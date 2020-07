Nhờ công Jisoo lăng xê, kẹp tóc nơ "sến rện" lại thành hot trend khiến nàng nào cũng muốn bắt chước theo

Trở lại với ca khúc "How You Like That", Jisoo cũng tạo thành hot trend với kiểu cặp tóc đính nơ. Thay vì cặp phía sau gáy như bình thường, Jisoo lại biến tấu với kiểu cặp ở 2 bên tóc mai mang đến hình ảnh vừa xinh xẻo lại vừa cá tính. Được Jisoo lăng xê từ ảnh teaser cho đến khi dự sự kiện, cặp tóc nơ cũng thành hot item được nhiều nàng tìm mua.

Kiểu cặp tóc 2 bên tóc mai với kẹp tóc nơ là hot trend được Jisoo lăng xê trong How You Like That.

Kết hợp cùng phần tóc mái "râu gián" bay bay và phần cặp tóc nơ 2 bên mang đến cảm giác nữ tính, xinh xẻo lại lạ mắt.

Diện váy vóc điệu đà thì kiểu tóc này lại giúp cô nàng thêm vài phần tiểu thư, nữ tính.

Nếu cũng đang tăm tia món phụ kiện này thì dưới đây là một số địa chỉ mà bạn có thể tham khảo.



Nơi mua: annajolieboutique



Nơi mua: Owls Shop