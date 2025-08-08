Mẹ bầu Quỳnh Lương đi khắp nơi "xin vía" chuyển dạ nhanh vì sợ điều này

Chiều ngày 7/8, Quỳnh Lương đăng tải bức hình mặc đồ bệnh viện cùng với dòng trạng khiến nhiều mẹ vừa buồn cười vừa đồng cảm.

"Xin vía nhanh gọn lẹ của các mom nhá! Em cầu vía này lắm ạ!".

Có vẻ như Quỳnh Lương đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vượt cạn của mình nhưng còn em bé trong bụng thì vẫn "chill" lắm nên mẹ Quỳnh phải đi khắp nơi xin vía sinh nở nhanh gọn, thuận lợi.

Sau đó, cô cũng nhanh đăng tải 1 đoạn clip ngắn chia sẻ lý do vì sao lại cô lại phải đi xin vía như vậy.

"Em chuẩn bị lên thớt rồi đây. Bạn đầu em sinh mổ cấp cứu nhưng bạn này em lại chọn sinh thường, tại vì bác sĩ cũng đã khám và tư vấn, các chỉ số đều rất tốt nên bác sĩ đồng ý cho sinh thường. Nên là mẹ nào sinh nhanh nhẹn nhả vía cho em với.

Em cũng sợ là sinh bé vào ngày rằm, nếu sinh vào ngày rằm chắc em xỉu luôn. Tại vì bạn đầu nhà em là bạn Gấu mà siêu nghịch luôn, thêm bạn này ngày rằm nữa chắc em xỉu luôn quá!".

Quả đúng là không ít mẹ khá là lo lắng vì con dự sinh vào đúng ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 (âm lịch). Tất nhiên, đều có lý do cả!

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, trẻ sinh vào ngày Rằm (tức ngày 15 Âm lịch) thường được cho là có tính cách mạnh mẽ, cá tính nổi bật và đôi khi nghịch ngợm, khó dạy hơn so với những đứa trẻ sinh vào ngày khác.

Tuy nhiên, hãy cùng phân tích kỹ hơn để hiểu nguồn gốc của quan niệm này và xem kỹ càng hơn về quan niệm này của các cụ.

Vì sao dân gian cho rằng trẻ sinh ngày Rằm hay nghịch ngợm?

1. Ngày Rằm là ngày trăng tròn, dương khí cực thịnh

Theo âm dương ngũ hành, ngày Rằm là lúc dương khí đạt đỉnh, trăng sáng nhất và năng lượng vũ trụ rất mạnh.

Trẻ sinh ra vào ngày này được cho là hấp thụ nhiều dương khí, dẫn đến tính cách bướng bỉnh, mạnh mẽ, cá tính và không dễ phục tùng.

2. Tính cách nổi trội hơn bình thường

Dân gian cho rằng bé sinh ngày Rằm thường nói sớm, biết sớm, hiếu động, ham tìm tòi, nên dễ bị cho là “nghịch”.

Tuy nhiên, nghịch ở đây không hoàn toàn xấu – đó có thể là dấu hiệu của trí thông minh, sự nhanh nhạy và tư duy độc lập.

3. Khó dạy nếu bố mẹ áp đặt

Những đứa trẻ sinh vào ngày Rằm được tin là có "cái tôi cao", thích làm theo ý mình. Nếu người lớn càng ép buộc, chúng càng phản ứng mạnh mẽ, khiến cha mẹ cảm thấy khó dạy bảo.

Góc nhìn hiện đại

Quan niệm "trẻ sinh ngày Rằm nghịch" chỉ mang tính tham khảo dân gian, không có cơ sở khoa học.

Trẻ sinh ngày nào cũng có thể ngoan – hay – nghịch tùy vào môi trường nuôi dạy, sự yêu thương, kỷ luật và tính cách bẩm sinh.

Những em bé sinh ngày Rằm có thể là người sáng tạo, lãnh đạo, độc lập, bản lĩnh, chỉ cần được cha mẹ hướng dẫn đúng cách.

Gợi ý cho bố mẹ có con sinh ngày Rằm

Đừng gò ép con vào khuôn khổ cứng nhắc – hãy hướng dẫn bằng tình yêu thương, kiên nhẫn và lý trí.

Tạo điều kiện để con được tự thể hiện bản thân: học nhạc, mỹ thuật, thể thao, hoặc lãnh đạo nhóm nhỏ.

Con có thể giàu cảm xúc, nên cần được thấu hiểu, không so sánh với các bạn khác.

Trẻ sinh ngày Rằm có thể không dễ dạy theo kiểu truyền thống, nhưng nếu được yêu thương, tôn trọng và dẫn dắt đúng hướng, các bé hoàn toàn có thể trở thành người xuất sắc, mạnh mẽ và có cá tính riêng biệt.