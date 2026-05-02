Nhìn lại Met Gala 2018: Một mùa đẹp "nao lòng" đến mức áp lực cho hiện tại
Vì sao cứ chuẩn bị đến Met Gala là người ta lại nhớ 2018?
Met Gala 2026 đang đến rất gần. Và đúng như thông lệ mỗi năm, khi thảm đỏ còn chưa bắt đầu, internet đã rục rịch “đào mộ” những mùa cũ như một cách vừa hoài niệm, vừa đặt kỳ vọng. Trong số đó, Met Gala 2018 gần như luôn là một chuẩn mực được gọi tên đầu tiên. Không phải vì năm đó có một vài outfit xuất sắc, mà vì… gần như cả thảm đỏ đều xuất sắc.
Chủ đề “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (tạm dịch: Cơ thể thiêng liêng – Thời trang và trí tưởng tượng Công giáo) tạo ra một điểm chung đủ rõ để định hướng, nhưng vẫn đủ rộng để mỗi người kể một câu chuyện riêng. Không phải ngẫu nhiên mà mùa Met Gala này thường được gọi là “Met Gala đẹp nhất lịch sử”. Ở đây không có sự lạc đề gây tranh cãi, cũng không có những outfit bị chê “cố quá thành quá cố”. Thay vào đó là một sự đồng thuận kỳ lạ: ai cũng chơi lớn, nhưng chơi đúng hướng.
Khi sân khấu được hội pop star bê thẳng lên thảm đỏ
Không thể không nhắc đến Rihanna – người gần như nắm chắc slot viral ở tất cả các mùa Met Gala mà cô tham dự. Năm 2018, nữ nghệ sĩ xuất hiện như một nữ giáo hoàng thời trang trong thiết kế của Maison Margiela, đội mũ mitre đính đá và khoác áo choàng thêu cầu kỳ. Đây không chỉ là một outfit đẹp – nó là một tuyên ngôn . Rihanna không diễn giải chủ đề, cô hóa thân hoàn toàn vào nó. Và chính sự dấn thân này đã biến cô thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Met Gala nói chung.
Suốt sự nghiệp của mình, Madonna luôn mang những sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi trong cộng đồng “con chiên ngoan đạo”. Sẽ thật trống vắng nếu như Met Gala năm ấy không có mặt Madonna. Và cuối cùng ở vị trí vedette trên thảm đỏ, nữ hoàng nhạc pop xuất hiện tại Met Gala 2018 đúng nghĩa “biểu tượng sống” của chủ đề Công giáo này. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1958 mặc look đen gothic từ NTK Jean Paul Gaultier với váy corset, ren, thánh giá và vương miện gai, tái hiện hình ảnh Chúa cũng như Công giáo theo cách nổi loạn và rất riêng của bà.
Hội diễn viên: Khi thời trang trở thành công cụ kể chuyện
Blake Lively chọn Versace với chiếc váy corset vàng đỏ, đính đá cầu kỳ và có phần tà dài gần 2 mét. Toàn bộ thiết kế gợi nhắc đến nghệ thuật baroque cùng với những bức tranh nhà thờ châu Âu.
It girl, model: vừa đủ để đúng theme mà không bị over
Thông thường, hội it girl, hot girl mạng xã hội là nhóm dễ bị “lạc đề” nhất, nhưng năm 2018 lại là ngoại lệ hiếm hoi khi họ vẫn giữ được sự cân bằng.
Chị em Bella Hadid và Gigi Hadid đại diện cho hai thái cực: Bella trong thiết kế Chrome Hearts với corset đen đại diện cho aesthetic gothic u tối, còn Gigi trong chiếc váy Versace mang đến hiệu ứng những mảng kính màu đặc trưng trong nhà thờ.
Cara Delevingne xuất hiện trong thiết kế Dior với một chiếc váy đen dạng “cage dress”. Phần khung lưới đan hình học ôm sát cơ thể, để lộ lớp bodysuit bên trong mang đến hiệu ứng vừa gợi cảm vừa kiến trúc. Điểm nhấn nằm ở chiếc headpiece dạng lưới đính hoa phủ kín khuôn mặt như một tấm màn che trong nhà thờ. Cô kết hợp cùng mái tóc pixie nhuộm hồng và makeup ánh kim, tổng thể mang vibe gothic tôn giáo nhưng vẫn rất avant-garde và đúng chất nổi loạn của Cara.
Dàn It Girl mạng xã hội cũng không hề đứng ngoài cuộc, nhưng thay vì chạy theo hướng kịch tính, họ chọn cách diễn giải tinh giản và có kiểm soát hơn. Kim Kardashian diện thiết kế Versace với chiếc váy chainmail vàng ánh kim ôm sát, cổ đính thánh giá lớn. Cô gần như lược bỏ mọi chi tiết rườm rà nhưng vẫn giữ được tinh thần “thánh đường” qua chất liệu và biểu tượng.
Kendall Jenner chọn Off-White với jumpsuit trắng xuyên thấu, corset bên trong và đôi boots cao quá gối, kết hợp veil mỏng – gợi hình ảnh một “thiên thần hiện đại” mang hơi hướng tối giản. Trong khi đó, Kylie Jenner lại đi theo hướng ngược lại với Alexander Wang. Toàn bộ outfit đen ôm sát, kính nhỏ và tóc slick-back, gần như không có chi tiết tôn giáo rõ ràng, nhưng vẫn nằm trong tổng thể nhờ bảng màu u tối và tinh thần “khổ hạnh” được style theo kiểu high fashion.