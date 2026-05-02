Nhìn lại Met Gala 2018: Một mùa đẹp "nao lòng" đến mức áp lực cho hiện tại

Met Gala 2026 đang đến rất gần. Và đúng như thông lệ mỗi năm, khi thảm đỏ còn chưa bắt đầu, internet đã rục rịch “đào mộ” những mùa cũ như một cách vừa hoài niệm, vừa đặt kỳ vọng. Trong số đó, Met Gala 2018 gần như luôn là một chuẩn mực được gọi tên đầu tiên. Không phải vì năm đó có một vài outfit xuất sắc, mà vì… gần như cả thảm đỏ đều xuất sắc.

Chủ đề “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (tạm dịch: Cơ thể thiêng liêng – Thời trang và trí tưởng tượng Công giáo) tạo ra một điểm chung đủ rõ để định hướng, nhưng vẫn đủ rộng để mỗi người kể một câu chuyện riêng. Không phải ngẫu nhiên mà mùa Met Gala này thường được gọi là “Met Gala đẹp nhất lịch sử”. Ở đây không có sự lạc đề gây tranh cãi, cũng không có những outfit bị chê “cố quá thành quá cố”. Thay vào đó là một sự đồng thuận kỳ lạ: ai cũng chơi lớn, nhưng chơi đúng hướng.

Điểm dễ nhận thấy nhất của chủ đề 2018 là tính biểu tượng rất rõ ràng. Công giáo đi kèm với những hình ảnh đã ăn sâu vào văn hóa thị giác: thánh giá, hào quang, áo choàng, kính màu nhà thờ, màu vàng ánh kim, những đường thêu hoạ tiết baroque… Tất cả tạo thành một “bộ từ vựng” mà bất kỳ nhà thiết kế hay stylist nào cũng có thể khai thác. Và khi đã có “từ điển” rõ ràng, việc sai đề gần như là điều khó xảy ra. Ảnh: X

Khi sân khấu được hội pop star bê thẳng lên thảm đỏ

Không thể không nhắc đến Rihanna – người gần như nắm chắc slot viral ở tất cả các mùa Met Gala mà cô tham dự. Năm 2018, nữ nghệ sĩ xuất hiện như một nữ giáo hoàng thời trang trong thiết kế của Maison Margiela, đội mũ mitre đính đá và khoác áo choàng thêu cầu kỳ. Đây không chỉ là một outfit đẹp – nó là một tuyên ngôn . Rihanna không diễn giải chủ đề, cô hóa thân hoàn toàn vào nó. Và chính sự dấn thân này đã biến cô thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Met Gala nói chung.

Trang phục của Rihanna được NTK John Galliano thiết kế, dựa trên 1 look nằm trong BST Dior Haute Couture Thu/Đông 2000 mà chính ông đã từng thực hiện. Ảnh: X

Katy Perry tiếp tục đẩy drama lên cực điểm với bộ cánh thiên thần từ Versace với váy vàng ánh kim và đôi cánh khổng lồ. Tất cả tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất lịch sử Met Gala. Ảnh: X

Ariana Grande chọn hướng diễn giải trực diện nhưng vẫn sang trọng với thiết kế của Vera Wang. Chiếc váy mà nữ ca sĩ mặc được in trực tiếp bức “The Last Judgment” của danh hoạ Michelangelo, biến cơ thể thành một bức tranh tôn giáo di động. Ảnh: X

Jennifer Lopez mang đến năng lượng diva với thiết kế từ thương hiệu Balmain. Nữ ca sĩ sinh năm 1970 diện chiếc váy đính đá, vai dựng mạnh mẽ và họa tiết thánh giá, sắc lạnh và quyền lực. Ảnh: Vogue

Cardi B khi đó đang mang thai nhưng vẫn khiến cả thảm đỏ phải “dừng lại vài giây” với chiếc váy được may đo riêng từ thương hiệu Moschino. Thiết kế được đính đá cầu kỳ, kèm theo vương miện lớn, tạo hình như một “đức mẹ” thời hiện đại. Ảnh: Vogue

“Sầu bi đức mẹ” Lana Del Rey “ăn không để lại vụn” với thiết kế mang đậm tinh thần gothic u ám của Gucci. Điểm nhấn của outfit nằm ở chi tiết trái tim bị dao đâm cùng với head piece đội đầu đầy kịch tính. Chiếc váy này ngay lập tức trở thành một trong những thiết kế mang tính biểu tượng nhất của Gucci. Ảnh: X

Suốt sự nghiệp của mình, Madonna luôn mang những sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi trong cộng đồng “con chiên ngoan đạo”. Sẽ thật trống vắng nếu như Met Gala năm ấy không có mặt Madonna. Và cuối cùng ở vị trí vedette trên thảm đỏ, nữ hoàng nhạc pop xuất hiện tại Met Gala 2018 đúng nghĩa “biểu tượng sống” của chủ đề Công giáo này. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1958 mặc look đen gothic từ NTK Jean Paul Gaultier với váy corset, ren, thánh giá và vương miện gai, tái hiện hình ảnh Chúa cũng như Công giáo theo cách nổi loạn và rất riêng của bà.



Madonna là người cuối cùng xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2018. Ảnh: X

Hội diễn viên: Khi thời trang trở thành công cụ kể chuyện

Blake Lively chọn Versace với chiếc váy corset vàng đỏ, đính đá cầu kỳ và có phần tà dài gần 2 mét. Toàn bộ thiết kế gợi nhắc đến nghệ thuật baroque cùng với những bức tranh nhà thờ châu Âu.

Look này gợi lên vẻ xa hoa, cổ điển và không thể chê vào đâu được. Ảnh: X

Zendaya gây ấn tượng mạnh với bộ giáp bạc của Versace, lấy cảm hứng từ nữ chiến binh nổi tiếng nhất trong lịch sử trung đại - Joan of Arc. Từ mái tóc bob đỏ đến cấu trúc cứng cáp của bộ giáp, mọi thứ khiến cô trông như một chiến binh thánh thiện bước ra từ lịch sử, vừa khác biệt, vừa không đi vào lối mòn. Ảnh: Vogue

Anne Hathaway mang đến lựa chọn tinh giản hơn với Valentino: outfit đỏ rực, kết hợp headpiece ánh kim gợi vầng hào quang, không quá phô trương nhưng vẫn đúng chủ đề. Kate Bosworth lại nhẹ nhàng như một thiên thần trong thiết kế của Oscar de la Renta với váy voan vàng ánh kim, cùng khăn chùm đầu vibe cô dâu tinh tế, trong trắng. Ảnh: Vogue

Đặc biệt, Priyanka Chopra gây ấn thích thú với thiết kế màu đỏ burgundy chất liệu nhung của Ralph Lauren. Outfit này hút mắt người nhìn ngay bởi chi tiết mũ trùm đầu và trang sức đậm chất baroque, tạo nên một hình ảnh vừa quyền lực vừa bí ẩn như bước ra từ một nghi lễ cổ xưa. Ảnh: X

It girl, model: vừa đủ để đúng theme mà không bị over

Thông thường, hội it girl, hot girl mạng xã hội là nhóm dễ bị “lạc đề” nhất, nhưng năm 2018 lại là ngoại lệ hiếm hoi khi họ vẫn giữ được sự cân bằng.

Chị em Bella Hadid và Gigi Hadid đại diện cho hai thái cực: Bella trong thiết kế Chrome Hearts với corset đen đại diện cho aesthetic gothic u tối, còn Gigi trong chiếc váy Versace mang đến hiệu ứng những mảng kính màu đặc trưng trong nhà thờ.

Bella Hadid và Gigi Hadid: một bên nổi loạn, một bên mềm mại, sắc sảo nhưng đều đúng “vibe”. Ảnh: X

Cara Delevingne xuất hiện trong thiết kế Dior với một chiếc váy đen dạng “cage dress”. Phần khung lưới đan hình học ôm sát cơ thể, để lộ lớp bodysuit bên trong mang đến hiệu ứng vừa gợi cảm vừa kiến trúc. Điểm nhấn nằm ở chiếc headpiece dạng lưới đính hoa phủ kín khuôn mặt như một tấm màn che trong nhà thờ. Cô kết hợp cùng mái tóc pixie nhuộm hồng và makeup ánh kim, tổng thể mang vibe gothic tôn giáo nhưng vẫn rất avant-garde và đúng chất nổi loạn của Cara.



Cara Delevingne xuất hiện đầy táo bạo và thách thức với thiết kế Dior Haute Couture. Ảnh: Vogue

Rosie Huntington-Whiteley lại chọn sự tối giản tinh khiết với thiết kế của Ralph Lauren. Chiếc váy cô mặc có màu trắng ngà, phom dáng mềm mại và phụ kiện đội đầu gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên thần. Ảnh: Just Jared.

Dàn It Girl mạng xã hội cũng không hề đứng ngoài cuộc, nhưng thay vì chạy theo hướng kịch tính, họ chọn cách diễn giải tinh giản và có kiểm soát hơn. Kim Kardashian diện thiết kế Versace với chiếc váy chainmail vàng ánh kim ôm sát, cổ đính thánh giá lớn. Cô gần như lược bỏ mọi chi tiết rườm rà nhưng vẫn giữ được tinh thần “thánh đường” qua chất liệu và biểu tượng.



Kendall Jenner chọn Off-White với jumpsuit trắng xuyên thấu, corset bên trong và đôi boots cao quá gối, kết hợp veil mỏng – gợi hình ảnh một “thiên thần hiện đại” mang hơi hướng tối giản. Trong khi đó, Kylie Jenner lại đi theo hướng ngược lại với Alexander Wang. Toàn bộ outfit đen ôm sát, kính nhỏ và tóc slick-back, gần như không có chi tiết tôn giáo rõ ràng, nhưng vẫn nằm trong tổng thể nhờ bảng màu u tối và tinh thần “khổ hạnh” được style theo kiểu high fashion.

Ba chị em Kim - Kendall - Kylie diện outfit khá an toàn, nhưng cũng vừa đủ để đúng theme. Ảnh: X

Hailey Bieber diện thiết kế của Tommy Hilfiger với chiếc váy xám bạc dáng cúp ngực, phần vai trễ nhẹ và tà dài phía sau tạo hiệu ứng bay bổng nhẹ nhàng. Chất liệu ánh kim nhẹ giúp tổng thể bắt sáng tinh tế, kết hợp cùng vòng hoa đội đầu thay cho mạng che mặt truyền thống gợi liên tưởng đến hình ảnh cô dâu trong lễ đường, nhưng được tối giản hóa theo hướng trẻ trung và dễ tiếp cận hơn. Ảnh: X



