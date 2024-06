Nhan sắc tuổi 23 của Hoa hậu Bảo Ngọc

Hoa hậu Liên lục địa 2022 được đánh giá là thăng hạng nhan sắc sau 2 năm đăng quang.

Hoa hậu Bảo Ngọc khoe sắc trong chiếc váy trắng phong cách Y2K. Song, vẻ đẹp trong trẻo cũng được chú ý.

Trong bộ ảnh lần này cũng có sự xuất hiện của mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc. Cả hai mẹ con cùng diện bộ cánh màu hồng pastel ngọt ngào, ton-sur-ton, nhan sắc của mẹ nàng hậu đồng thời nhận được nhiều lời từ khán giả.

Trong bộ ảnh đón chào tuổi mới, Hoa hậu Bảo Ngọc đã lột tả được nhiều vẻ đẹp bên trong cô gái tuổi 23.

Bên cạnh những layout trong veo tựa nàng thơ, Bảo Ngọc đồng thời gây ấn tượng với những layout mang sự cá tính vốn có của cô. Sự trẻ trung, mạnh mẽ được thể hiện rõ nét ở layout cuối cùng.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 đã diện bộ cánh được thiết kế tỉ mỉ ở phần thân trên, những đính kết cầu kỳ tạo được sự cứng rắn, mạnh mẽ cho tổng thể layout. Song, phần chân váy xuyên thấu đã khoe khéo được đôi chân dài 1m23 hút mắt.

Sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoa hậu Bảo Ngọc đã dần khẳng định được tên tuổi của mình trong làng giải trí. Bên cạnh tích cực tham gia những hoạt động giải trí, Hoa hậu Bảo Ngọc ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong việc truyền cảm hứng học tập và cống hiến cho xã hội đến giới trẻ.

Nàng hậu gen Z được yêu mến đặc biệt về việc không ngừng nỗ lực tiếp tục sự học, trau dồi kiến thức. Không những thế, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động nhân ái, xã hội và có mối quan tâm đặc biệt dành cho môi trường.

Trong thời gian qua, Bảo Ngọc đã năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động về thanh niên và phát triển bền vững. Hoa hậu Liên lục địa 2022 đã đạt được những dấu ấn như là Đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất ở Việt Nam, ra mắt chương trình Ngày Trái đất đầu tiên tại Việt Nam, huy động 6.000+ tình nguyện viên, thu gom 35 tấn rác thải; Đại sứ Thanh niên và Khí hậu, thúc đẩy quan hệ đối tác vì các sáng kiến hành động ở đồng bằng sông Cửu Long cùng với Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, USAID và Đại sứ quán Anh. Cô còn là Đại diện Thanh niên Việt Nam tại Conference of Youth lần thứ 18, tham gia hội nghị cấp cao COP 28 của Liên Hợp Quốc tại Dubai, UAE; Đại sứ chính thức của Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam cùng các chương trình xúc tiến du lịch chính thống trong và ngoài nước. Chưa dùng lại ở đấy, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Hoa hậu Bảo Ngọc còn lọt Top 10 Chung kết Toàn cầu cuộc thi "Hack4Growth Champion of Global and Local Innovation 2021", bảo trợ bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam; Top 3 Dự án Xuất sắc nhất tại Mekong - RoK Youth Group Workshop 2023, tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.



Với mối quan tâm đặc biệt dành cho môi trường và khí hậu, Hoa hậu Bảo Ngọc mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trong thời gian tới. Đặc biệt, Hoa hậu Liên lục địa 2022 mong muốn có thể tổ chức các hoạt động, dự án giúp giảm khí thải, tăng nhận thức về việc biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đến với thanh niên Việt Nam. Với sự hiểu biết và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoa hậu Bảo Ngọc hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng thông qua các hoạt động, dự án ý nghĩa, quy mô.