Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của vòng chung kết World Cup 2026, cái tên Cho Gue Sung một của tuyển quốc gia Hàn Quốc một lần nữa lại được chú ý đối với truyền thông đại chúng. Ở tuổi 28, tiền đạo sinh năm 1998 vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tạm rời xa hình ảnh lãng tử quen thuộc để thử nghiệm một giao diện gai góc, phong trần hơn với mái tóc húi cua cắt sát và hàng lông mày tẩy sáng màu.

Sự thay đổi đầy táo bạo này ngay lập tức châm ngòi cho những luồng tranh luận trái chiều về sự xuống dốc của mỹ nam sân cỏ trên các diễn đàn mạng xã hội. Thế nhưng, bỏ qua những bước biến chuyển về visual của một chân sút từng là hiện tượng sau mùa World Cup 4 năm trước, không ai có thể phủ nhận một thực tế: Cho Gue Sung từng là một trong những biểu tượng thời trang thế hệ mới của làng túc cầu châu Á, sở hữu khí chất nghệ sĩ và cá tính thời trang được đánh giá là không thua kém những những diễn viên, idol thực thụ.

Cú bùng nổ vô tiền khoáng hậu tại Qatar và "phát súng" mở đường cho thời trang cao cấp

Nhìn lại cột mốc cuối năm 2022, người hâm mộ bóng đá chắc hẳn không thể quên được sự nổi tiếng "chóng mặt" theo công thức của một bộ phim điện ảnh của tiền đạo mang áo số 9. Chỉ từ một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc điển trai khi đang ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Uruguay, Cho Gue Sung bỗng chốc trở thành một hiện tượng mạng xã hội.

Sự bùng nổ ấy đạt đến đỉnh điểm sau cú đúp bàn thắng bằng đầu đẳng cấp vào lưới đội tuyển Ghana, chính thức biến anh thành "hình mẫu trong mơ" được khao khát hàng đầu tại quê nhà. Từ một cầu thủ với vài chục nghìn lượt theo dõi, trang cá nhân của ngôi sao này tăng vọt lên hàng triệu người chỉ sau một đêm.

Dù nam tiền đạo trẻ luôn khiêm tốn chia sẻ bản thân chỉ là một người bình thường và không muốn quá nổi tiếng, nhưng vẻ ngoài nam thần cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu của anh đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của các "ông lớn" làng mốt.

Ngay sau khi World Cup 2022 khép lại vào tháng 12, anh chàng lập tức "đổ bộ" các trang bìa tạp chí hàng đầu là Vogue Korea (số tháng 1/2023) và Elle Man Korea (số tháng 2/2023). Phô diễn hình thể chuẩn mực và đôi mắt một mí quyến rũ để quảng bá cho các thiết kế của Louis Vuitton và Tiffany & Co., Cho Gue Sung khẳng định anh không chỉ là một hiện tượng mạng nhất thời, mà là một nhân tố đầy tiềm năng của thế giới thời trang xa xỉ.

Kể từ bệ phóng hoàn hảo ở tuổi 24, Cho Gue Sung chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác thân thiết của Louis Vuitton. Giai đoạn từ năm 2023 đến 2025 chứng kiến một bước chuyển mình đầy mạnh mẽ trong việc định hình phong cách cá nhân của chân sút sinh năm 1998. Anh quyết định nuôi mái tóc dài bồng bềnh, một đặc điểm nhận diện thương hiệu độc bản giúp anh tỏa sáng theo một cách rất riêng.

Khác với các thần tượng K-pop thường được xây dựng theo hình tượng hoàn hảo, bóng bẩy và có phần "unisex", Cho Gue Sung lại chọn cho mình một lối đi mang đậm tính phong trần, nam tính và gai góc. Mái tóc dài lãng tử được anh diện đầy kiêu hãnh cả khi đang lăn xả, đổ mồ hôi trên sân cỏ lẫn lúc xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thời trang. Sự kết hợp giữa gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh và mái tóc phóng khoáng đã tạo nên một phong thái đậm chất nghệ sĩ.

"Quái kiệt" street style phóng khoáng và dị biệt ngoài sân cỏ

Sự sành điệu của chàng cầu thủ cao 1m89 không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi các stylist từ những fashion house, mà còn thực sự thăng hoa ở phong cách đời thường bên ngoài sân cỏ. Nam tiền đạo được đánh giá là một tay chơi gorpcore và streetwear chính hiệu với gu thẩm mỹ ổn định. Nhìn vào cách mix-match của Cho, người ta sẽ nhận ra một cái "vibe" rất đặc trưng: lãng tử, bất cần đậm chất Nhật Bản pha lẫn tinh thần City Boy đương đại. Anh chàng đặc biệt mê mẩn nghệ thuật phối layer nhiều lớp và không ngần ngại thử nghiệm những món phụ kiện kén người mặc.

Sự biến hóa này được thể hiện rõ nét qua những khoảnh khắc đời thường, nơi Cho Gue Sung chứng minh mình là một bậc thầy phối đồ khi thả dáng trên đường phố. Anh khéo léo phối chiếc áo thun cổ ôm sâu bên trong một chiếc sơ mi kẻ caro mở cúc, khoác ngoài là hoodie khóa kéo màu nâu trầm, đi cùng chiếc quần denim phom baggy rộng thùng thình bạc màu. Mái tóc dài được búi gọn phía sau càng làm tôn lên gương mặt góc cạnh, tạo nên một tổng thể vô cùng phong trần, thư thái mà không hề có cảm giác cố gồng để trở nên thời trang.

Cái tôi nghệ sĩ đầy dị biệt và nổi loạn tiếp tục được khẳng định ngay cả trong những không gian giản dị nhất như căn bếp nhỏ. Anh chàng vẫn khiến netizen trầm trồ khi biến tấu chiếc khăn lụa họa tiết monogram của nhà Louis Vuitton thành một chiếc bandana trùm đầu cá tính, kết hợp cùng chuỗi phụ kiện kim loại độc đáo trên nền một chiếc áo thun đen đơn giản. Mái tóc xoăn dài buông xõa tự nhiên lúc này mang đậm hơi thở của những fashionisto xứ Phù Tang xen lẫn sự hào nhoáng của của một hypebeast.

Không bó buộc bản thân vào một khuôn mẫu cố định, mỹ nam người Hàn còn mang đến những bản phối mang hơi hướng Bohemian đầy hoang dại. Chỉ với chiếc áo ba lỗ trắng basic kết hợp cùng quần jeans ống đứng rách gấu và giày Converse cao cổ, anh đã khéo léo nâng tầm tổng thể nhờ chiếc mũ fedora rộng vành màu be cùng chiếc kính râm dáng retro bản lớn.

Cách lên đồ này mang lại một diện mạo đầy tính nghệ thuật và nam tính. Việc chuyển sang thi đấu tại châu Âu cho câu lạc bộ FC Midtjylland từ năm 2023 cũng mang lại một làn gió mới, biến phong cách của Cho Gue Sung thành sự giao thoa thú vị giữa cái gai góc của streetwear Hàn - Nhật và sự phóng khoáng, tối giản của vùng Bắc Âu, tạo nên một hình mẫu "boyfriend material" chuẩn chỉnh.

Khi "mỹ nam mặc đẹp" tạm nhường chỗ cho bản lĩnh nhà săn bàn

Sau giai đoạn bùng nổ và định hình phong cách đỉnh cao từ năm 2023 đến 2025, bước sang năm 2026, người ta thấy một Cho Gue Sung có phần trầm lắng hơn trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân từng là nơi "gây bão" với những khung hình street style "nghìn máu" giờ đây trở nên vắng lặng, ít cập nhật hơn hẳn.

Động thái này cho thấy tiền đạo 28 tuổi đang dốc toàn bộ sự tập trung và tâm huyết cho sự nghiệp quần đùi áo số, quyết tâm cùng đội tuyển quốc gia chinh phục những nấc thang mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nét nghệ sĩ tính của một mỹ nam mặc đẹp hàng đầu châu Á tạm thời được cất đi, nhường chỗ cho bản năng sát thủ của một tiền đạo gai góc và đầy khao khát chiến thắng trên thảm cỏ xanh. Sự im ắng trên mặt trận thời trang lúc này không làm giảm đi sức hút của Cho Gue Sung, ngược lại, nó càng khiến công chúng tôn trọng bản lĩnh của một ngôi sao biết đặt hào quang sân cỏ lên trên hết.

Ảnh: IGNV, Internet