Nhờ 4 lọ kem nền này: Rosé, Suzy, Jennie... và loạt sao Hàn có làn da mướt mát, đẹp đến mức filter mất việc

Kem nền YSL All Hours Glow Foundation

Kem nền YSL All Hours Glow (bản nắp hồng) là item được Rosé BLACKPINK đặc biệt yêu thích nhờ khả năng tạo lớp nền mịn đẹp và bền bỉ. Sản phẩm ghi điểm với độ che phủ ấn tượng nhưng vẫn giữ được cảm giác mỏng nhẹ, giúp che đi các khuyết điểm như mụn, tàn nhang hay lỗ chân lông to mà không làm lớp nền bị dày hay nặng mặt. Lớp finish matte, hỗ trợ kiềm dầu tốt, giữ cho làn da luôn khô ráo và đều - bền màu suốt nhiều giờ. Đặc biệt, độ bám cao và khả năng hạn chế xuống tone giúp lớp nền duy trì vẻ tươi tắn, tự nhiên từ sáng đến tối. Vì là sản phẩm high-end nên em này không thể có giá "học sinh sinh viên". Tuy nhiên đây là item "đắt xắt ra miếng", nên nếu có điều kiện, bạn hãy cứ đầu tư, chắc chắn sẽ không hối hận chút nào đâu nhé.

Kem nền Natasha Denona Hy-glam Foundation

Trong 1 clip viral trên MXH về lớp kem nền căng bóng, bôi như không bôi của "tình đầu quốc dân" Suzy, hội chị em phải lùng sục tìm info của sản phẩm này ngay lập tức. Và item được sử dụng ở đây chính là kem nền Natasha Denona Hy-glam, nổi bật với việc cho ra 1 lớp nền mịn mướt như da thật, đồng thời vẫn giữ được độ bóng nhẹ tự nhiên đầy cuốn hút. Sản phẩm này có kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, tiệp nhanh vào da, mang lại hiệu ứng căng khỏe, trong trẻo. Độ che phủ ở mức vừa phải, đủ để làm đều màu da mà không tạo cảm giác dày mặt. Điểm đáng chú ý là lớp nền giữ được độ ẩm và độ “glow” ổn định, giúp gương mặt luôn tươi tắn, rạng rỡ tự nhiên.

Kem nền Benefit The POREfessional Foundation

Kem nền Benefit The POREfessional Foundation là vũ khí giúp Taeyeon SNSD có được làn da mịn màng không tì vết. Và đây cũng chính là bảo bối khiến cô cưng đến mức phải chia sẻ với chị em ngay trong 1 vlog về các sản phẩm mà Taeyeon yêu thích. Được biết, em kem nền của Benefit nổi bật với khả năng làm mờ lỗ chân lông, tạo hiệu ứng da mịn lì ngay sau khi tán. Kết cấu kem khá nhẹ, dễ tán nhưng vẫn đảm bảo độ che phủ tốt, giúp che đi các khuyết điểm như vùng da không đều màu hay vết thâm nhỏ. Lớp finish matte phù hợp với làn da dầu hoặc hỗn hợp, đồng thời hỗ trợ kiểm soát bóng nhờn, giữ cho lớp nền luôn khô ráo suốt nhiều giờ đồng hồ.

BB Cream Breathable Blemish Balm

BB Cream Breathable Blemish Balm của Glow là sản phẩm được nhiều makeup artist Hàn tin dùng khi make up cho các nữ idol như Jennie, Kim Ji Won hay 4 cô gái của aespa... Điểm nổi bật của item này nằm ở kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, tạo lớp nền mướt mịn và trong trẻo như da thật. Khi dùng riêng, sản phẩm vẫn đủ để làm đều màu da, mang lại hiệu ứng tự nhiên, không nặng mặt. Ngoài ra, BB cream này còn rất linh hoạt: có thể apply trực tiếp để có lớp nền nhẹ nhàng hằng ngày, hoặc mix cùng kem nền khác để tăng độ bền và điều chỉnh màu sắc theo ý muốn. Điểm cộng của sản phẩm này là mức giá khá dễ chịu, khoảng hơn 600k. Chị em có thể đầu tư để thử cảm giác có làn da đẹp như sao Hàn là thế nào nhé!

