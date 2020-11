Nhiệt độ cao có thể khiến thai phụ sinh non

Nhiệt độ cao sẽ gây nên một loạt vấn đề về sức khỏe cho thai phụ ở những tháng cuối của thai kỳ

Các nhà nghiên cứu cho biết: Những nguy hiểm thai sản đối với các bà mẹ sẽ có nguy cơ tăng lên do hiện tượng Trái đất ấm dần, đặc biệt trong bối cảnh các đợt nóng ngày càng xuất hiện thường xuyên và gay gắt hơn. Theo nghiên cứu trên, một mức tăng nhiệt dù chỉ là rất thấp cũng có thể gây tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng, do việc tiếp xúc với nhiệt độ cao trở nên phổ biến và ngày càng gia tăng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu mỗi năm có 15 triệu trẻ sinh non. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ tử vong do sinh non tập trung ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi.

Để xác định những tác động của nhiệt độ cao đối với thai kỳ, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Sức khỏe sinh sản và HIV Wits ở thành phố Johannesburg, Nam Phi đã phân tích và đánh giá 70 nghiên cứu được thực hiện tại 27 quốc gia giàu, nghèo và có thu nhập trung bình.

Kết quả cho thấy: Trong số 47 nghiên cứu liên quan đến sinh non, có tới 40 nghiên cứu chỉ ra rằng hiện tượng này thường xảy ra khi thai phụ sống ở nơi có nền nhiệt trung bình cao hơn mức bình thường.

Trong một thế kỷ qua, tình trạng Trái đất ấm dần đã khiến nhiệt độ trung bình trên toàn cầu tăng 1 độ C. Theo Ủy ban Cố vấn Khoa học khí hậu của LHQ (IPCC), số ngày nắng nóng gay gắt dự kiến sẽ tăng lên nhiều nhất tại các vùng nhiệt đới. Các đợt nắng nóng khắc nghiệt có thể trở nên nguy hiểm hơn khi gặp độ ẩm cao, cũng được dự báo sẽ xuất hiện sớm nhất là tại những vùng này.

Trong một báo cáo của IPCC công bố năm 2018, việc hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C thay vì 2 độ C như mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu 2015, cũng có nghĩa là số người thường xuyên phải tiếp xúc với các đợt nắng nóng khắc nghiệt sẽ được giảm đi khoảng 420 triệu người.

Nghiên cứu mới cũng cho thấy việc Trái đất ấm thêm 1 độ C sẽ khiến số các trường hợp thai lưu tăng thêm 5%, trong đó nguy cơ đặc biệt cao ở các tuần cuối của thai kỳ. Theo các nhà nghiên cứu, nền nhiệt cao và những đợt nắng nóng cũng sẽ gây ra hàng loạt vấn đề đối với sức khỏe về sau này của những trẻ sơ sinh nhẹ cân.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa BMJ ngày 4/11.