỳ 4 tuổi vào vai bé Thy trong "Hương vị tình thân": Mix đồ chất hơn cả mẹ, chủ động xin trích tiền cát-xê khủng làm 1 việc bất ngờ

Mẫu nhí đình đám được khen ngợi hết lời trong "Hương vị tình thân"



Bộ phim truyền hình "Hương vị tình thân" vẫn đang tiếp tục gây sốt, tạo nên hiệu ứng hiếm có trong thời điểm hiện tại.

Cùng với dàn diễn viên chính siêu khủng tạo nên thành công của phim, khán giả cũng đặc biệt chú ý đến bé gái vào vai Khánh Thy hồi bé. Cô bé xuất hiện với hình ảnh vô cùng dễ thương, diễn xuất tự nhiên đã tạo được nhiều tình cảm với khán giả dù chỉ lộ diện trong 1 phân đoạn ngắn.

Danh tính của diễn viên nhí này ngay sau đó được tìm ra là mẫu nhí đình đám Hà thành Cherry An Nhiên (4 tuổi).

Mẫu nhí xuất hiện trong "Hương vị tình thân" gây sốt.

Thật bất ngờ, hình ảnh của cô bé này và Thu Quỳnh ngoài đời hồi nhỏ giống nhau đến ngỡ ngàng. Nhiều khán giả khen đoàn phim chăm chút từng chi tiết nhỏ trong việc lựa chọn diễn viên.

Hình ảnh giống nhau đến ngỡ ngàng của An Nhiên (trái) và Khánh Thy (phải).

Kể về cơ duyên con gái xuất hiện trong bộ phim, chị Ly Ly hào hứng: "An Nhiên nhận được lời mời vào vai bé Thy khá tình cờ qua 1 bức hình mẹ gửi đạo diễn. Con nhận được tin vui này chỉ trước 1 đêm ghi hình".

Vốn là mẫu nhí nổi tiếng Hà thành, ngay khi xuất hiện trong "Hương vị tình thân" thì hình ảnh của bé càng được rần rần chú ý.

Thực tế, từ khi 5 tháng tuổi đã bén duyên với nghệ thuật khi An Nhiên đã có công việc kiếm được đầu tiên và được trả số tiền khá lớn là 7 triệu đồng. Từ khi lên 2, cô bé xuất hiện nhiều hơn ở các hình ảnh, TVC quảng cáo của những nhãn hàng nổi tiếng, trong những show diễn thời trang lớn như Vietnam Junior Fashion Week 10, Fashion Show đôi chân biết hát, Tuần lễ di sản văn hóa Việt Nam 2019,…

Hình ảnh vô cùng thần thái của mẫu nhí đình đám.

Nhóc tỳ vốn là mẫu nhí quen mặt với nhiều người.

Chị Ly Ly tiết lộ, bản thân thường giúp con cân bằng thời gian quay, chụp với thời gian riêng tư, vui chơi của bé để con vừa thỏa mãn đam mê, vừa đảm bảo sức khỏe.

Nhờ đắt show nên thu nhập của cô bé dao động từ 35-50 triệu đồng mỗi tháng. "Mình rất vui vì An Nhiên có ý thức với số tiền mình kiếm ra. Tuy nhỏ tuổi nhưng con đã nhiều lần đề nghị mẹ trích 1 phần cát-xê của mình để tặng quà cho mọi người và tham gia từ thiện nữa", mẹ bé bật mí.

Cô bé 4 tuổi có gu thời trang siêu độc, thích tự mix đồ

Nói thêm về cô con gái, chị Ly Ly cho biết, từ nhỏ An Nhiên đã bộc lộ sự cá tính, nhanh nhẹn. Chị cũng thường xuyên chia sẻ những đoạn hội thoại của hai mẹ con trên trang Facebook cá nhân cho thấy cô bé có phần lém lỉnh, trưởng thành hơn tuổi.

An Nhiên là 1 cô bé cá tính.

Có gu thời trang, cô bé 4 tuổi xuất hiện lúc nào cũng chất lừ.

Cùng với đó, ngay từ khi 2 tuổi, An Nhiên đã thích tự chọn đồ mình mặc mỗi khi đi tắm. Lớn hơn, nhóc tỳ này còn thích tự mix đồ để đi chơi, đi chụp hình.



Chị Ly Ly kể: "An Nhiên từng tham gia thử thách mix đồ của một nhãn hàng thời trang mà không có sự giúp đỡ, tư vấn của mẹ. Điều mẹ khá bất ngờ là khi diện mạo của con xuất hiện khi kết thúc phần thi khá ấn tượng, ngoài sức tưởng tượng của mình. Toàn bộ trang phục của An Nhiên trong phim "Hương vị tình thân" cũng đều do bé tự chuẩn bị vì đồ của bé cũng khá phù hợp với yêu cầu của cảnh quay".

Hiện tại, "tay nghề" stylist của An Nhiên đã khéo léo hơn nên không ít lần mẹ phải thừa nhận con phối đồ còn đẹp hơn cả mẹ.