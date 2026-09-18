Nhiều gia đình “đếm ngược” chờ Festival Mẹ Bầu & Em Bé: Khi cả nhà cùng háo hức một ngày hội

Không chỉ các mẹ bầu, nhiều ông bố, ông bà và em bé cũng đang háo hức chờ Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026. Với mỗi gia đình, quyết định đăng ký tham gia có thể bắt đầu từ một lý do khác nhau: mẹ muốn dành thời gian thư giãn, bố muốn cùng con chinh phục đường đua đầu tiên, còn ông bà chỉ mong được nhìn thấy cháu trưởng thành trong tiếng cổ vũ của cả nhà.

Có những cuộc hẹn khiến người ta mong chờ vì quà tặng hay ưu đãi. Nhưng cũng có những cuộc hẹn được đếm ngược bởi đó là dịp hiếm hoi cả gia đình cùng tạm gác công việc, điện thoại và những bận rộn thường ngày để dành trọn một ngày cho nhau.

Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 đang trở thành một cuộc hẹn như thế.

Mẹ bầu chờ một ngày được thảnh thơi và kết nối với em bé

Mang thai là hành trình hạnh phúc nhưng cũng đi kèm không ít thay đổi về thể chất và cảm xúc. Có những ngày, mẹ mệt mỏi vì cơ thể nặng nề. Có những lúc, nỗi lo về sức khỏe thai nhi, chuyện sinh nở hay hành trình chăm con sau này khiến mẹ khó thực sự thư giãn.

Bởi vậy, nhiều mẹ bầu không chỉ tìm kiếm một sự kiện để tham dự mà mong đợi một không gian nơi mình được chậm lại, được gặp những người đang trải qua hành trình giống mình và cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của gia đình.

Yoga Bầu – Mom Light trở thành một trong những hoạt động được chờ đợi tại Festival năm nay. Chương trình dành cho 1.050 mẹ bầu từ tháng thứ tư đến tháng thứ chín, với những chuyển động nhẹ nhàng kết hợp ánh sáng, nhịp thở và cảm xúc.

Mom Light không đặt nặng việc thực hiện những động tác phức tạp. Điều được hướng tới là khoảnh khắc mẹ lắng nghe cơ thể, thư giãn tinh thần và kết nối với em bé qua từng nhịp thở. Mỗi mẹ bầu tham gia còn có cơ hội gặp gỡ cộng đồng các bà mẹ, tham gia minigame và nhận thùng quà trị giá tới 2 triệu đồng.

Đằng sau quyết định đăng ký của một mẹ bầu đôi khi còn có sự góp sức của cả gia đình. Đó có thể là người chồng chủ động sắp xếp công việc để đưa vợ đi, người mẹ chuẩn bị đồ dùng từ tối hôm trước hay một đứa trẻ lớn háo hức chờ ngày được cùng mẹ “đi hội”.

Khi ấy, Yoga Bầu không còn là hoạt động của riêng người mẹ. Nó trở thành một kỷ niệm chung trước ngày gia đình chào đón thêm thành viên mới.

Cả nhà chờ khoảnh khắc con bò về đích

Với gia đình có em bé từ 7–12 tháng tuổi, từng lần con biết lẫy, biết ngồi hay bò thêm được vài bước đều là một sự kiện đáng nhớ.

Có em bé vừa mới bắt đầu bò, còn chậm chạp và thường dừng lại giữa đường. Có bé lại tò mò, chỉ cần nhìn thấy món đồ yêu thích là lập tức tiến về phía trước. Dù nhanh hay chậm, mỗi chuyển động đều khiến cha mẹ nhận ra con đang lớn lên từng ngày.

Đó cũng là lý do Kidslympic Bé Bò thu hút sự mong chờ của nhiều gia đình. Đường bò đầu đời không đơn thuần là nơi tìm ra em bé về đích sớm nhất. Đây còn là dịp để cả nhà cùng ngồi phía trước, gọi tên con, vỗ tay cổ vũ và lưu lại một cột mốc tuổi thơ khó có thể lặp lại.

Kidslympic Bé Bò dự kiến có sự tham gia của 1.800 em bé. Mỗi “vận động viên nhí” đều được khuyến khích khám phá đường đua theo nhịp độ riêng và nhận gói quà trị giá từ 1,2–1,5 triệu đồng.

Đối với cha mẹ, điều đáng nhớ nhất có thể không phải kết quả cuối cùng. Đó là khoảnh khắc con quay đầu tìm bố mẹ giữa đám đông, tiếng cười khi bé bò nhầm hướng hay giây phút cả gia đình cùng reo lên khi con chạm đích.

Mong chờ “tay đua nhí” tự tin trên đường đua đầu tiên

Khi trẻ bước sang giai đoạn 12–18 tháng tuổi, thế giới trước mắt dường như rộng hơn. Con bắt đầu chập chững, muốn tự mình di chuyển và hào hứng trước những thử thách mới.

Kidslympic Iron Racer được thiết kế cho giai đoạn phát triển ấy. Với hoạt động xe chòi chân nhẹ nhàng, các em bé có cơ hội vận động, làm quen với không gian đông người và thể hiện sự tự tin trước sự cổ vũ của gia đình.

Khoảng 1.400 “tay đua nhí” dự kiến tham gia chương trình. Mỗi bé sẽ nhận gói quà trị giá từ 1,2–1,5 triệu đồng sau trải nghiệm đường đua.

Với bố mẹ, đây có thể là lần đầu tiên con tham gia một hoạt động cộng đồng có đường đua riêng, số báo danh riêng và cả gia đình đứng hai bên chờ đón. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành ký ức được nhắc lại trong nhiều năm sau.

Một ngày để bố mẹ và con thực sự chơi cùng nhau

Không phải gia đình nào đăng ký Festival cũng hướng tới một cuộc thi. Nhiều người chỉ mong có một ngày được vui chơi bên con mà không bị gián đoạn bởi công việc và lịch sinh hoạt thường ngày.

Family Day – Ngày hội Gia đình được tổ chức dành cho khoảng 600 em bé từ 1–4 tuổi cùng người thân. Những hoạt động sân khấu, minigame và vận động nhẹ tạo cơ hội để bố mẹ không chỉ đứng ngoài quan sát mà trực tiếp tham gia cùng con.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình mong chờ Festival: sự kiện không chỉ thiết kế hoạt động cho trẻ mà tạo ra không gian để các thành viên cùng tương tác. Con được chơi, bố mẹ được đồng hành và cả nhà có thêm những bức ảnh, tiếng cười cùng kỷ niệm đáng nhớ.

Mỗi gia đình tham gia Family Day còn nhận quà trị giá từ 500.000 đồng. Tuy nhiên, món quà lớn hơn có lẽ là khoảng thời gian cả nhà thật sự hiện diện bên nhau, thay vì mỗi người bị cuốn vào một màn hình hay một công việc riêng.

Háo hức vì một ngày hội có trải nghiệm cho mọi thành viên

Bên cạnh Yoga Bầu, Kidslympic Bé Bò, Iron Racer và Family Day, Festival còn có WeFamily Awards nhằm vinh danh những câu chuyện truyền cảm hứng trong cộng đồng mẹ và bé.

Khu vực Mega Sale mang đến gần 300 gian hàng, 10.000 phần quà miễn phí cùng nhiều sản phẩm mẹ và bé chính hãng. Ba mẹ có thể tham quan, trải nghiệm sản phẩm, nhận tư vấn và lựa chọn những món đồ phù hợp với gia đình.

Sự đa dạng ấy giúp mỗi thành viên tìm thấy một lý do để mong đợi. Mẹ bầu có không gian thư giãn, em bé có sân chơi vận động, trẻ lớn được vui chơi cùng bố mẹ, còn cả gia đình có thể mua sắm và lưu lại những khoảnh khắc bên nhau.

Cuộc hẹn được đếm ngược bằng niềm vui của cả nhà

Với chủ đề “Growing With Love – Kiến tạo Thế hệ Hạnh Phúc”, Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 được xây dựng như một ngày hội dành cho gia đình và cộng đồng. Sự kiện được tổ chức hoàn toàn miễn phí, hướng tới hàng chục nghìn gia đình tại Hà Nội và TP.HCM.

Chương trình tại Hà Nội diễn ra ngày 3–4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà. Điểm đến tiếp theo là TP.HCM vào ngày 7–8/11/2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Hội Đông, số 5A Nguyễn Văn Lượng.

Có thể với một em bé, đây chỉ là ngày con được bò, được chơi và nhận quà. Nhưng với cha mẹ, đó là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nhìn con lớn lên.

Vì thế, nhiều gia đình không đơn thuần chờ ngày diễn ra một sự kiện. Họ đang đếm ngược tới một ngày cả nhà cùng có mặt, cùng cổ vũ, cùng cười và cùng tạo nên những ký ức đẹp trong hành trình làm cha mẹ.

Thông tin và đăng ký tham gia tại: https://www.kidsplaza.vn/festival2026